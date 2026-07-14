A mulher do passageiro sérvio parcialmente sugado pela janela partida no voo da Ryanair, na sexta-feira passada, contou os detalhes do acidente que deixou o seu marido “gravemente ferido e em estado de choque”.
O avião, que deveria levar Ljubisa Karović e Svetlana Grković da cidade grega de Salónica a Memmingen, na Alemanha, tinha levantado voo há dez minutos quando uma avaria no motor projetou as peças contra a janela de acrílico da aeronave. Segundo Grković, o marido foi sugado para “fora do avião até ao peito” durante dois minutos.
“Reagi imediatamente e agarrei-lhe as pernas. Pensei: ‘Se morrermos, morremos juntos'”, disse a mulher ao meio de comunicação sérvio Nova, citado pela BBC. Com a ajuda de outros dois passageiros, Svetlana conseguiu puxar o homem de 61 anos para dentro do avião, depois de este ter perdido a consciência três vezes. O facto de Karović ter mantido o cinto de segurança posto também ajudou os que estavam a bordo a segurá-lo.
Em declarações à emissora estatal grega ERT, Svetlana Grković contou como “as máscaras de oxigénio caíram e se instalou o caos“. Muitas pessoas abandonaram os seus lugares, para se dirigirem a outras partes do avião em busca de segurança, enquanto o avião, operado pela Malta Air, perdia pressão. “Colocaram uma mala contra a janela, mas foi sugada para fora”, acrescentou.
BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.
According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp
— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026
“Gravemente ferido” e psicologicamente afetado, Ljubisa Karović continua hospitalizado na Grécia. “Para mim, o importante é que ele esteja vivo… a mão dele está particularmente ferida e ele tem queimaduras. Não consegue comunicar, não se lembra de tudo o que aconteceu”, disse a mulher. “Temi pelas nossas vidas. Tinha medo que o avião se despenhasse”, acrescentou ainda.
Também Sofia, outra passageira a bordo, confessou que pensava que o avião ia cair. “A descompressão foi extrema. Parecia que não conseguíamos respirar. O homem que ficou ferido estava a sangrar e depois perdeu a consciência várias vezes, provavelmente devido à falta de oxigénio e ao choque”, contou.
A operadora do aeroporto em Salónica, Fraport Greece, afirmou que “o incidente está atualmente a ser investigado” pela HARSIA, autoridade responsável pela segurança aérea e ferroviária. Sendo a aeronave um Boeing 737-800 — que se acredita ter 18 anos —, também a multinacional norte-americana e a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla inglesa) estão a contribuir para a investigação.
A Ryanair afirmou num comunicado que o voo regressou à cidade grega “pouco depois da descolagem”. Apesar de os dados apontarem para a descida abrupta de 2.700 metros, a companhia aérea assegurou que “a aeronave aterrou normalmente e os passageiros regressaram ao terminal”.
A empresa disponibilizou um avião de substituição e os restantes passageiros puderam concluir a viagem para Memmingen ainda na sexta-feira, referiu o jornal The Guardian.
Avião da Ryanair faz aterragem de emergência após janela partir e passageiro ser parcialmente sugado
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