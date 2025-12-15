Momentos-chave
- Trump diz que 59 países se disponibilizaram para participar na força de estabilização de Gaza
- Trump diz que EUA estão a "investigar" se Israel violou o cessar-fogo e nega desentendimento com Netanyahu
- Israel rejeita decisão do TPI de manter mandado de prisão a Netanyahu e fala em "politização contínua" do organismo
- Relação do TPI rejeita recurso de Israel e mantém mandado de captura a Netanyahuu
- Rússia anuncia que havia cidadãos russos entre as vítimas mortais de ataque em Bondi Beach
- Casa Branca terá enviado mensagem a Netanyahu para censurá-lo por quebrar cessar-fogo
- Turquia excluída de conferência dos EUA para discutir força internacional de estabilização em Gaza
- Autoridades norte-americanas dizem ter impedido ataque terrorista de "extrema-esquerda e pró-Palestina" em LA
- Netanyahu reúne-se com enviado dos EUA à Síria
- "Chega de violência antissemita". Papa Leão condena ataque em Bondi Beach
- Governo israelita destina 26,4 milhões de euros a programas para combater o crime
- Colonos israelitas invadem locais religiosos na Cisjordânia
Histórico de atualizações
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Vamos encerrar por aqui este artigo liveblog, que seguiu a atualidade relacionada com o conflito no Médio Oriente ao longo do dia de ontem, segunda-feira.
Israel. Mossad pede a países, sobretudo na Europa, que reforcem segurança em festejos do Hanucá
Continue, por favor, a acompanhar-nos nesta nova ligação. Muito obrigado!
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O que se passou até agora:
- Donald Trump confirmou que os Estados Unidos estão a investigar se Israel violou o cessar-fogo em Gaza, após o ataque que resultou na morte de Ra’ed Sa’ad, um comandante sénior do Hamas. Trump negou qualquer desentendimento com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, apesar das tensões na Casa Branca em relação à situação em Gaza.
- O Tribunal Penal Internacional rejeitou um recurso de Israel relativamente à continuação da investigação sobre possíveis crimes de guerra cometidos em Gaza. Os mandados de prisão contra Benjamin Netanyahu e o ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, permanecem em vigor, com o TPI a reiterar as suas intenções de continuar com o processo.
- A Rússia condenou veementemente um ataque em Bondi Beach, na Austrália, em que cidadãos russos estavam entre as vítimas mortais. O Papa Leão XIV também condenou o ataque, destacando-o como um ato de violência antissemita e apelou à eliminação do ódio.
- A Turquia não foi convidada a participar numa conferência organizada pelos Estados Unidos para discutir a força de estabilização internacional de Gaza, após pressões de Israel para que o país fosse excluído. Esta conferência, que terá lugar em Doha, contará com a presença de representantes de 45 países.
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Trump diz que 59 países se disponibilizaram para participar na força de estabilização de Gaza
Donald Trump anunciou que 59 países se disponibilizaram para participar na força internacional de estabilização de Gaza. O Presidente dos EUA disse que “de certa forma” esta força “já está em funcionamento”.
“Mais e mais países estão a aderir. Já estão dentro, mas vão enviar qualquer número de tropas que eu lhes peça. Temos mais de 59 países. Muitos dos que querem participar não são sequer do Médio Oriente, mas [de países] bastante próximos”.
Sobre o desarmamento do Hamas e do Hezbollah, Trump disse que há muitos países que “querem entrar e limpar tudo”, caso os EUA o aprovem.
“No caso do Hamas, disseram que vão se desarmar. Vamos descobrir se isso é verdade ou não. O Hezbollah no Líbano tem sido um problema. Vamos ver o que acontece lá, mas há uma paz legítima de grande escala no Médio Oriente.”
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Trump diz que EUA estão a "investigar" se Israel violou o cessar-fogo e nega desentendimento com Netanyahu
O Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou esta segunda-feira que Washington está a ” investigar” se Israel violou o cessar-fogo em Gaza com o ataque que matou o comandante sénior do Hamas, Ra’ed Sa’ad, no fim de semana.
Trump nega qualquer desentendimento com Benjamin Netanyahu, apesar dos relatos de que os seus principais assessores na Casa Branca estão furiosos com o primeiro-ministro por causa de sua conduta em Gaza.
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Israel rejeita decisão do TPI de manter mandado de prisão a Netanyahu e fala em "politização contínua" do organismo
O ministério dos Negócios Estrangeiros israelita diz rejeitar a decisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) de continuar a investigação sobre a condução da guerra contra o Hamas em Gaza e de manter os mandados de prisão contra Benjamin Netanyahu e o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant.
