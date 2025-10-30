Christine diz que a decisão de manter as taxas de juro foi “absolutamente unânime”, tendo esta sido a primeira reunião em que participou Álvaro Santos Pereira.

“Com satisfação digo que houve um debate muito amigável e cortês, no Conselho do BCE, sobre as diferentes leituras que existem sobre a inflação”, afirmou Lagarde, reconhecendo que alguns governadores têm uma visão mais hawkish e outros mais dovish, mais ou menos temerosos face às pressões inflacionistas. “Mas nesta ocasião houve uma unanimidade absoluta para chegar a esta decisão”.

Um risco que não vimos, ainda, materializar-se, é o risco que resultaria de potenciais dificuldades nas cadeias de abastecimento. Mas estaremos atentos. Outras duas áreas a que se está atento é a evolução do mercado de trabalho e dos salários (versus produtividade)”, afirma Christine Lagarde.

Esta foi uma das últimas declarações da conferência de imprensa em Florença, que agora terminou.