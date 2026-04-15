Histórico de atualizações
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    23:20
    Bruno Roseiro

    E por hoje é tudo! Sporting empatou sem golos frente ao Arsenal no Emirates e ficou assim afastado das meias-finais da Liga dos Campeões, que terão assim PSG-Bayern e Atl. Madrid-Arsenal. Voltamos amanhã para seguir os quartos da Liga Europa, com destaque para o Nottingham Forest-FC Porto e para o Betis-Sp. Braga. Até lá, boa noite!

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    23:18
    Bruno Roseiro

    Sporting agradeceu apoio dos adeptos em Londres

    Sporting deixou mensagem de agradecimento aos adeptos que marcaram presença em Londres para o jogo frente ao Arsenal

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    23:17
    Bruno Roseiro

    A imagem do lance que marcou o jogo: a bola de Geny Catamo ao poste

    UEFA destacou a bola de Geny Catamo ao poste da baliza de David Raya como um dos momentos do Arsenal-Sporting

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    23:16
    Bruno Roseiro

    Como ficaram as meias-finais da Champions

    Num jogo de loucos, Bayern venceu Real Madrid por 4-3 e vai defrontar o PSG nas meias-finais da Champions, ao passo que o Arsenal terá pela frente o Arsenal

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    23:15
    Bruno Roseiro

    Parecia hóquei até que um vermelho soltou de vez o bilhar: Real esteve três vezes na frente mas foi o Bayern a ganhar nos descontos

    Após uma primeira parte de loucos com três vantagens do Real entre cinco golos, Neuer e Lunin acertaram o passo e só o vermelho por acumulação a Camavinga quebrou a resistência merengue (4-3, 6-4).

    Parecia hóquei até que um vermelho soltou de vez o bilhar: Real esteve três vezes na frente mas foi o Bayern a ganhar nos descontos

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    23:14
    Bruno Roseiro

    Rui Borges e um "orgulho infinito": "Ficámos tristes mas outros anos virão. Cada vez mais o Sporting ganhará o respeito"

    Melhor participação de sempre do Sporting na Champions, entre presença nos quartos e quase 80 milhões de encaixe, acabou com um nulo frente ao Arsenal e um técnico que “não podia pedir mais à equipa”.

    Rui Borges e um “orgulho infinito”: “Ficámos tristes mas outros anos virão. Cada vez mais o Sporting ganhará o respeito”

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    22:12
    Bruno Roseiro

    O maior elogio para tanto é que podiam ter conseguido mais (a crónica do Arsenal-Sporting)

    Peugeot não foi em nada inferior ao carro que de Mercedes só tem mesmo as peças mas, entre mais uma bola no poste, faltou de novo última mudança para fazer ainda mais história na Champions (0-0, 1-0).

    O maior elogio para tanto é que podiam ter conseguido mais (a crónica do Arsenal-Sporting)

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    22:12
    Bruno Roseiro

    O resumo do jogo, em números

    Duas bolas nos postes, as melhores oportunidades para o Sporting na primeira parte, o Arsenal a ser superior em vários capítulos: o resumo do jogo, em números

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    90'
    Bruno Roseiro

    Final do jogo! 0-0 no Emirates

    Final do jogo no Emirates! Sporting não conseguiu desfazer o nulo em Londres frente ao Arsenal e cai nos quartos da Liga dos Campeões pelo golo marcado por Havertz em Lisboa

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    90'
    Bruno Roseiro

    João Simões acerta nas malhas laterais

    Derradeira oportunidade para o Sporting a ficar nas malhas laterais: João Simões ganhou uma segunda bola após lançamento de Quenda, atirou rasteiro mas bola saiu ligeiramente ao lado

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    85'
    Bruno Roseiro

    Mais duas substituições no Sporting

    Rui Borges esgota as mexidas, com as saídas de Eduardo Quaresma e Francisco Trincão para as entradas de Vagiannidis e Rafael Nel

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    84'
    Bruno Roseiro

    Trossard acerta no poste!

    Grande oportunidade para o Arsenal no seguimento de um canto à direita do ataque, com Trossard a surgir sozinho ao segundo poste sem marcação para atirar de cabeça ao poste

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    21:39
    Bruno Roseiro

    Arsenal bateu o número de desarmes num jogo da Champions

    Arsenal já bateu o número máximo de desarmes num jogo da atual edição da Liga dos Campeões (21)

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    79'
    Bruno Roseiro

    Maxi Araújo vê amarelo

    Maxi Araújo atinge Max Dowman e vê o primeiro amarelo do jogo (para jogadores, porque Mikel Arteta já foi admoestado)

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    79'
    Bruno Roseiro

    Mais duas substituições no Arsenal

    Troca dupla no Arsenal, agora com as saídas de Eze e Martinelli para as entradas de Trossard e Gabriel Jesus

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    77'
    Bruno Roseiro

    Mais uma substituição no Sporting

    Nova mexida no Sporting, agora com a saída de Morita para a entrada de João Simões

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    70'
    Bruno Roseiro

    Primeiras duas substituições no Sporting

    Rui Borges mexe pela primeira vez na equipa, com as entradas de Daniel Bragança e Geovany Quenda para as saídas de Geny Catamo e Pedro Gonçalves

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    63'
    Bruno Roseiro

    Mais uma substituição no Arsenal

    Mais uma mexida no Arsenal, agora com Madueke a sair por lesão para dar entrada ao jovem Max Dowman

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    58'
    Bruno Roseiro

    Madueke acerta nas malhas laterais

    Arsenal está agora numa das melhores fases do jogo, com Madueke a ir ao meio. a trabalhar bem à entrada da área e a rematar depois forte mas às malhas laterais

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    56'
    Bruno Roseiro

    Primeira substituição no Arsenal

    Mikel Arteta mexe pela primeira vez na equipa, com a saída de Viktor Gyökeres para a entrada de Havertz

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