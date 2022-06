Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Metropolitano de Lisboa vai parar este domingo na primeira greve de 24 horas do ano, mas que se segue a várias greves parciais realizadas no período da manhã. Para além das reivindicações salariais — um tema que ganha este ano uma nova força com a subida da inflação — a falta de pessoal para assegurar as escalas com impacto na oferta também está na agenda dos sindicatos. Já este mês o Ministério do Ambiente autorizou o Metro a contratar 58 pessoas este ano, uma autorização que para os sindicatos chega tarde e é insuficiente.

