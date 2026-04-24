25 Abril: Seguro afirma que é preciso “cumprir Abril” na justiça social, dignidade do trabalho e verdade

O Presidente da República escolheu Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde de um Governo de António Costa, para coordenador do Pacto Estratégico para a Saúde.

Numa nota publicada no site da Presidência, o chefe de Estado lembra que esse pacto foi “definido em campanha eleitoral” e que tem em conta “a magistratura de influência do Presidente da República e a sua capacidade de mobilização de atores políticos e sociais, a Saúde é uma área prioritária do atual mandato presidencial, uma vez que constitui fundamento estruturante do contrato social português, consagrado na Constituição da República Portuguesa como direito universal e tendencialmente gratuito.”

Seguro diz que “garantir o direito à proteção da saúde é uma responsabilidade indeclinável do Estado e não se limita à prestação de cuidados”, uma vez que “significa assegurar que nenhum cidadão é deixado para trás.”

O Presidente destaca que “perante os desafios contemporâneos, respostas avulsas ou de curto prazo são insuficientes” e que, por isso “impõe-se uma abordagem assente na estabilidade, na previsibilidade e na continuidade das políticas públicas, que coloque as pessoas no centro das decisões, valorize os profissionais de saúde e reforce a proximidade dos cuidados, garantindo que o sistema responde de forma integrada, eficiente e justa às necessidades da população.”

Seguro diz ser “indispensável afirmar uma visão clara e de longo prazo, sustentada num compromisso coletivo que assegure não apenas a resposta aos desafios do presente, mas também a preparação do futuro, preservando a saúde como um dos pilares mais sólidos da democracia portuguesa e como expressão concreta da confiança entre o Estado e os cidadãos.”