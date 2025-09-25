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A Comissão Europeia promove na sexta-feira a primeira reunião com países da União Europeia (UE) na linha da frente na guerra da Ucrânia para criar defesas contra drones e evitar invasões do espaço aéreo comunitário.

“Teremos amanhã [sexta-feira] uma reunião inicial com os sete Estados-membros da linha da frente e, a essa lista, acrescentámos a Eslováquia, a Ucrânia […] e, claro, a Dinamarca”, disse esta quinta-feira o porta-voz da Comissão Europeia para a Soberania Tecnológica, Thomas Regnier.

Falando na conferência de imprensa diária da instituição, em Bruxelas, o responsável explicou que nessa reunião serão precisamente discutidos os “recentes acontecimentos na Dinamarca”, após drones (veículos pilotados remotamente) terem sobrevoado vários aeroportos dinamarqueses, obrigando as autoridades a encerrar o espaço aéreo durante parte da noite.

Depois de a iniciativa do “muro de defesa contra drones” (drone wall, em inglês) ter sido anunciada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, Thomas Regnier indicou que na reunião, os países vão dizer as capacidades que têm e o que pode ser feito.

“Uma coisa que teremos de fazer é detetar estes drones que se aproximam e isto não é muito fácil de fazer, [pois] não estamos a falar de grandes caças e aviões a aproximarem-se”, especificou.

“E, em segundo lugar, [é preciso decidir] o que faremos para combater estes drones”, adiantou Thomas Regnier, indicando que, após a primeira reunião de sexta-feira, “esta discussão será aberta” a outros Estados-membros.

A designada drone wall é uma iniciativa da UE e dos países da sua fronteira leste, na linha da frente da guerra da Ucrânia, para criar uma linha de defesa contra drones hostis que invadem o espaço aéreo europeu. Incluirá medidas de deteção, de resposta e neutralização de drones.

Na reunião de sexta-feira participam os sete países na linha da frente — Estónia, Letónia, Lituânia, Polónia, Finlândia, Roménia e Bulgária —, bem como Eslováquia, Dinamarca e Ucrânia pela sua experiência prática contra drones russos.

Desde segunda-feira, a Dinamarca tem vindo a denunciar a presença de vários drones hostis nas imediações no aeroporto de Copenhaga, o que tem afetado o tráfego aéreo, com a Rússia a rejeitar insinuações das autoridades dinamarquesas de que poderia estar ligada ao incidente.

Esse incidente surgiu depois de, na sexta-feira passada, a Estónia ter denunciado a entrada de três caças russos no espaço aéreo do país por 12 minutos.

Antes, 19 drones russos entraram na Polónia e registou-se uma situação semelhante (de menor dimensão) na Roménia, tudo isto no espaço de três semanas.

Há dois dias, a presidente da Comissão Europeia denunciou o “padrão de confrontação” devido à invasão do espaço aéreo da UE, agora por drones na Dinamarca, enquanto o líder do Conselho Europeu defendeu a proteção das infraestruturas críticas.

A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022.