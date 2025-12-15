Trump diz que EUA estão a "investigar" se Israel violou o cessar-fogo e nega desentendimento com Netanyahu

Donald Trump anunciou que 59 países se disponibilizaram para participar na força internacional de estabilização de Gaza. O Presidente dos EUA disse que “de certa forma” esta força “já está em funcionamento”.

“Mais e mais países estão a aderir. Já estão dentro, mas vão enviar qualquer número de tropas que eu lhes peça. Temos mais de 59 países. Muitos dos que querem participar não são sequer do Médio Oriente, mas [de países] bastante próximos”.

Sobre o desarmamento do Hamas e do Hezbollah, Trump disse que há muitos países que “querem entrar e limpar tudo”, caso os EUA o aprovem.

“No caso do Hamas, disseram que vão se desarmar. Vamos descobrir se isso é verdade ou não. O Hezbollah no Líbano tem sido um problema. Vamos ver o que acontece lá, mas há uma paz legítima de grande escala no Médio Oriente.”