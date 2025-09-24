Momentos-chave
- O que se passou até agora
- Atividade de drones em Aalborg segue "padrão semelhante" aos de Copenhaga
- Outro aeroporto na Dinamarca obrigado a encerrar devido a drones. Desta vez, foi o da cidade de Aalborg
- Trump fez uma "grande mudança" na sua posição sobre a Ucrânia. Mas só "os seus sentimentos" não ajudam a "mudar o jogo" no terreno
- Nunca aceitaremos a anexação da Crimeia, estaremos sempre ao lado da Ucrânia, diz Marcelo
- Rubio reiterou a Lavrov apelo de Trump para fim das "mortes" e necessidade de "medidas significativas" de Moscovo para acabar a guerra
- Primeiro-ministro moldavo acusa Rússia de tentar “tomar o poder”
- Ataque ucraniano em Novorossiysk atinge sede de empresa que gere oleoduto do Cazaquistão
- Ucrânia ataca à frota russa no Mar Negro na cidade de Novorossiysk. Há pelo menos dois mortos e vários feridos
- Presidente da Ucrânia diz que "Deus salvou" Trump no atentado durante a campanha presidencial dos EUA
- Zelensky critica fraqueza das instituições internacionais, incluindo da ONU, na resposta a ameaças
- Zelensky: "Não há garantias de segurança a não ser amigos e armas"
- Rússia prepara-se para aumentar IVA a fim de ajudar a financiar as despesas da guerra
- Zelensky acredita que Trump pode convencer Xi Jinping a mudar a atitude da China sobre a guerra
- Portugal pode vir a integrar edificação de uma "parede de drones" no leste da Europa, avança Nuno Melo
- Ucrânia conta mais de um milhão e 104 mil baixas russas na guerra
- Rubio diz que a paciência de Trump para a Rússia "não é infinita" e lembra que EUA podem aplicar novas sanções
- Central de gás russa, detida pela Gazprom, sofreu ataque com drones e teve de interromper produção
Histórico de atualizações
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O que se passou até agora
- Recentes avistamentos de drones forçaram o encerramento do aeroporto de Aalborg, na Dinamarca, que também é uma base aérea militar. Este incidente segue um padrão semelhante ao observado em Copenhaga, com drones visíveis e a voar com luzes acesas. Há registos de drones em mais três aeroportos dinamarqueses.
- O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou impaciência com a Rússia, referindo que esta não tem feito o suficiente para pôr fim à guerra na Ucrânia. O secretário de Estado Marco Rubio reiterou ao seu homólogo russo a necessidade de a Rússia tomar medidas significativas para uma resolução duradoura do conflito. É sublinhada a possibilidade de novas sanções, caso não haja progresso.
- A Ucrânia lançou um ataque à frota russa no Mar Negro, atingindo navios na cidade de Novorossiysk e causando baixas. Este incidente, que incluiu a utilização de drones aéreos e marítimos, resultou em mortos e vários feridos, além de danos materiais significativos. A operação é parte da contínua resistência ucraniana contra a agressão russa.
- O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, destacou a importância da assistência internacional e a necessidade de uma reação conjunta contra a Rússia. Zelensky também expressou esperança de que o presidente Trump consiga influenciar a China a alterar a sua postura em relação ao conflito na Ucrânia. Esta posição reflete a complexidade das relações internacionais envolvidas na crise ucraniana.
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Bom dia.
Encerramos este liveblog. Pode continuar a acompanhar os mais recentes desenvolvimentos da guerra na Ucrânia neste outro liveblog.
Ucrânia abate caça russo em Zaporíjia. Situação no terreno e possível ofensiva ucraniana terão feito Trump mudar de posição
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Aeroporto de Aalborg também é base militar, lembrou chefe da polícia
O chefe da polícia dinamarquesa, Thorkild Fogde, lembrou ainda que o aeroporto na cidade de Aalborg “também é uma base aérea militar”.
“Há pessoal militar e equipamento militar presentes no aeroporto de Aalborg”, disse, citado pelo jornal Politiken.
