A candidata presidencial Catarina Martins criticou hoje Cavaco Silva por, num artigo, não discorrer sobre um candidato que “ataca o Estado de Direito” e lembrar um pacto de regime “para tirar direitos” a trabalhadores, quando o Governo visa alterações laborais.

A eurodeputada e antiga coordenadora bloquista, à margem da conferência “Mulheres e Clima”, que decorre hoje em Coimbra, foi questionada pelos jornalistas sobre o artigo de opinião de Cavaco Silva, publicado na quinta-feira, no Expresso, intitulado “A escolha do próximo Presidente da República”.

Catarina Martins afirmou ter registado “duas perplexidades” no texto, “uma surpresa e uma não surpresa”.

“A surpresa é um ex-presidente da República a fazer um artigo sobre o que deve ser um perfil do candidato presidencial, no momento em que há um candidato presidencial, todos os dias, a dar entrevistas na comunicação social, a atacar o Estado de Direito, a atacar a liberdade de imprensa, a atacar quem trabalha em Portugal e, sobre isso, Cavaco Silva não soube dizer nada”, criticou.

Para a bloquista, “o papel presidencial é desde logo defender a democracia, o respeito pelas pessoas, a liberdade de imprensa”.

“Esta era a afirmação da decência primeira que era necessária no artigo. Cavaco Silva esqueceu-se”, lamentou.

O segundo ponto trazido pela eurodeputada consiste no antigo chefe de Estado fazer “um artigo dando o seu próprio exemplo sobre o promotor de pactos de regime, para ir lembrar um pacto de regime entre partidos do bloco central para tirar direitos a quem trabalha, no momento, precisamente, em que o Governo está a tentar fazer uma alteração laboral”.