Dias Sancho e o Algarve modernista

Quem julgue que está tudo dito e feito sobre a história do modernismo literário e artístico português, vista a exposição Modernismo e Regionalismo no Museu Municipal de Faro — centrada na figura de José Dias Sancho (1898-1929) e que se segue a uma outra, de 2019, sobre o pintor e cineasta Carlos Porfírio (1895-1970) —, terá de baixar o queixo em modo de constrição, embora se deva admitir que tal ignorância resulte, em larga medida, da desatenção da historiografia de arte, que não soube ou deliberadamente não quis perceber e valorizar o protagonismo do Algarve na cultura portuguesa nas décadas de 1920 e 1930.

Tão importante revisitação está em curso há anos num projeto coordenado por Fernando Rosa Dias, professor da Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, pelo que esta “pequena grande exposição” — como a classificou Raquel Henriques da Silva, e eu devo dar-lhe razão — assume já um mais elevado patamar de conhecimento, a par da indispensável publicação dos seis volumes de escritos de José Dias Sancho levada a cabo por Sílvia Quinteiro e Maria José Marques (ed. Opera Omnia, 2021-23, c. 1450 pp.), a merecer atenção específica e comparada.

A passagem por Vila do Conde, Monção e Viana do casal Sonia e Robert Delaunay, em 1915-17, deu um extraordinário impulso à arte portuguesa, aliás mil vezes evidenciado e referido, todavia a “vila cubista” de Olhão — termo cunhado por Dias Sancho — também exerceu considerável fascínio sobre Eduardo Viana e Mário Eloy, que a foram pintar em 1922 e 1924, respetivamente. Anos antes, já o Heraldo de Faro divulgara em primeira mão o futurismo de Guiseppe Marinetti, o poema “Litoral” de José de Almada Negreiros e alguns versos de Mário de Sá-Carneiro. Até a impressão do manifesto Portugal Futurista, em 1917, foi paga pelo pai de Carlos Porfírio, um cenógrafo teatral ativo em Faro.