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Atividade de drones em Aalborg segue "padrão semelhante" aos de Copenhaga
O chefe da polícia dinamarquesa, Thorkild Fogde, revelou que “o padrão” dos drones avistados perto do aeroporto de Aalborg é “semelhante” ao que foi visto em Copenhaga na segunda-feira.
“Os drones são muito visíveis e voam com as luzes acesas em algumas situações”, disse, citado pelo jornal Politiken.
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Outro aeroporto na Dinamarca obrigado a encerrar devido a drones. Desta vez, foi o da cidade de Aalborg
Um outro aeroporto dinamarquês foi obrigado a encerrar devido à presença de drones. Esta quarta-feira, o aeroporto da cidade de Aalborg encerrou devido a voos de drones perto da pista, informou a polícia regional da Jutlândia do Norte na rede social X.
“Foram observados drones perto do aeroporto de Aalborg e o espaço aéreo foi fechado. A polícia está no local e investigando o caso”, lê-se.
Der er observeret droner i nærheden af Aalborg Lufthavn og luftrummet er lukket. Politiet er tilstede og undersøger nærmere. #politidk
— Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) September 24, 2025
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EUA dizem que Trump está "impaciente" com Rússia a que acusam de matança
O vice-presidente norte-americano, JD Vance, afirmou hoje que o Presidente Donald Trump está a ficar “impaciente” com a Rússia, enquanto o secretário de Estado Marco Rubio instou o homólogo russo, Serguei Lavrov, a travar a “matança” na Ucrânia.
“Acho que o Presidente está a ficar impaciente com os russos neste momento porque sente que não estão a fazer o suficiente para pôr fim à guerra”, disse Vance aos jornalistas numa viagem à Carolina do Norte.
“Se os russos se recusarem a negociar de boa-fé, penso que será muito, muito mau para o seu país. Foi isso que o Presidente deixou claro”, acrescentou Vance.
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Apenas 8% do novo plano de rearmamento da Alemanha destinam-se a armas norte-americanas
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Trump fez uma "grande mudança" na sua posição sobre a Ucrânia. Mas só "os seus sentimentos" não ajudam a "mudar o jogo" no terreno
Trump ainda quer pôr fim à guerra mas mudou de posição sobre o “como”. No terreno, a guerra continua a ser travada devagar e com drones. Ameaças, sanções ou armas, por si só, não deverão mudar isso.
Trump fez uma “grande mudança” na sua posição sobre a Ucrânia. Mas só “os seus sentimentos” não ajudam a “mudar o jogo” no terreno
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Nunca aceitaremos a anexação da Crimeia, estaremos sempre ao lado da Ucrânia, diz Marcelo
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje na ONU, em Nova Iorque, que Portugal nunca aceitará a anexação da Crimeia pela Rússia e estará sempre ao lado da Ucrânia.
Nunca aceitaremos a anexação da Crimeia, estaremos sempre ao lado da Ucrânia, diz Marcelo Rebelo de Sousa
Numa intervenção na 5.ª Cimeira da Plataforma Internacional da Crimeia, organizada pela Ucrânia, na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), Marcelo Rebelo de Sousa apelou à libertação imediata dos civis detidos ilegalmente e crianças raptadas pela Rússia.
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Rubio reiterou a Lavrov apelo de Trump para fim das "mortes" e necessidade de "medidas significativas" de Moscovo para acabar a guerra
Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA, terá reiterado “o apelo do Presidente Trump para que cessassem as mortes” no seu encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergey Lavrov nesta quarta-feira, em Nova Iorque.
Num comunicado assinado pelo porta-voz Tommy Pigott publicado no site do governo, lê-se que Rubio frisou também “a necessidade de Moscovo para tomar medidas significativas para uma resolução duradoura da guerra entre a Rússia e a Ucrânia”.
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Primeiro-ministro moldavo acusa Rússia de tentar “tomar o poder”
O primeiro-ministro da Moldávia, Dorin Recean, acusou hoje a Rússia de tentar “tomar o poder em Chisinau” através de alegadas ações de desestabilização e corrupção eleitoral, a poucos dias das eleições parlamentares marcadas para domingo.
