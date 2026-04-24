O Presidente da República vai fazer duas visitas ao estrangeiro, a França e Itália, entre os dias 5 e 8 de maio. António José Seguro vai primeiro a Paris encontrar-se com o presidente francês, Emmanuel Macron, e vai também a a Roma encontrar-se com o homólogo italiano, Sergio Mattarella. Entre o encontro com os dois presidentes, o Presidente português vai passar por Florença para participar no 50º aniversário do Instituto Universitário Europeu.

Emmanuel Macron foi dos primeiros líderes europeus a felicitar o Presidente português quando foi eleito a 8 de fevereiro. “Parabéns ao António José Seguro pela sua eleição para a Presidência de Portugal. Trabalharemos juntos para reforçar os laços entre Portugal e França e dar vida ao nosso Tratado de Amizade e Cooperação, assinado no Porto durante a minha visita, há quase um ano. Ao serviço dos franceses e dos portugueses, e de uma Europa que decide por si mesma, mais competitiva, mais soberana, mais forte!”, escreveu o Presidente francês na rede social X.

Também Sergio Mattarella parabenizou “calorosamente” Seguro “pela sua eleição” logo no dia seguinte. O Presidente italiano escreveu que a eleição do ex-líder do PS “contribuirá significativamente para a prosperidade e o prestígio de Portugal, para o aprofundamento das relações frutíferas entre os povos português e italiano e para novos progressos no processo de integração europeia.”

Matarella garantia ainda que “para alcançar esses objetivos”, Seguro “certamente poderá contar com os laços já fortes e profundos que unem Lisboa e Roma. Este vínculo frutífero entre os [dois] países nasce da nossa herança cultural comum e do nosso compromisso com os mais elevados princípios democráticos.” E acrecentou que esta mesma ligação “está enraizada nas múltiplas e intensas relações entre as nossas respectivas sociedades civis, expressas também em formatos inovadores como a COTEC, e concretiza-se na nossa participação comum na família euro-atlântica.”

A viagens deverão ser esta sexta-feira aprovadas na Assembleia da República.