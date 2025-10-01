O menino humilde que largou a poeira e se fez à estrada para ser rosa: Afonso Eulálio, o novo líder do Giro

A Volta às Astúrias acabou por ser mais uma marca internacional que se juntou ao seu currículo, com Afonso Eulálio a ser quarto na primeira etapa, ganha por… Isaac del Toro. A regularidade manteve-se nas restantes etapa, e o português acabou por terminar em quinto na geral e segundo na juventude, com o mexicano a triunfar nas duas classificações, com menos 1.48 minutos. Seguiu-se um segundo lugar na última etapa do Grande Prémio Anicolor e o triunfo no Alto de Montejunto, num Grande Prémio de Torres Vedras em que foi segundo na geral e o melhor jovem. Seguiu-se a Volta a Portugal… de Afonso Eulálio.

Numa das edições mais espectaculares dos últimos anos, Eulálio entrou como principal escudeiro de António Carvalho e acabou por mostrar que estava pronto para outros voos. Foi segundo na Torre, depois de ter assumido as despesas da corrida durante grande parte da corrida e perdido ao sprint para Sergio Chumil e liderou a prova durante sete dias, quebrando apenas na Senhora da Graça, no penúltimo dia de competição. Ainda assim, terminou no décimo lugar e deu boas indicações em Getxo (nono) e no Grande Prémio Jornal de Notícias (terceiro com uma vitória de etapa). A boa forma levou-o à estreia na seleção de elites, nos Mundiais de Zurique, que não terminou devido a uma queda.

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Um ano de crescimento na estreia junto dos pesos pesados

Fruto dos bons resultados internacionais, Afonso Eulálio cultivou a atenção de diversas estruturas do World Tour. Ainda assim, só Bahrain-Victorious e Cofidis consumaram o interesse no português, que rumou à formação do Golfo Pérsico para se tornar no primeiro português a representar a equipa fundada em 2017. Assinou contrato por dois anos e, aos 23 anos – completou 24 esta terça-feira –, pode assim viver a primeira experiência internacional. Há mais de uma década que um ciclista português não dava o salto do pelotão nacional para o World Tour, algo que não ocorria desde que Mário Costa rumou à Lampre-Merida, em 2015.

Esse dado permite perceber que, depois de passar por dias negros motivados por dezenas de casos de doping, o ciclismo português estava finalmente a dar a volta à situação e a surgir como uma montra de jovens promessas. Afonso Eulálio faz parte desse predicado, num ano em que Julius Johansen passou da Sabgal-Anicolor para a UAE Team Emirates, e Francisco Peñuela (Rádio Popular-Paredes-Boavista) e Abner González (Efapel) assinaram pela Caja Rural-Seguros RGA.

Eulálio uniu-se à equipa no final do ano passado, no estágio de pré-temporada que decorreu em Valência. Na Costa Valenciana, o português contou, em entrevista ao TopCycling, que a mudança foi drástica, porque passou a ter 30 companheiros de equipa, de 16 nacionalidades diferentes. “O staff é mais do dobro dos ciclistas. Nunca sonhei chegar ao World Tour. Quando fazia BTT, jogava Pro Cycling Manager no computador e jogava com as equipas do World Tour. Jogava com um dos nossos diretores, o Roman [Kreuziger]. As equipas portuguesas não correm muito fora do país. O Feirense acabou por fazer esforço, até por causa de mim, porque eu pedia. Em Portugal tínhamos uma família. Foram cinco anos ligado às mesmas pessoas. Gosto muito de ser agressivo e de atacar. Gosto de ser um ciclista muito ofensivo. Na minha primeira corrida, em Getxo, acabei quase em último e quem ganhou nesse dia foi o [Damiano] Caruso. O Pello Bilbao fez sexto. É gratificante estar aqui com eles. O objetivo é ajudar os colegas e tentar aproveitar as oportunidades”, explicou.

A língua acabou por ser um dos problemas que o português enfrentou ao início, embora tenha contado com a ajuda do colega de quarto Edoardo Zambanini, que é italiano, e do espanhol Pello Bilbao. A estreia aconteceu na Austrália, no Tour Down Under, em que acabou no honroso 15.º lugar. Regressou a Portugal no Algarve, estreou-se nas clássicas da Primavera na Strade Bianche e fez o Tirreno-Adriatico, a Volta à Catalunha e a Volta aos Alpes como preparação para a Volta a Itália, a sua primeira Grande Volta. A estreia no Giro foi pautada por momentos de destaque, de superação e, sobretudo, de apoio a Tiberi. A 17.ª etapa, que ligou San Michele all’Adige (Fondazione Edmund Mach) a Bormio, acabou por ter a marca de Afonso Eulálio, que integrou a fuga do dia durante mais de 100 quilómetros, e foi o primeiro a passar no mítico Passo del Mortirolo, o que lhe valeu a conquista do troféu Montanha Pantani. No final foi décimo na etapa e acabou por desistir da corsa rosa a dois dias da chegada a Roma, devido a dores no ombro direito.

????️ ???? And first atop the Passo del Mortirolo is ???????? Afonso Eulalio!

