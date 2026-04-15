Momentos-chave
- Final do jogo! 0-0 no Emirates
- Trossard acerta no poste!
- E volta a rolar a bola, início da segunda parte
- Intervalo! 0-0 no Emirates
- E rola a bola no Emirates, início do jogo
- Atl. Madrid será o adversário de Arsenal ou Sporting nas meias-finais
- Sporting perdeu nos descontos na primeira mão com o Arsenal
- Rui Borges faz três alterações na equipa inicial
- Onze inicial do Sporting
- Mikel Arteta faz três alterações na equipa inicial
- Onze inicial do Arsenal
Histórico de atualizações
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E por hoje é tudo! Sporting empatou sem golos frente ao Arsenal no Emirates e ficou assim afastado das meias-finais da Liga dos Campeões, que terão assim PSG-Bayern e Atl. Madrid-Arsenal. Voltamos amanhã para seguir os quartos da Liga Europa, com destaque para o Nottingham Forest-FC Porto e para o Betis-Sp. Braga. Até lá, boa noite!
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Sporting agradeceu apoio dos adeptos em Londres
Sporting deixou mensagem de agradecimento aos adeptos que marcaram presença em Londres para o jogo frente ao Arsenal
Obrigado, Sportinguistas! ???? pic.twitter.com/B8VPOCnp4W
— Sporting CP (@SportingCP) April 15, 2026
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A imagem do lance que marcou o jogo: a bola de Geny Catamo ao poste
UEFA destacou a bola de Geny Catamo ao poste da baliza de David Raya como um dos momentos do Arsenal-Sporting
Catamo volley hits the post ????#UCL pic.twitter.com/fnGr4TxIJe
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 15, 2026
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Como ficaram as meias-finais da Champions
Num jogo de loucos, Bayern venceu Real Madrid por 4-3 e vai defrontar o PSG nas meias-finais da Champions, ao passo que o Arsenal terá pela frente o Arsenal
One step closer to Budapest ????#UCL pic.twitter.com/Y18TvXL2TN
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 15, 2026
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Parecia hóquei até que um vermelho soltou de vez o bilhar: Real esteve três vezes na frente mas foi o Bayern a ganhar nos descontos
Após uma primeira parte de loucos com três vantagens do Real entre cinco golos, Neuer e Lunin acertaram o passo e só o vermelho por acumulação a Camavinga quebrou a resistência merengue (4-3, 6-4).
Parecia hóquei até que um vermelho soltou de vez o bilhar: Real esteve três vezes na frente mas foi o Bayern a ganhar nos descontos
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Rui Borges e um "orgulho infinito": "Ficámos tristes mas outros anos virão. Cada vez mais o Sporting ganhará o respeito"
Melhor participação de sempre do Sporting na Champions, entre presença nos quartos e quase 80 milhões de encaixe, acabou com um nulo frente ao Arsenal e um técnico que “não podia pedir mais à equipa”.
Rui Borges e um “orgulho infinito”: “Ficámos tristes mas outros anos virão. Cada vez mais o Sporting ganhará o respeito”
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O maior elogio para tanto é que podiam ter conseguido mais (a crónica do Arsenal-Sporting)
Peugeot não foi em nada inferior ao carro que de Mercedes só tem mesmo as peças mas, entre mais uma bola no poste, faltou de novo última mudança para fazer ainda mais história na Champions (0-0, 1-0).
O maior elogio para tanto é que podiam ter conseguido mais (a crónica do Arsenal-Sporting)
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O resumo do jogo, em números
Duas bolas nos postes, as melhores oportunidades para o Sporting na primeira parte, o Arsenal a ser superior em vários capítulos: o resumo do jogo, em números
⚽️ FINAL | Leão despede-se condignamente da Champions
◉ Leão despede-se do sonho europeu sem milagre de Londres mas com exibição digna do momento
◉ Rui Borges montou bem o plano e negou a vontade inicial de Arteta em resolver cedo, mas faltaram pernas (e opções) para chegar… pic.twitter.com/64CxM0tcer
— GoalPoint (@_Goalpoint) April 15, 2026
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Final do jogo! 0-0 no Emirates
Final do jogo no Emirates! Sporting não conseguiu desfazer o nulo em Londres frente ao Arsenal e cai nos quartos da Liga dos Campeões pelo golo marcado por Havertz em Lisboa
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João Simões acerta nas malhas laterais
Derradeira oportunidade para o Sporting a ficar nas malhas laterais: João Simões ganhou uma segunda bola após lançamento de Quenda, atirou rasteiro mas bola saiu ligeiramente ao lado
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Mais duas substituições no Sporting
Rui Borges esgota as mexidas, com as saídas de Eduardo Quaresma e Francisco Trincão para as entradas de Vagiannidis e Rafael Nel
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Trossard acerta no poste!
Grande oportunidade para o Arsenal no seguimento de um canto à direita do ataque, com Trossard a surgir sozinho ao segundo poste sem marcação para atirar de cabeça ao poste
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Arsenal bateu o número de desarmes num jogo da Champions
Arsenal já bateu o número máximo de desarmes num jogo da atual edição da Liga dos Campeões (21)
⏱️ 71 mins
???????????????????????????? Arsenal 0 – 0 Sporting ????????
◉ Os 21 desarmes somados pelo Arsenal já são o máximo dos "gunners" nesta Champions, sinal das dificuldades colocadas pelos leões até agora#ARSSCP #UCL pic.twitter.com/AzJyHVBFzH
— GoalPoint (@_Goalpoint) April 15, 2026
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Maxi Araújo vê amarelo
Maxi Araújo atinge Max Dowman e vê o primeiro amarelo do jogo (para jogadores, porque Mikel Arteta já foi admoestado)
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Mais duas substituições no Arsenal
Troca dupla no Arsenal, agora com as saídas de Eze e Martinelli para as entradas de Trossard e Gabriel Jesus
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Mais uma substituição no Sporting
Nova mexida no Sporting, agora com a saída de Morita para a entrada de João Simões
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Primeiras duas substituições no Sporting
Rui Borges mexe pela primeira vez na equipa, com as entradas de Daniel Bragança e Geovany Quenda para as saídas de Geny Catamo e Pedro Gonçalves
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Mais uma substituição no Arsenal
Mais uma mexida no Arsenal, agora com Madueke a sair por lesão para dar entrada ao jovem Max Dowman
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Madueke acerta nas malhas laterais
Arsenal está agora numa das melhores fases do jogo, com Madueke a ir ao meio. a trabalhar bem à entrada da área e a rematar depois forte mas às malhas laterais
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Primeira substituição no Arsenal
Mikel Arteta mexe pela primeira vez na equipa, com a saída de Viktor Gyökeres para a entrada de Havertz