Israel rejects the ICC Appeals Chamber’s decision, by a narrow majority, to deny Israel’s right to receive advance notice, as demanded by the principle of complementarity particularly with regard to a democratic state with an independent and robust judicial system.
This is yet…
— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) December 15, 2025
“Este é mais um exemplo da politização contínua do TPI e do seu flagrante desrespeito pelos direitos soberanos dos Estados não signatários, bem como pelas suas próprias obrigações ao abrigo do Estatuto de Roma”, acusa na rede social X.
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Relação do TPI rejeita recurso de Israel e mantém mandado de captura a Netanyahuu
A Relação do Tribunal Penal Internacional (TPI) rejeitou hoje um recurso do Estado israelita em relação à decisão do TPI sobre crimes de guerra que acredita terem sido cometidos por Israel em Gaza, de acordo com a Reuters.
Os juízes da relação rejeitaram que as ações militares de Israel após o 7 de outubro de 2023 não fossem tido em conta pelo tribunal, como pedia a defesa. Com esta decisão, os mandados de captura a Benjamin Netanyahu e ao ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, continuam em vigor.
Esta foi apenas a primeira decisão do TPI em relação a vários recursos apresentados por Israel.
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Exército israelita mata jovem palestinianos na Cisjordânia ocupada
O Exército israelita matou hoje a tiro um palestiniano de 16 anos na cidade de Tuqu’, numa zona ocupada da Cisjordânia, de acordo com informação avançada pelo ministério da Saúde palestiniano e noticiada pela Reuters.
De acordo com o autarca local, citado pela agência de notícias palestiniana Wafa, o jovem foi atingido quando as tropas israelitas começaram a disparar “indiscriminadamente” no centro da cidade. O jovem ainda foi transportado para o hospital onde acabaria por morrer.
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Rússia anuncia que havia cidadãos russos entre as vítimas mortais de ataque em Bondi Beach
O ministério dos Negócios Estrangeiros russo condenou “veementemente” o ataque “bárbaro perpetrado por extremistas” em Bondi Beach, na Austrália.
A porta-voz do ministério Maria Shakarova anunciou que entre as vítimas mortais estão cidadãos russo que viviam permanentemente na Austrália, de acordo com o The Times of Israel.
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Casa Branca terá enviado mensagem a Netanyahu para censurá-lo por quebrar cessar-fogo
A Casa Branca terá enviado uma mensagem privada ao primeiro-ministro israelita para censurar Israel pelo ataque que matou um alto cargo militar do Hamas este fim de semana, de acordo com a Axios.
Num ataque israelita na Cidade de Gaza, que matou este sábado quatro pessoas, foi assassinado o número dois do braço armado do Hamas. Raed Saad terá sido também um dos arquitetos dos ataques do 7 de outubro.
Os representantes de Trump lembraram Netanyahu que este ataque constitui uma violação do acordo de cessar-fogo que os próprios EUA promoveram. Esta mensagem é endereçada ao Governo israelita numa altura em que as tensões entre as duas administrações estão a aumentar, segundo o mesmo jornal norte-americano.
Fontes norte-americanas disseram ao jornal que a administração não teve aviso prévio do ataque. Netanyahu vai visitar Trump na Casa Branca a 29 de dezembro.
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Turquia excluída de conferência dos EUA para discutir força internacional de estabilização em Gaza
A Turquia não foi convidada pelos Estados Unidos da América a participar na conferência que o Comando Central dos EUA vai organizar amanhã, em Doha, para discutir a força internacional de estabilização da Faixa de Gaza.
A informação é avançada pelo Haartez, que sabe que houve 45 países convidados a participar na conferência do Comando Central dos EUA na capital do Catar. Esta exclusão terá partido da vontade dos israelitas que não querem que a Turquia participe na força internacional prevista no acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, impulsionado pelos norte-americanos.
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Autoridades norte-americanas dizem ter impedido ataque terrorista de "extrema-esquerda e pró-Palestina" em LA
O FBI e o departamento de Justiça norte-americano impediram a concretização de um plano que atribuem a membros de um grupo de “extrema-esquerda”, segundo noticia a CBS News.
A Procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, disse que estas duas entidades inviabilizaram “um horrível plano terrorista” a ser realizado no Distrito Central da Califórnia. Kah Patel, diretor do FBI, disse que foram detidas quatro pessoas que estão ligadas ao planeamento destes ataques.