“O objetivo da Rússia é tomar o poder em Chisinau, violando a vontade soberana dos moldavos”, afirmou Recean, numa conferência de imprensa citada pelo jornal moldavo Jurnal.
O chefe do Governo da Moldávia garantiu que as autoridades vão “fazer tudo o que for possível” para travar o que classificou de “plano de ocupação russo”.
Segundo Recean, as pressões de Moscovo “aumentam de forma evidente” e incluem “ações subversivas” que se intensificaram nas últimas semanas.
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Alemanha diz que avião de combate russo sobrevoou fragata no Mar Báltico
O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, disse hoje que um avião de combate russo sobrevoou recentemente uma fragata alemã no Mar Báltico, uma ação que descreveu como uma tentativa de provocação por parte de Moscovo.
Durante a discussão do orçamento para 2026 na câmara baixa do parlamento alemão (Bundestag), Pistorius recordou que nos últimos dias “drones e caças russos penetraram no espaço aéreo da Polónia e da Estónia”, acrescentando que “sobrevoaram uma fragata alemã no Mar Báltico”, sem fornecer mais pormenores sobre o incidente.
O ministro da Defesa sublinhou que a Europa testemunhou “uma e outra vez como a guerra e a situação de ameaça são reais”, mas voltou a pedir aos aliados para que não se deixem levar pelas provocações do Presidente russo, Vladimir Putin.
“Putin quer provocar os países membros da NATO e quer identificar, expor e explorar as alegadas fraquezas da aliança da NATO”, disse Pistorius, que reiterou mais uma vez que a resposta dos aliados deve ser firme e unida, mas também contida.
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Autoridade portuária nacional diz que "não há danos" no porto de Novorossiysk e nos navios lá atracados
O porto da cidade de Novorossiysk, no Mar Negro, não terá sofrido danos quer na sua infraestrutura, quer nos navios lá atracados, de acordo com a autoridade nacional portuária Rosmorrechflot, citada pela agência russa Interfax.
“Não há danos à infraestrutura portuária e aos navios no porto marítimo de Novorossiysk”, afirmou a autoridade.
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Cidade russa de Tuapse também terá sido alvo de ataque com "drones marítimos" no Mar Báltico
A cidade russa de Tuapse, junto ao Mar Báltico, também terá sido alvo de um ataque ucraniano com barcos não-tripulados, denunciou o autarca da cidade Sergey Boyko, no Telegram.
“Os residentes e visitantes do distrito de Tuapse são instados a deixar a zona costeira”, acrescentou Boyko. As sirenes de ataque aéreo também soaram na cidade.
Segundo a agência RBC-Ukraine, explosões e tiroteio foram ouvidos pelos residentes da cidade, que fica na mesma região de Krasnodar que a localidade de Novorossiysk, alvo de um ataque usando barcos do mesmo género esta quarta-feira.
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Ataque ucraniano em Novorossiysk atinge sede de empresa que gere oleoduto do Cazaquistão
O ataque da Ucrânia na cidade de Novorossiysk atingiu os edifício onde ficam os escritórios do Consórcio do Oleoduto do Cáspio, empresa que gere o oleoduto que transporta petróleo vindo do Cazaquistão para aquela cidade portuária.
Num comunicado citado pela agência RBC, a empresa disse que o edifício foi atingido e que houve feridos graves, mas nenhum era funcionário do consórcio.
???? The office of the Caspian Pipeline Consortium (CPC) in Novorossiysk was damaged in a Ukrainian drone attack.
▪️ The Caspian Pipeline Consortium is a major international oil pipeline system built to transport oil from various fields in western Kazakhstan to terminals on the… pic.twitter.com/H9fu2kbdPJ
— The War Action (@TheWarAction) September 24, 2025
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Presidente da Estónia diz que violações russas do espaço aéreo de países vizinhos são "lembrete forte" da agressão do país
Falando na ONU, o Presidente estónio, Alar Karis, comentou as violações do espaço aéreo por aeronaves russas a vários países vizinhos, incluindo a própria Estónia.
