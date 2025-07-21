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Arranca agora o Gabinete Guerra das manhãs 360, análise de Orlando Sá Món, especialista em relações internacionais. Bom dia, bem-vindo, Orlando.

Muito bom dia, muito obrigada pelo convite.

Obrigada nós por ter aceitado. Começamos por Vladimir Putin, que recebeu no Kremlin o conselheiro sênior do líder supremo do Irão, que terá transmitido ao presidente russo o ponto de situação no Médio Oriente e sobre também o programa nuclear do Irão. Orlando, que mais sabemos deste encontro e que impacto pode ter na eventual reunião entre Putin e Trump, que Peskov disse que teria de acontecer em breve?

Muito bom dia. Ali Shamkhani é alguém que, em princípio, é muito próximo do líder supremo do Irão e que pode ter muita influência e também ser recebido ao mais alto nível. Aqui o papel do conselheiro de alguém que é o próprio supremo líder, às vezes, é mais importante do que outros cargos do governo no Irão. Há quem diga que houve aqui uma tentativa de resposta de Putin à possibilidade do chamado Grupo E3, a Alemanha, França e o Reino Unido, estarem a tentar também falar com o Irão sobre o seu programa nuclear, ao qual o Irão respondeu que a Alemanha, França e o Reino Unido não teriam força moral para estarem com este tipo de postura, porque no fundo aquilo que estava em causa, naturalmente, é a questão da imposição de sanções. A França, Alemanha e o Reino Unido podem não estar muito disponíveis sequer a permitir iniciar o programa ou reiniciá-lo, ou até que ponto é que estão. Enfim, no fundo, era sobre isso que queriam falar, mas o Irão, que sempre teve relação com os países europeus, está aqui um bocadinho mais hesitante e, pelo contrário, é recebido por Putin, neste caso, com mais circunstância. Enfim, estamos numa fase em que a Rússia está a perder muita influência em todo o Médio Oriente, mas mantém esta possibilidade de estar mais unida com um país importante como o Irão, que sofreu o ataque que vimos e que ficou um bocadinho mais, a princípio, desmoralizado, mas depois que até conseguiu, e o próprio regime conseguiu voltar a reafirmar-se. E, portanto, também reafirma as suas ligações e relações, neste caso com a Rússia.

Entretanto, o chamado Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia vai reunir-se hoje em Londres. Orlando, o que podemos esperar de mais o encontro depois de uma nova noite, madrugada de ataques russos a Kiev?

Pois, nós estamos aqui, de facto, numa altura em que as notícias são um bocadinho dispersas. Não há um ponto de maior interesse. Estamos até, aparentemente, quase num tic for tac, em que notamos que há drones a passar de um lado e do outro e que quanto muito contamos os mais ou menos interceptados e até onde é que chegam. Ora, o grupo de contacto volta a reunir-se e ainda bem, ainda bem que continua a haver vontade, mas aquilo que até retirem mais foi, para já, algumas pessoas, nomeadamente o antigo primeiro-ministro Boris Johnson, a aparecer e dizer que estava acima de tudo muito triste pela falta de interesse com a Ucrânia e que toda essa reunião estava a ter na própria comunicação social inglesa, que está muito mais virada para questões de desporto e de outros tipos de assuntos, o que está a deixar a Ucrânia para trás. Porque, em parte, esta questão da própria resistência ucraniana também dependia um pouco de boa parte do mundo ocidental democrático estar interessado, que assim ajudava a pressionar. E neste momento, em boa parte da imprensa, enquanto já nem sequer está a aparecer muito, o que significa que pode estar, de facto, aqui a perder interesse. As pessoas sabemos que estão cansadas e sem um grande acontecimento, é difícil.

Putin disse estar preparado para uma solução diplomática para acabar com o conflito este fim de semana. Para acabar com o conflito, disse este fim de semana, não para acabar com o conflito este fim de semana. Mas que solução pode ser essa quando ainda há dias Peskov disse que não iriam abrir mão dos seus objetivos iniciais?

O Peskov é muito rápido a dizer precisamente isso. Quer dizer, no fundo, a Rússia está muito disposta para a paz, e agora até por acaso até falaram em paz, mas a manter todas as condições, todas as exigências iniciais. Ter a questão daquilo que é chamada a neutralidade, mas que no fundo é uma perca da possibilidade da Ucrânia conseguir encetar relações com as organizações internacionais que quiser, nomeadamente com a NATO ou com a União Europeia, que aliás é candidata, principalmente a esta última. É a dimensão ideológica que sempre chamaram ser a desnazificação e a desmilitarização. Aqui desmilitarização e disse ideológica, não é bem, porque há uma componente que seria até muito relacionada com o poder e com a segurança da Ucrânia, mas a verdade é que sendo uma presença que esteve até em grande debate durante os últimos meses, estrangeira na Ucrânia para assegurar alguma paz caso esses encontros resultassem numa trégua ou num cessar-fogo. Também foram rejeitados pela Rússia. Ora, a Rússia continua a querer, no fundo, ter uma influência capital e está neste all in na Ucrânia. Justamente aquilo que estávamos a dizer há pouco, a perda no Médio Oriente e até no Cáucaso de influência, países que já foram mais aliados da Rússia, como a Arménia, mas da qual a Rússia parece ter abrindo mão há pouco tempo. Depois, a tensão no Azerbaijão. Continuar na Síria um regime que também ainda não deu totalmente seguimento às ligações que tinha com a Rússia, que eram muito maiores com Bashar al-Assad, pelo menos que agora a Rússia também tente chegar mais perto A Rússia vai cedendo por onde pode e, neste caso, para os seus aliados mais tradicionais, Coreia do Norte e a China, que continua a vincar posições. Os próprios Estados Unidos, neste momento, estão com essa pressão que até soou quase a ultimato, pelo menos nas palavras de Medvedev, mas que no fundo ameaça com a possibilidade das tarifas serem iniciadas daqui a cerca de 40 dias. Ora, como são indiretas, como têm esse efeito secundário, no fundo, todo o bloco que transacione e que ainda tenha relações econômicas com a Rússia é que estaria sob sanção norte-americana. O que significa que a política dos eixos continua. Agora, podemos ter a Rússia sempre a dizer, por um lado, que os objetivos são claros e que não os muda e, por outro lado, que quer muito chegar à paz. Agora, daí até um encontro, como diria o Zelensky, cara a cara, ele que usou esta expressão, quer dizer, ele nota que está disposto a falar e com isso passa a atenção para a Rússia, que fica a ter que responder a esta motivação, a este impulso de Zelensky, que continua disponível. Seria a terceira ronda de negociações, que provavelmente seria outra vez em Istambul, porque a Turquia também está interessada em ser mediadora, mas continuamos aqui um pouco neste impasse sem grande desenlace à vista.

