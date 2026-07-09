A Universidade de Lisboa (ULisboa) conta a partir do próximo ano letivo, 2026/2027, com mais 1.018 camas para estudantes, que se juntam às atuais 488, anunciou esta quinta-feira o estabelecimento de ensino superior.

Em comunicado, a ULisboa indica tratar-se de “um dos maiores programas de investimento em residências universitárias realizados em Portugal”, superior a 80 milhões de euros, 49,5 milhões dos quais provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que permitirá “disponibilizar um total de 1.506 camas”.

A universidade assinala que o programa visa responder a um dos principais fatores que condicionam o acesso e a permanência dos estudantes no ensino superior, num contexto de crescente pressão no mercado habitacional.

Garantir alojamento acessível e de qualidade é hoje uma condição essencial para promover a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior. Este investimento traduz o compromisso da Universidade de Lisboa em proporcionar aos estudantes as melhores condições para viverem, estudarem e desenvolverem o seu percurso académico, contribuindo também para reforçar a atratividade da nossa instituição e até da própria cidade de Lisboa”, adianta o reitor da ULisboa, Luís Ferreira, citado no comunicado.

O estabelecimento de ensino superior integra 19 escolas, frequentadas por mais de 50 mil estudantes.

De acordo com a nota explicativa do Ministério da Educação para o Orçamento de Estado de 2026, o número de estudantes do ensino superior deslocados atingiu 33% no ano letivo de 2024/2025 e o Governo previa concluir no corrente ano “a reabilitação e construção de 137 residências, 88 novas (11.839 camas) e 49 reabilitações (7154 camas)”.

Isto permitiria “aumentar a oferta disponível de 15 mil para 26 mil camas para os estudantes do ensino superior no ano letivo 2026/2027”.