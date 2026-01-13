O social democrata Luís Campos Ferreira discursa agora num comício de Marques Mendes em Ansião. Como não há “temas tabu”, fala em sondagens “sem medo”. “As sondagens têm falhado. É essa a história das sondagens em Portugal e em toda a Europa. Não são humanas mas também falham, e temos tido inúmeros exemplos”, avisa.

“As sondagens tentam prever, mas é a democracia que decide. E a nossa não é uma campanha para ganhar sondagens, mas para ser levada a sério”, defende. O cargo é para ser exercido com dignidade, credibilidade, bom senso e preparação, argumenta.

Diz que infelizmente a campanha tem sido muito conduzida por “coisas ridículas” como a “novela das sondagens”. “É assim que queremos eleger um Presidente? Pelo critério de quem subiu hoje e quem desceu amanhã? Se for assim vamos ter até ao dia das eleições sondagens para todos os gostos”.

Diz que o candidato se preparou, não caiu do céu, não faz uma campanha a mostrar destreza física ou dotes de beleza — “e tem razão, porque não estamos numa campanha para mister mundo ou os jogos olímpicos”, avisa. O que está em causa é a capacidade do mais alto magistrado criar equilíbrios e não criar crises. E é nessa campanha que “temos de insistir”, pede, desde em conversas com amigos e famílias ao local de trabalho.

“Acho que todos estamos a precisar de um abanão. Se perguntarmos aos portugueses quem é o mais bem preparado, a grande maioria responde Marques Mendes”, atira. Por isso, todas as sondagens dizem uma coisa: as pessoas acham que vai à segunda volta, “independentemente do estado de alma de quem responde em determinado momento”.

No café, um cidadão anónimo dizia-lhe que as sondagens diziam ser proibidas em tempo de eleições. “Se calhar na AR deviam olhar para isto mais a sério. Acho que tem razão”. Se a campanha for conduzida assim, é uma “completa irresponsabilidade” e o novo Presidente será alguém impreparado.

“As últimas 72 horas são decisivas”, argumenta. Lembra que já trabalhou com sondagens e sabe disso mesmo. “Valem tudo. Valem mais do que muito. É isso que nos tira de casa”. Agradece a Mendes os “sacrifícios” e a “paciência” com que lida com calúnias. “Quantos políticos conhecem tão bem o país como Mendes, que não é político há 18 anos? Digam-me um!”. Remata dizendo que as contas se fazem no fim do jogo — “prognósticos só no fim do jogo”.