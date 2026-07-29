A produtora Lynette Howell Taylor foi reeleita presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, pelo conselho de governadores, anunciou esta quarta-feira a organização.

Lynette Taylor, conhecida por produções como “Assim Nasceu Uma Estrela” e “Acerto de Contas”, sucedeu no ano passado a Janet Yang na presidência da Academia de Hollywood, que organiza a atribuição dos Óscares.

Com Lynette Taylor foram igualmente reeleitos, na qualidade de vice-presidentes, Lesley Barber, pelo ramo da música, Jennifer Fox, dos produtores, Lou Diamond Phillips, dos atores, e Howard A. Rodman, dos argumentistas.

David Dinerstein, que presidiu a Paramount Pictures, foi eleito este ano como vice-presidente para a área de marketing e relações públicas da Academia. Ao longo da carreira, Dinerstein esteve envolvido na produção e marketing de filmes como “Pulp Fiction” e “Ou tudo ou nada” (“The Full Monty”).

Lynette Taylor, que inicia o segundo mandato, é membro da Academia de Hollywood desde 2014, tendo ocupado vários cargos na organização, incluindo o conselho de governadores.

Taylor é a quinta mulher a liderar a Academia de Hollywood. Antes, assumiram o cargo a atriz Bette Davis, a primeira eleita, que se manteve em funções por um curto período, em 1941, a produtora e argumentista Fay Kanin (1979-1983), a jurista Cheryl Boone Isaacs (2013-2017) e a produtora Janet Yang (2022-2025).

De acordo com os estatutos da Academia, um presidente em exercício pode recandidatar-se até completar quatro mandatos consecutivos de um ano, sublinha o comunicado divulgado esta quarta-feira.

As nomeações para a próxima edição dos Óscares, a 99.ª, vão ser anunciadas em 21 de janeiro de 2027. Os vencedores serão conhecidos em 14 de março do próximo ano.