Os suspeitos estavam alegadamente a planear cinco ataques com bombas caseiras, que seriam levados a cabo de forma coordenada em vários alvos no dia 31 de dezembro, em Los Angeles.
Pam Bondi disse que por trás deste plano está o grupo Turtle Island Liberation que se descreve como sendo de “extrema-esquerda, pró-Palestina, contra o governo e anti-capitalista”. A Procuradora-Geral diz que os membros deste grupo estavam a planear ataques a agentes e veículos da força de segurança de imigração ICE.
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Netanyahu reúne-se com enviado dos EUA à Síria
O primeiro-ministro israelita reuniu-se esta segunda-feira com o embaixador nos EUA na Turquia, Tom Barrack, de acordo com uma nota oficial do gabinete de Benjamin Netanyahu. Barrack é igualmente o enviado da administração norte-americana para a Síria.
Também estiveram presentes na reunião o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Gideon Saar; o embaixador norte-americano em Israel, Mike Huckabee; o embaixador israelita nos EUA, Yechiel Leiter; assim como outros representantes do Exército israelita.
O encontro diplomático tinha como objetivo promover a discussão em torno das “linhas vermelhas” que, ao nível de segurança, Israel deverá garantir à Síria.
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"Chega de violência antissemita". Papa Leão condena ataque em Bondi Beach
O Papa Leão XIV condenou esta segunda-feira o ataque que matou ontem 15 pessoas na praia de Bondi, em Sidney. Este ataque a um evento judaico no primeiro dia do Hanucá foi descrito por Leão como uma manifestação de “violência antissemita”.
“Rezemos por todos aqueles que sofrem devido à guerra e à violência. Hoje, em particular, quero rogar a Deus pelas vítimas do ataque terrorista que ocorreu ontem em Sidney contra a comunidade judaica. Chega destas formas de violência antissemita. Devemos eliminar o ódio dos nossos corações”, disse Leão, em declarações citadas pela USA Today.
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Bondi Beach. Milhares regressam ao local do ataque para recordar as vítimas
Esta segunda-feira foi montada uma vigília no local onde aconteceu o tiroteio no passado domingo, em frente ao Bondi Pavillion. Milhares de pessoas passaram pelo local para prestar homenagens.
Bondi Beach. Milhares regressam ao local do ataque para recordar as vítimas
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Audiência de julgamento de Netanyahu acaba mais cedo com chegada de representante do Paraguai
A sessão de julgamento desta segunda-feira no processo de corrupção do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acabou ao fim de apenas uma hora de duração, na sequência da chegada do presidente do Parlamento do Paraguai, avançou o jornal Haaretz.
“Algo importante está a acontecer na América do Sul. É muito importante e embaraçoso que eu não possa comparecer por quinze minutos”, afirmou Netanyahu, que já havia efetuado um pedido o cancelamento total daquela diligência no tribunal distrital de Telavive.
Raúl Latorre chegou esta manhã a Telavive para falar com Netanyahu, desconhecendo-se ainda o contexto em torno desse encontro. No entanto, o líder do Governo israelita até deu a entender que o representante paraguaio estaria a caminho do tribunal e que “tiraria alguns minutos” para falar com ele, caso a audiência não tivesse sido abreviada.
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Governo israelita destina 26,4 milhões de euros a programas para combater o crime
No domingo, o Governo de Israel aprovou a transferência de cerca de 26,4 milhões de euros para o Shin Bet (serviço de segurança interno) e para a polícia para combater o crime, noticia o Haaretz.
A medida foi tomada a pedido do ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, e da ministra da Igualdade Social, May Golan.
A decisão, segundo os responsáveis, representa o esforço do Shin Bet na luta contra o crime, após o diretor, David Zini, ter aprovado o aumento do papel da agência no combate ao crime nas comunidades árabes.
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Colonos israelitas invadem locais religiosos na Cisjordânia
Vários colonos israelitas invadiram, durante esta noite, locais religiosos islâmicos na cidade de Awarta, a sudeste de Nablus, na Cisjordânia, relata a agência de notícias palestiniana Wafa.
De acordo com as fontes citadas, as forças de ocupação israelitas invadiram a aldeia e obrigaram os proprietários das lojas a fechar os estabelecimentos antes de centenas de colonos invadirem os locais religiosos.
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Bom dia.
Iniciamos aqui um novo dia de cobertura jornalística da guerra no Médio Oriente.
Recupere os principais pontos de informação no liveblog anterior que agora arquivamos.
Hamas confirma morte de alto comandante em ataque israelita na Faixa de Gaza