O Festival de cinema de animação AVANCA vai alargar-se este ano a outros territórios, para reforçar a sua dimensão nacional, anunciou esta sexta-feira a organização.

A expansão do AVANCA assinala a 30.ª edição do festival, numa expansão inédita que vai levar a programação de cinema a várias cidades e regiões, incluindo as ilhas.

A edição de 2026, que decorre entre 20 de julho e 2 de agosto, vai chegar também a Oliveira de Azeméis, Aveiro, Canelas, Coimbra, Lisboa, Açores e Madeira, numa estratégia “que visa reforçar a dimensão nacional do certame”, lê-se no comunicado divulgado esta sexta-feira.

O festival tem apostado, ao longo dos anos, na promoção do cinema independente e na criação de pontes entre a produção, a investigação e a formação.

Embora o início das sessões competitivas internacionais esteja agendado para quarta-feira, a programação arranca já na segunda-feira, dia 20 de julho, no Teatro Municipal de Oliveira de Azeméis, numa semana direcionada para o público infantojuvenil.

Um dos destaques do arranque é a competição do Prémio AvancaGIGANTES, que reúne uma seleção internacional de filmes de animação para crianças e jovens.

Na categoria de longas-metragens, a competição conta com Esconderijo dos Gigantes, da realizadora brasileira Bárbara Cabeça, e O Príncipe Herdeiro e o Regresso do Tirano, do realizador sueco Tord Danielsson.

Ainda no primeiro dia, o festival exibe a longa-metragem de ficção Já Nada Sei, do realizador Luís Diogo, uma obra cinematográfica filmada em Oliveira de Azeméis.

O ponto em destaque nesta edição comemorativa está reservado para quarta-feira, dia em que arranca oficialmente a competição internacional, com centenas de obras de todo o mundo, e em que serão entregues os prémios referentes à edição anterior.

Com um percurso de mais de três décadas, o Festival AVANCA tem vindo a afirmar-se “como um dos principais eventos nacionais” dedicados ao cinema, televisão, vídeo e multimédia.

O 30.º AVANCA – Encontros Internacionais de Cinema, Televisão, Vídeo e Multimédia é uma organização conjunta do Cine Clube de Avanca e do Município de Estarreja, contando com o apoio institucional do Ministério da Cultura, Juventude e Desporto, através do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) e de várias entidades.