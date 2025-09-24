Volodymyr Zelensky censurou também a inação internacional face às investidas russas cada vez mais hostis, com a entrada de drones e caças no espaço aéreo da NATO. “Na semana passada, drones russos invadiram o espaço aéreo da Polónia… Felizmente não eram Shaheed ou ainda pior, caso contrário seria horrível”, disse.

No seu discurso na AG da ONU, o Presidente da Ucrânia frisou ainda o exemplo Estónia, que “teve de convocar uma reunião do Conselho de Segurança pela primeira vez na história, porque caças russos entraram deliberadamente no seu espaço aéreo”.

Foi a partir daí que deixou o alerta para uma reação à extensão da influência russa no leste do território europeu. “A Moldova tenta defender-se também da interferência da Rússia. Mais uma vez, a resposta global foi insuficiente. Já perdemos a Geórgia na Europa. Os direitos humanos estão em regressão e acentua-se a dependência da Rússia. A Bielorrússia também se tem movido ao longo de muitos anos na dependência da Rússia”, sublinhou.

O Presidente ucraniano condenou ainda a violência generalizada e lembrou até o atentado contra Donald Trump na campanha eleitoral do ano passado, na Pennsylvania. “Deus salvou-o de um atentado na campanha”, atirou.