No final, a festa foi dos adeptos ingleses. Aqueles adeptos que andaram de mãos na cabeça, aqueles adeptos que faziam caras de poucos amigos quando o Sporting chegava ao último terço, aqueles adeptos que fizeram a festa pela vitória apenas por uma vez nos últimos cinco jogos acabaram a celebrar a passagem às meias-finais da Liga dos Campeões, onde reencontram o Atl. Madrid que cilindraram no Emirates na primeira fase por claros 4-0. O golo de Kai Havertz no período de descontos em Alvalade acabou por fazer a diferença na eliminatória dos gunners frente aos leões, apesar do primeiro encontro sem golos desde… janeiro.

Contas feitas, o Sporting voltou a ter dois encontros consecutivos a zero na mesma competição mais de um ano depois também na Liga dos Campeões (no playoff de acesso aos oitavos frente ao B. Dortmund, com derrota em Alvalade por 3-0 e empate a zero na Alemanha) e prolongou a série sem triunfos diante do conjunto inglês, que em nove duelos frente aos verde e brancos ganhou quatro e empatou cinco. A imagem que ficou dificilmente poderia ter sido melhor, o resultado nem por isso. E, quase de forma paradoxal, aquela que foi a melhor participação de sempre do Sporting na Champions deixou a sensação de que era possível ter conseguido algo mais, neste caso entrar no lote das quatro melhores equipas na Europa.

????Sporting eliminado nos quartos de final da Champions League, iguala a sua melhor prestação de sempre na prova. Continua sem vencer o Arsenal em 9 jogos (5E, 4D) pic.twitter.com/kV6rlgnrdZ — Playmaker (@playmaker_PT) April 15, 2026

Além de ter batido por larga margem a temporada com maior receita desportiva via Liga dos Campeões, com um total de 79,8 milhões de euros arrecadados (muito perto do maior registo de uma formação portuguesa, neste caso o FC Porto), os leões terminaram a participação na principal prova europeia de clubes com vários registos que ficaram na história. Nos quartos pela segunda vez, a primeira no atual formato, o Sporting teve 50% de vitórias com seis triunfos em 12 partidas realizadas, conseguiu marcar 22 golos contra apenas 15 sofridos, ficou com a baliza a zeros três vezes e somou cinco vitórias consecutivas em Alvalade. Números que, apesar da eliminação, não passaram ao lado de Rui Borges, que foi repetindo a ideia de “orgulho”.

Nas últimas 5 partidas, o ????Arsenal só venceu uma: em ????️Alvalade por 0-1 com golo nos descontos. pic.twitter.com/DVVrQLMTPE — Playmaker (@playmaker_PT) April 15, 2026

O ????Arsenal volta a ficar em branco em casa, o que não acontecia desde 8 janeiro frente ao ????Liverpool. Vai defrontar o Atlético de Madrid nas meias-finais da ⭐️Champions League. pic.twitter.com/Lx9ZMjf6uh — Playmaker (@playmaker_PT) April 15, 2026

“Não consigo dizer que a eliminação dói. É um orgulho infinito na capacidade e personalidade da equipa. Nos dois jogos, acho que fomos superiores ao Arsenal, muito honestamente. Acabam por ter sorte por fazer um golo a acabar em Alvalade e que os leva a passar. Por tudo o que fizemos, acho que fomos melhores. Nas oportunidades claras, na personalidade que tivemos em ambos os jogos, neste ambiente extraordinário. Os nossos adeptos também estiveram ao nível do jogo. Orgulho é mesmo a palavra certa para definir todo este caminho e este grupo. Mereciam mais mas saímos de cabeça levantada e felizes por tudo o que fomos capazes, bem como pela força e alegria que demonstraram a jogar”, começou por apontar à SportTV.

????Sporting termina a sua melhor participação na ⭐️Champions League com:

????12 jogos

????50% vitórias (6V)

????22 golos marcados (1.83)

????15 golos sofridos (1.25)

????máximo de vitórias consecutivas de uma equipa portuguesa em casa (5)

????3 'clean sheets' a 1.ª fora de casa pic.twitter.com/5hLm6MXLog — Playmaker (@playmaker_PT) April 15, 2026

“O que faltou para marcar? Falamos de uma linha defensiva extraordinária… O Luis [Suárez] fez dois grandes jogos mas estar a toda a hora naqueles duelos físicos cansa… O Arsenal tem grandes jogadores na defesa, difíceis, mas as melhores oportunidades nos dois jogos são do Sporting. Eles não criaram tantas oportunidades quanto isso… Muito sinceramente, acho que não podia pedir mais. É um orgulho infinito e estou muito feliz. Claro que ficámos tristes porque queríamos muito passar e continuar a marcar a história do Sporting mas outros anos virão. E cada vez mais o Sporting ganhará o respeito”, assegurou o técnico, antes de falar também das mexidas que foi promovendo, nomeadamente a troca de Geny Catamo por Quenda.

????Há mais de um ano que o ????Sporting não tinha dois jogos consecutivos sem marcar numa competição:

vs ????????????????????????????Arsenal, ⭐️Champions League 2025/26

vs ????????Dortmund, ⭐️Champions League 2024/25 pic.twitter.com/vGPy80MAak — Playmaker (@playmaker_PT) April 15, 2026

“Queríamos refrescar a frente de ataque. Era normal que a malta estivesse a cair, não estávamos a conseguir ficar com bola. O Dani tentou fazer um pouco de Pote, o Quenda de Geny… Tentámos um pouco isso e foi muito por aí. Era refrescar. O Simões pelo Morita também. Acho que o Morita fez um jogo… Ele e o Morten fizeram um jogo fora do normal, fantástico, mas foi numa perspetiva de refrescar. O Simões dá mais transporte e, nesta reta final onde o jogo ficou mais partido, precisávamos de carregar [bola]”, explicou.

O ????Arsenal continua invicto (10V, 2E) nesta edição da ⭐️Champions League 2025/26. É a única equipa sem derrotas nesta edição da prova. pic.twitter.com/PrdkUB7f1t — Playmaker (@playmaker_PT) April 15, 2026

Por fim, e ainda na zona de entrevistas rápidas do canal de desporto, Rui Borges falou do peso que o encontro em Londres pode ter no próximo dérbi de domingo com o Benfica. “O jogo de hoje cria responsabilidade, não podemos baixar o nível. Nesta prova, a jogar cara a cara contra os melhores… Temos de fazer um grande jogo também com o Benfica. É um jogo importante na nossa caminhada pelo título nacional. Estamos na luta, queremos mantê-la, contra um Benfica que está no terceiro lugar e que matematicamente ainda pode chegar ao título, além de que o segundo lugar dá acesso à Champions. O jogo de hoje só acresce a nossa responsabilidade de não baixar o nível e fazer um bom jogo contra uma grande equipa. Em casa vamos precisar do apoio dos adeptos, até pelo cansaço. O Benfica tem uma semana limpa mas acredito que os adeptos farão a diferença para podermos levar de vencido o próximo adversário”, concluiu o treinador.