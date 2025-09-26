NATO detetou cinco caças russos perto do espaço aéreo da Lituânia

O Presidente da Ucrânia acusa Vladimir Putin de “mentir aos líderes que ainda falam com ele quando diz que as forças de ocupação estão a conquistar alguns dos seus objetivos”.

A afirmação é feita no discurso diário de Zelensky. O governante ucraniano afirma que “há anos que eles [Rússia] são forçados a inventar novas e novas razões para explicar que os prazos definidos por eles continuam a ser adiados”.

Em relação à ida a Nova Iorque, onde se “encontrou com parceiros próximos”, afirma que discutiu a evolução da guerra com o Presidente Trump. Zelensky diz que o homólogo norte-americano “está muito bem informado sobre a situação na frente, sobre o que os russos estão a fazer e como estão a tentar iludir toda a gente”.

Zelesnky afirma que a Ucrânia “está a discutir com os EUA medidas específicas para parar a guerra”, dizendo que “a solução existe”.

O Presidente da Ucrânia afirma ainda que falou com a primeira-ministra da Dinamarca e que trocaram “detalhes sobre os incidentes com drones”, que considera ser “óbvio que não são acidentais”.

Zelensky diz que a “Rússia está a tentar redefinir a Europa à sua medida — em linha com a visão que tem para a sua própria vida”. “E essa é uma visão que ninguém na Europa irá alguma vez aceitar — exceto, claro, aqueles que a Rússia já corrompeu.”