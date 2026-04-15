Duas bolas nos postes, as melhores oportunidades para o Sporting na primeira parte, o Arsenal a ser superior em vários capítulos: o resumo do jogo, em números

⚽️ FINAL | Leão despede-se condignamente da Champions

◉ Leão despede-se do sonho europeu sem milagre de Londres mas com exibição digna do momento

◉ Rui Borges montou bem o plano e negou a vontade inicial de Arteta em resolver cedo, mas faltaram pernas (e opções) para chegar… pic.twitter.com/64CxM0tcer

— GoalPoint (@_Goalpoint) April 15, 2026