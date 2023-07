“Quer um autógrafo aqui no saco? Alguém me arranje uma caneta.” Pede licença a uma das mesas cheias na esplanada do café Capote, bem no centro da Costa da Caparica, e assina “Rui Rocha” quase ao jeito de estrela. É o primeiro e último pedido do género durante o fim de semana que passou no distrito de Setúbal, ainda que Victor Louro, o autor do pedido, tenha ambições outras para o futuro da Iniciativa Liberal e sonhe com uma coligação pré-eleitoral do PSD com a IL.

Reformado, há 12 anos a viver na Costa da Caparica, confessa que não “suporta” António Costa e está “tão desagradado” com o estado das coisas que confessa ter votado no Chega (“Acho que é maluco, mas diz umas verdades”), ainda que preferisse mesmo uma solução dentro da direita moderada. “Gosto muito de o ouvir na Assembleia da República”, diz enquanto dirige o olhar para Rui Rocha, que se multiplica em cumprimentos a quem passa na Rua dos Pescadores na manhã de domingo. “Deviam unir-se antes das eleições, votava neles de certeza.”

Se é verdade que o contexto político nacional marca as conversas entre os membros da comitiva durante grande parte do fim de semana, também é claro que uma coligação pré-eleitoral é há muito um assunto encerrado no núcleo duro dos liberais — a teoria de procurar ir sempre sozinho a votos faz parte do ADN do partido e um recente estudo académico da Universidade Católica dá força à tese: há pouca atratividade de coligações à direita com PSD, IL e até CDS.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.