Para o líder, citado pela Sky News, cita as entradas das aeronaves são um “lembrete forte” da agressão russa que está a causar “sofrimento humano” a níveis “sem precedentes”.
“A Rússia intensificou significativamente a sua campanha de terror com uma série de ataques com drones e mísseis contra alvos civis”, continuou, sublinhando que Moscovo “não tem qualquer intenção de aceitar um cessar-fogo, muito menos uma paz duradoura”.
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Ucrânia ataca à frota russa no Mar Negro na cidade de Novorossiysk. Há pelo menos dois mortos e vários feridos
A Ucrânia lançou um forte ataque à frota russa do Mar Negro, atacando navios na cidade de Novorossiysk, na região russa de Krasnodar, noticiou o jornal Kyiv Post.
O governador da região, Veniamin Kondratyev, adiantou no Telegram que pelo menos duas pessoas foram mortas e outras três ficaram feridas no ataque, que atingiu também o centro da cidade à beira-mar.
O jornal explica que o ataque começou por volta das 5 da manhã na hora local (3h00 em Portugal Continental). Primeiro, as forças ucranianas lançaram barcos comandados à distância para atacar o porto e a base naval onde estão localizados os navios russos. Três horas depois, lê-se, o centro da cidade foi atacado por drones aéreos.
Os drones incendiaram vários edifícios de apartamentos e carros, informaram as autoridades.
????BREAKING: Drones and naval drones strike Novorossiysk
Local port hit, situation looks intense on video.
Fires in the city center, at least two dead.
Five residential buildings and a hotel damaged, according to the Krasnodar governor. The attack is still being repelled.… pic.twitter.com/22cuy4wrOg
— NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2025
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Conflito entre NATO e Rússia "é praticamente inevitável"
Vitor Gabriel Oliveira considera que aliança atlântica deve repelir provocações russas antes mesmo de entrarem em território da NATO: “Temos de ser mais agressivos a defender as fronteiras”.
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Zelensky pede fim do silêncio contra a Rússia e diz que as pessoas esperam "ação"
Volodymyr Zelensky destacou a importâcia de ter tido “um bom encontro com o Presidente Trump” na véspera, além das conversas com outros “líderes fortes” a nível internacional, apelando a uma reação conjunta contra a Rússia.
“Juntos podemos mudar muito. Claro que estamos a fazer tudo para que a Europa realmente ajude e contamos com os EUA. Muito depende do G7 e do G20, mas, no fim, a paz depende de todos nós: da ONU. Por isso, não fiquem calados. Falem e condenem a Rússia. Juntem-se a nós na defesa da vida, do direito internacional e da ordem. As pessoas esperam ação”, concluiu, perante aplausos dos representantes das outras delegações presentes no discurso do Presidente da Ucrânia na assembleia-geral da ONU, em Nova Iorque.
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Presidente da Ucrânia diz que "Deus salvou" Trump no atentado durante a campanha presidencial dos EUA
Volodymyr Zelensky censurou também a inação internacional face às investidas russas cada vez mais hostis, com a entrada de drones e caças no espaço aéreo da NATO. “Na semana passada, drones russos invadiram o espaço aéreo da Polónia… Felizmente não eram Shaheed ou ainda pior, caso contrário seria horrível”, disse.
No seu discurso na AG da ONU, o Presidente da Ucrânia frisou ainda o exemplo Estónia, que “teve de convocar uma reunião do Conselho de Segurança pela primeira vez na história, porque caças russos entraram deliberadamente no seu espaço aéreo”.
Foi a partir daí que deixou o alerta para uma reação à extensão da influência russa no leste do território europeu. “A Moldova tenta defender-se também da interferência da Rússia. Mais uma vez, a resposta global foi insuficiente. Já perdemos a Geórgia na Europa. Os direitos humanos estão em regressão e acentua-se a dependência da Rússia. A Bielorrússia também se tem movido ao longo de muitos anos na dependência da Rússia”, sublinhou.
O Presidente ucraniano condenou ainda a violência generalizada e lembrou até o atentado contra Donald Trump na campanha eleitoral do ano passado, na Pennsylvania. “Deus salvou-o de um atentado na campanha”, atirou.