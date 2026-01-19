Em Portugal há cada vez menos gente no cinema, mas nestas duas salas "há novos públicos a descobrir o prazer de ver um filme"

Os números divulgados recentemente confirmam uma tendência preocupante para o cinema em Portugal. Em 2025, as salas registaram o menor número de espectadores do século, excluindo os anos da pandemia, acompanhados por uma quebra de 8,2% face a 2024 e uma redução de 3,9% nas receitas.

E, no entanto, foi um ano positivo para as exibidoras Medeia e Nitrato, que exploram os cinemas Nimas, em Lisboa, e Trindade, no Porto, respetivamente.

“Fala-se muito em crise de espectadores. Parece que toda a gente quer que haja crise de espectadores”, atiçou Paulo Branco, responsável pela Medeia, exibidora que explora o cinema Nimas, em Lisboa, numa conferência de imprensa na semana passada para divulgar os resultados do ano que findou. No caso do Nimas, os números são animadores. Esta sala de cinema encerrou o ano de 2025 com 88.512 espectadores, registando um crescimento de 31,5% face a 2024.

Num contexto nacional marcado pela quebra continuada da frequência das salas de cinema e do fecho recente de várias, como se explica que uma sala esteja em absoluto contraciclo e, mais do que a sobreviver, a conquistar espectadores, com sessões esgotadas?

Quando os números nacionais não contam a história toda

Para Paulo Branco, produtor, distribuidor e exibidor, a resposta não é simples. “É um trabalho que tem dado frutos”, diz ao Observador. A sala de cinema na Avenida 5 de Outubro está a fazer uma retrospetiva integral da obra do cineasta João César Monteiro (1939-2003), e tem tido sala cheia, por vezes dias antes das sessões. “Temos conseguido transmitir um bocado esta nossa paixão cinéfila e, sobretudo, estamos muito atentos para haver um equilíbrio entre filmes novos, fazendo uma escolha criteriosa dos filmes que estreamos e com todo um trabalho sobre a história do cinema e sobre a cinematografia. Partindo agora, inclusivamente, deste período em que as cópias restauradas começam a existir já de uma maneira mais substancial, temos conseguido cativar novos públicos que estão a descobrir o que é o prazer de ver um filme em sala.”