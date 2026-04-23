"Que esta arte contemporânea seja de todos": o Muzeu abre em Braga

O negócio do DST Group está sobretudo assente nas áreas da construção civil, obras públicas, telecomunicações, energia e inovação. Mas no campus empresarial do grupo, entre escritórios e fábricas, pululam livros e obras de arte de grande dimensão, assinadas por artistas e arquitetos reputados. Há bibliotecas entre os serviços de cabeleireiro e manicure, aulas de pintura em regime pós-laboral e uma escola com formações para os trabalhadores. Isto além do Grande Prémio de Literatura DST, entregue anualmente desde 1995, distinguindo entre prosa e poesia.

Não é total surpresa portanto que, pelo mesmo DST Group, surja agora um equipamento cultural que visa estimular o pensamento e democratizar o acesso à beleza, assumem. Tanto que, à quinta-feira, há visitas gratuitas ao espaço, dedicado à arte contemporânea, à filosofia e ao debate público. O Muzeu é inaugurado esta quinta-feira, recebe os trabalhadores da empresa na sexta, 24, e abre portas ao público no sábado, 25 de Abril, sendo a entrada livre até ao fim do mês.

O edifício alberga mais de 100 obras de artistas nacionais e internacionais, a partir das coleções do DST Group e de José Teixeira, que foi reunindo peças, ao longo de quatro décadas, olhando, não ao valor que lhes era atribuído, mas à sua capacidade de o “emocionar”, conta. “Há pessoas que me dizem: esta peça vale mais. Mas não me toca, não sinto nada com ela. Portanto, não a compro. A minha coleção corresponde ao meu olhar, que provoca o meu sentir”, diz ao Observador o líder do DST Group, enquanto, à sua volta, se ultimam os preparativos para a inauguração.