Sobre o Médio Oriente, Israel acredita que o Hamas está perto de aceitar o coro do acordo de cessar-fogo, que inclui a libertação de reféns. Orlando, eu já fui, já vim de férias, nada disto mudou. É desta, o que é que falta para se avançar com a trégua de 60 dias?

Isto está, de facto, cada vez mais difícil. Até as últimas notícias, e essas sim foram muito mais mediáticas pelas piores razões, têm a ver outra vez com este alargar daquilo que parecem ser os alvos ou pelo menos o alargar da falta de cuidado das forças de Israel, que agora também atingiram, enfim, disseram que foi um acidente, mas na realidade já andavam há tanto tempo à volta destes locais religiosos e das três igrejas em Gaza, que esta destruição destes sítios que são a herança da cidade, que são protegidos pelo direito internacional, deixaram o mundo um pouco perplexo. Ora, de facto, em guerra há sempre muitas pressões e stresses que fazem com que nem sempre seja possível que os alvos sejam meramente militares, mas ainda assim estamos neste momento numa situação em que, pelo contrário, por muito que já possa não haver apoio em relação ao Hamas, que esteja muito dividido internamente. E há também a tensão entre a liderança, que muitas vezes em Gaza é chamada como a liderança do hotel, porque os membros do Hamas que estão em Doha, que estão no conforto, estão em Qatar, estão bem, são eles que estão a negociar, são eles que às vezes parecem estar mais investidos na paz do que propriamente quem luta em Gaza. Quem luta em Gaza continua a dar tudo. Aumentaram também nas últimas duas semanas o quociente os suicídios de soldados israelitas. Portanto, a pressão que eles têm, as tensões que têm, também não estão a ser fáceis. Ora, contudo, com esta degradação da imagem, pior ainda. Tivemos agora este novo reatar, em vez de termos o cessar-fogo, e aqui é sempre o problema, é sempre o dia depois, é a segunda fase, porque durante a primeira troca de reféns talvez fosse possível, ainda que também já há muito tempo estamos a falar de pelo menos metade dos vivos ou metade dos mortos, dos reféns serem libertados para Israel, e é o que também não se consegue. E enquanto isso, houve esta escaramuça que levou a mil mortos no sul da Síria, entre drusos e beduínos sunitas e que obrigou as forças de Israel também a entrar, porque as tropas da Síria parecem proteger as minorias, mas parecem ter protegido a dimensão religiosa, porque os beduínos seriam mais próximos ideologicamente deste novo regime e os drusos apareceram do outro lado, mais protegidos por Israel. Levou a uma nova situação de tensão que não se previa. Estamos, pelo menos há oito meses, a tentar, pelo menos na Síria, centralizar um pouco da autoridade do Estado, mas que não se consegue, e que não se consegue, volta-se a espiaçar e em Gaza a mesma coisa. São pontos de desenvolvimento que parece que uma vez destapada a situação, uma vez permitido o uso da força, é muito difícil voltar para trás e parece que se multiplicam um pouco estes casos.

Exatamente.

A forma como se pondera a guerra e o uso da violência torna-se mais facilitada, infelizmente, pelo contexto. Aqui não seria tanto um voltar para trás. Voltar para trás também é muita tensão, mas era preciso encontrar formas de, pelo menos, de facto, em Gaza e depois essa tensão da imagem de Israel, que não fica bem, que sai muito prejudicada. O lado de Israel continua a dizer muito a frase de que o mundo não os compreende e que, em parte, também podemos estar solidários com isso. A imagem nunca foi boa. Estão também preocupados e a ter grupos, organizações que se mantêm juntas entre árabes e israelitas, aliás, chamam-se mesmo Standing Together.

Orlando, para terminar mesmo.

Mesmo para terminar, não conseguem viver um bocadinho neste escaldo do 7 de outubro e em parte justificam essa continuação. Mas assim teria muito cuidado, mais cuidado com o uso da força, que é um ponto fracionário nos pontos de distribuição de ajuda e agora envolver locais religiosos, centros culturais, como já tinham sido os cemitérios, são zonas onde nem sequer se justifica, do ponto de vista militar, e isso não augura nada de bom para negociações de uma trégua que todos queremos, mas quando disse vim, voltei de férias e a situação parece esta festa confusa e muito partida com aquilo que estava.

Orlando Sá Moes, muito obrigada por mais um "Gabinete de Guerra". Boa semana para si.

Obrigado. Boa semana. Obrigado.