The Portuguese rider has been joined in the downhill by @cattamat and @romainbardet! #GirodItalia pic.twitter.com/dOjRYJcULu — Giro d'Italia (@giroditalia) May 28, 2025

Já na segunda fase da temporada, Afonso Eulálio conquistou o 28.º lugar na Volta a Burgos, tendo sido terceiro na primeira etapa, seguindo-se um 59.º posto na Clássica da Bretanha. Na Volta à Grã-Bretanha voltou a deixar boas indicações e foi sexto classificado na geral, a 12 segundos de Romain Grégoire. Por fim, Eulálio competiu no Canadá, antes de alcançar o melhor resultado da temporada em Kigali. No final da época passada, o português chegou a estar na lista do selecionador nacional, José Poeira, para os Campeonatos da Europa de França, mas a prestação no Ruanda levou-o a ser chamado pela Bahrain para as clássicas italianas de fim de temporada. Depois de não ter ido além de um 52.º lugar na Tre Valli Varesine, ainda que se tenha mostrado numa das fugas, o ano de 2025 de Afonso Eulálio terminou, na Taça do Japão, onde foi 21.º no Criterium e 34.º na corrida de fundo. Ao todo, o figueirense correu mais de 10.700 quilómetros em 68 dias de competição.

O regresso a Itália para continuar um sonho que esteve cinco anos em standby

Cinco anos e meio depois do Etna, Potenza entrou para a história do ciclismo português. Foi num dia chuvoso e com uma movimentação precisa no início da quinta etapa da Volta a Itália de 2026 que Afonso Eulálio atingiu o ponto mais alto de uma curta carreira que promete não ficar por aqui: depois de ter sido segundo atrás de Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG), o figueirense subiu ao pódio do Giro para vestir a camisola rosa – e a branca, de líder da juventude. Por um lado, foi o culminar de um sonho. Por outro, foi o prolongar de um sonho que desapareceu na tarde de 22 de outubro de 2020, quando João Almeida sucumbiu à luta pela rosa no temível Stelvio. Desde então, Portugal nunca mais voltou a envergar a camisola da liderança na corsa rosa, ainda que Ruben Guerreiro tenha vencido a classificação da montanha nessa edição e que o Bota Lume tenha sido terceiro na edição de 2023, na qual venceu uma etapa e foi o melhor jovem.

O regresso à Volta a Itália surgiu como mais uma recompensa pelo grande trabalho que Afonso Eulálio tem feito na Bahrain. Para lá de tudo o que conseguiu mostrar na época de estreia no WorldTour, o ciclista de 24 anos começou a atual temporada em grande plano na Volta à Arábia Saudita, tendo terminado no quinto lugar da geral, já depois de ter sido segundo na terceira etapa, que perdeu ao sprint para Yannis Voisard (Tudor). Depois de ter continuado no Médio Oriente, tendo sido 55.º na Volta aos Emirados Árabes Unidos, Eulálio foi 27.º na Strade Bianche e esteve na Volta à Catalunha a preparar o Giro. Na prova espanhola não foi além de um 46.º posto na geral, mas contribuiu para o segundo lugar final de Lenny Martinez. Já depois de ter feito o habitual estágio em altitude, Afonso regressou na Liège-Bastogne-Liège (62.º) e na Eschborn-Frankfurt (37.º), na antecâmara da corsa rosa, a que chegava como um dos principais escudeiros de Santiago Buitrago e Damiano Caruso.

Contudo, as ambições da Bahrain-Victorious em Itália mudaram muito rapidamente, já que o colombiano foi “apanhado” na queda massiva que assolou a segunda etapa, abandonando de imediato a corrida. A partir daí, equipa comandada por Franco Pellizotti trocou a luta pela geral por tentar ganhar uma etapa, algo que até podia ter acontecido na quarta etapa, quando Eulálio foi sexto em Cosenza. 24 horas depois, o português integrou a fuga do dia, ficou apenas com a companhia de Arrieta na fase final, isolou-se quando o espanhol caiu, voltou a ter companhia depois de ter ido ao chão e, num final explosivo, terminou em segundo lugar, resultado que lhe permitiu assumir a liderança, com quase três minutos de vantagem para o Emirates. Para lá de todo o simbolismo que norteia as hostes nacionais, esta liderança marca a ascensão da Bahrain-Victorious nas Grandes Voltas, depois do fatídico ano de 2023, marcado pela morte de Gino Mäder – que venceu no Giro há exatamente cinco anos -, devido a uma queda na Volta à Suíça. Nesse ano, Wout Poels triunfou na Volta a Espanha, naquele que foi o último grande vislumbre da equipa.

???????? ????????????‍♂️ GC leaders in Grand Tours ???????? 1976 — Joaquim Agostinho (5)

???????? 1989 — Acacio da Silva (2)

???????? 1989 — Acacio da Silva (4)

???????? 2020 — Joao Almeida (15)

???????? 2026 — Afonso Eulalio (1*)

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???????? #Giro — ammattipyöräily (@ammattipyoraily) May 13, 2026

“Liderar num Giro não é só o nível físico. Se corres para a geral, estás sempre a arriscar quedas porque não queres perder tempo e tens que correr sempre na frente, todos os dias. Além disso, o contrarrelógio é muito longo e não me favorece. Prefiro desligar logo na primeira etapa, levar cinco minutos e fazer os dez quilómetros finais sem arriscar. Fui da Volta à Catalunha diretamente para a altitude, por isso o meu maior medo é não ter recuperado bastante, porque continuei a treinar bastante. Quando se está bem não se pode querer mais e mais, tem que se recuperar. Quanto a ganhar uma etapa, depende do que as outras equipas querem. Se o Jonas Vingegaard quer ganhar a etapa, basicamente é ler a corrida dia a dia e ir tomando decisões”, contou Eulálio ao TopCycling antes do Giro. A viver um momento inédito, o português tem agora uma saborosa missão em mãos: gerir a liderança numa Grande Volta.