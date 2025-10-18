Momentos-chave
- Acabou! O FC Porto segue em frente (0-4)
- Golo do FC Porto! 0-4 por Samu
- Golo do FC Porto! 0-3 por Samu
- Golo do FC Porto! 0-2 por Samu
- Bednarek cabeceia à trave!
- Recomeça a partida!
- Intervalo! Dragões em vantagem (0-1)
- Golo do FC Porto! 0-1 por Bednarek
- Começa o Celoricense-FC Porto!
- O onze inicial do Celoricense
- Farioli mantém praticamente o onze base
- O onze inicial do FC Porto
Histórico de atualizações
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Encerramos, desta forma, este liveblog, que terminou com o triunfo do FC Porto frente ao Celoricense, em Barcelos (0-4). Pode acompanhar, aqui, o Paços de Ferreira-Sporting, que por esta altura se encontra empatado (1-1). Obrigado, boa noite!
P. Ferreira-Sporting. Ronaldo Lumungo abre o marcador (1-0, 18′)
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"Todos os jogos são difíceis. Hoje vimos o quão difíceis estes jogos podem ser": Farioli felicita Samu e diz que "é altura de avançar"
Em Barcelos, Samu tornou-se no melhor marcador espanhol da história do FC Porto e fez o hat-trick mais rápido do clube desde 1997/98. Farioli alertou para as dificuldades e falou do (novo) Forest.
“Todos os jogos são difíceis. Hoje vimos o quão difíceis estes jogos podem ser”: Farioli felicita Samu e diz que “é altura de avançar”
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Samu vestiu-se de Pantera Cor-de-Rosa para mostrar que o futebol também se pode tornar previsível (a crónica do Celoricense-FC Porto)
Depois de uma primeira parte em que o Celoricense resistiu, Farioli lançou Samu e o espanhol resolveu a partida com um hat-trick em 11 minutos. Dragões marcaram mais dois golos de bola parada (0-4).
Samu vestiu-se de Pantera Cor-de-Rosa para mostrar que o futebol também se pode tornar previsível (a crónica do Celoricense-FC Porto)
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Acabou! O FC Porto segue em frente (0-4)
Num jogo tranquilo frente ao conjunto do quarto escalão, o FC Porto resolveu as contas cedo, através de Bednarek, e sentenciou a vitória com hat-trick de Samu (0-4). Segue-se Sintrense ou Rio Ave.
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Dois minutos de compensação
Vão jogar-se mais dois minutos.
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Mora quase faz o quinto
Mora arranca da esquerda para o meio, perde espaço e deixa em William, volta a receber, simula o remate e tenta o tiro colocado de pé esquerdo, mas a bola sai ao lado.
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Última substituição no Celoricense
Sai Juninho, entra Lucas.
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Nova alteração no Celoricense
Sai João Padi, entra Nuno Pinto.
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Última substituição no FC Porto
Sai Victor Froholdt, entra Stephen Eustáquio.
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Anatomia de um golo
Jogada da esquerda para a direita, Bednarek descobre William Gomes na direita, o extremo entra na área e cruza rasteiro para Samu, que atira rasteiro e de primeira para o hat-trick.
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Golo do FC Porto! 0-4 por Samu
É o hat-trick do espanhol!
1️⃣ 2️⃣ 3️⃣
Hat-trick de Samu ????#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #taçadeportugal #cdceloricense #fcporto pic.twitter.com/YNlXIKzYQe
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Anatomia de um golo
Canto na esquerda cobrado por Mora, Bednarek ganha o primeiro poste e desvia para o segundo, com Samu, vindo de trás, a encostar para o terceiro golo.
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Golo do FC Porto! 0-3 por Samu
Novo canto, novo golo portista!
Samu a bisar ????#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #taçadeportugal #cdceloricense #fcporto pic.twitter.com/FH4hUA6FQW
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Dupla substituição no Celoricense
Saem Didi e Diogo Alves, entram Whalysson e João Andre.
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Amarelo para Diogo Alves
Sai mais um cartão.
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Anatomia de um golo
Prpic coloca em Samu no corredor central, o espanhol roda, aguenta a carga e, à entrada da área, desfere um remate colocado para o fundo da baliza.
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Golo do FC Porto! 0-2 por Samu
Está feito o golo da tranquilidade!
Os ???? perto de fazer o segundo! #sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #taçadeportugal #cdceloricense #fcporto pic.twitter.com/Ez8NostYaG
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Tripla alteração de Farioli
Saem Borja Sainz, Gabri Veiga e Deniz Gül, entram William Gomes, Rodrigo Mora e Samu Aghehowa.
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Amarelo para Bednarek
Por agarrar Gustavo Pereira.
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Bednarek cabeceia à trave!
Novo canto na esquerda para Gabri, a bola cai na mesma zona do golo, mas desta vez Bednarek cabeceia à trave.