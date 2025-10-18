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    20:39
    Tiago Gama Alexandre

    Encerramos, desta forma, este liveblog, que terminou com o triunfo do FC Porto frente ao Celoricense, em Barcelos (0-4). Pode acompanhar, aqui, o Paços de Ferreira-Sporting, que por esta altura se encontra empatado (1-1). Obrigado, boa noite!

    P. Ferreira-Sporting. Ronaldo Lumungo abre o marcador (1-0, 18′)

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    20:35
    Tiago Gama Alexandre

    "Todos os jogos são difíceis. Hoje vimos o quão difíceis estes jogos podem ser": Farioli felicita Samu e diz que "é altura de avançar"

    Em Barcelos, Samu tornou-se no melhor marcador espanhol da história do FC Porto e fez o hat-trick mais rápido do clube desde 1997/98. Farioli alertou para as dificuldades e falou do (novo) Forest.

    “Todos os jogos são difíceis. Hoje vimos o quão difíceis estes jogos podem ser”: Farioli felicita Samu e diz que “é altura de avançar”

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    19:59
    Tiago Gama Alexandre

    Samu vestiu-se de Pantera Cor-de-Rosa para mostrar que o futebol também se pode tornar previsível (a crónica do Celoricense-FC Porto)

    Depois de uma primeira parte em que o Celoricense resistiu, Farioli lançou Samu e o espanhol resolveu a partida com um hat-trick em 11 minutos. Dragões marcaram mais dois golos de bola parada (0-4).

    Samu vestiu-se de Pantera Cor-de-Rosa para mostrar que o futebol também se pode tornar previsível (a crónica do Celoricense-FC Porto)

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    19:54
    Tiago Gama Alexandre

    Acabou! O FC Porto segue em frente (0-4)

    Num jogo tranquilo frente ao conjunto do quarto escalão, o FC Porto resolveu as contas cedo, através de Bednarek, e sentenciou a vitória com hat-trick de Samu (0-4). Segue-se Sintrense ou Rio Ave.

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    91'
    Tiago Gama Alexandre

    Dois minutos de compensação

    Vão jogar-se mais dois minutos.

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    84'
    Tiago Gama Alexandre

    Mora quase faz o quinto

    Mora arranca da esquerda para o meio, perde espaço e deixa em William, volta a receber, simula o remate e tenta o tiro colocado de pé esquerdo, mas a bola sai ao lado.

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    80'
    Tiago Gama Alexandre

    Última substituição no Celoricense

    Sai Juninho, entra Lucas.

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    76'
    Tiago Gama Alexandre

    Nova alteração no Celoricense

    Sai João Padi, entra Nuno Pinto.

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    74'
    Tiago Gama Alexandre

    Última substituição no FC Porto

    Sai Victor Froholdt, entra Stephen Eustáquio.

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    19:33
    Tiago Gama Alexandre

    Anatomia de um golo

    Jogada da esquerda para a direita, Bednarek descobre William Gomes na direita, o extremo entra na área e cruza rasteiro para Samu, que atira rasteiro e de primeira para o hat-trick.

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    73'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do FC Porto! 0-4 por Samu

    É o hat-trick do espanhol!

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    19:31
    Tiago Gama Alexandre

    Anatomia de um golo

    Canto na esquerda cobrado por Mora, Bednarek ganha o primeiro poste e desvia para o segundo, com Samu, vindo de trás, a encostar para o terceiro golo.

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    71'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do FC Porto! 0-3 por Samu

    Novo canto, novo golo portista!

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    68'
    Tiago Gama Alexandre

    Dupla substituição no Celoricense

    Saem Didi e Diogo Alves, entram Whalysson e João Andre.

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    66'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Diogo Alves

    Sai mais um cartão.

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    19:23
    Tiago Gama Alexandre

    Anatomia de um golo

    Prpic coloca em Samu no corredor central, o espanhol roda, aguenta a carga e, à entrada da área, desfere um remate colocado para o fundo da baliza.

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    62'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do FC Porto! 0-2 por Samu

    Está feito o golo da tranquilidade!

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    60'
    Tiago Gama Alexandre

    Tripla alteração de Farioli

    Saem Borja Sainz, Gabri Veiga e Deniz Gül, entram William Gomes, Rodrigo Mora e Samu Aghehowa.

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    56'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Bednarek

    Por agarrar Gustavo Pereira.

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    51'
    Tiago Gama Alexandre

    Bednarek cabeceia à trave!

    Novo canto na esquerda para Gabri, a bola cai na mesma zona do golo, mas desta vez Bednarek cabeceia à trave.

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