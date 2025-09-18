Momentos-chave
- Equipa técnica confirmada com dois nomes que transitam de Lage
- A cláusula de saída no contrato de José Mourinho com o Benfica
- "Até o contexto mostra a capacidade que Mourinho tem de enfrentar o momento"
- "Mourinho não é um treinador qualquer que possa condicionar o futuro”
- "Contratar o mister Mourinho foi um privilégio para mim"
- "Ruído? Sou muito forte em não sentir o ruído mediático"
- "Tive uma opção errada, fiz mal em ir para o Fenerbahçe. Não era o meu nível"
- "Promessa não mas a convicção é que podemos e devemos ser campeões"
- "Contrato assinado tem um respeito ético enorme entre as partes"
- “Eu sou o último da fila, estou aqui para servir o Benfica"
- "Hoje, o que sinto é que tenho mais fome do que há 25 anos"
- "A minha infelicidade é que nas últimas cinco épocas joguei duas finais europeias", recorda Mourinho
- "Vou viver para o Benfica. Saí de casa e disse 'Até domingo'"
- "Sou treinador de um dos melhores clubes do mundo"
- "É um orgulho e uma honra apresentar José Mourinho"
- Agora sim, é oficial: Mourinho é novo treinador do Benfica
- Rui Costa anuncia... o início da sua campanha eleitoral
- Acordo fechado, contrato assinado e anúncio à vista
- Jorge Mendes também já chegou ao Seixal
- Mourinho já está no Seixal para reunir com Rui Costa
- Mourinho já está a caminho do Seixal
- Equipa técnica do Benfica pode manter alguns nomes
- "Apelamos à responsabilidade de quem é titular dos cargos"
- Benfica confirma negociações com José Mourinho
- “Agora vem o melhor, amigo. Vamos com tudo”, escreve Di María
- Qual é o ponto de situação das negociações?
Histórico de atualizações
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E fechamos aqui este liveblog, no dia em que José Mourinho foi apresentado como novo treinador do Benfica e já deu o primeiro treino no Seixal. Voltamos amanhã para acompanhar o início da sexta jornada do Campeonato com o Rio Ave-FC Porto (20h15). Até lá, boa noite!
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As imagens do primeiro treino de Mourinho que fecharam o dia
As imagens do primeiro treino de Mourinho que fecharam o dia do Benfica, na véspera de nova sessão e da viagem dos convocados para estágio no norte antes da partida com o AVS no sábado
Preparação para o #AFSSLB: ???? pic.twitter.com/Gf8qIzO4a1
— SL Benfica (@SLBenfica) September 18, 2025
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Acordos feitos e anulados, fugas para Espanha, incursões a Setúbal: a luta entre "grandes" que Mourinho criou após sair da Luz
Vale e Azevedo apostou em Mourinho em 2000 à revelia da Direção, houve ameaças de saída, foi apresentado. Três meses depois, deixou marca e saiu. Acabou no FC Porto mas tudo podia ter sido diferente.
Acordos feitos e anulados, fugas para Espanha, incursões a Setúbal: a luta entre “grandes” que Mourinho criou após sair da Luz
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As imagens do primeiro treino de Mourinho no Seixal
Benfica publicou algumas imagens daquele que foi o primeiro dia de trabalho de José Mourinho no Seixal
Primeiro treino com José Mourinho no Benfica Campus! ????
— SL Benfica (@SLBenfica) September 18, 2025
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Equipa técnica confirmada com dois nomes que transitam de Lage
A equipa técnica do Benfica agora liderada por José Mourinho vai continuar a contar com Ricardo Rocha e Nuno Santos, treinador de guarda-redes que já tinha trabalhado com o agora número 1. Juntam-se ainda os adjuntos João Tralhão, Pedro Machado e Ricardo Formosinho e os analistas Roberto Merella e Rúben Soares
Special (Day) One ✨ pic.twitter.com/n3Lzp2SNYH
— SL Benfica (@SLBenfica) September 18, 2025
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Benfica recordou nas redes sociais imagem com 25 anos
Benfica recordou nas redes sociais uma imagem de José Mourinho quando começou a treinar os encarnados em 2000
Football Heritage. ???? pic.twitter.com/TriZKLakNh
— SL Benfica (@SLBenfica) September 18, 2025
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Mourinho, do novo eu a pensar nos outros ao reparo à equipa: como foi a conferência do regresso 25 anos depois
Assumiu que estava com pressa para ir treinar, teve respostas longas onde reviveu carreira e analisou as diferenças nesta fase, elogiou Benfica e Lage – e apontou um dos males nos últimos encontros.
Mourinho, do novo eu a pensar nos outros ao reparo à equipa: como foi a conferência do regresso 25 anos depois
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Chegou de Ferrari preto oferecido por Abramovich para mudar um "Ferrari vermelho": Mourinho assina até 2027 (com uma cláusula de saída)
Foi sondado por Vieira, foi ponderado por Rui Costa. À terceira, foi de vez: Mourinho, que estava fora do país, regressou a Lisboa para fechar acordo com o Benfica e suceder a Lage no comando técnico.
Chegou de Ferrari preto oferecido por Abramovich para mudar um “Ferrari vermelho”: Mourinho assina até 2027 (com uma cláusula de saída)
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A cláusula de saída no contrato de José Mourinho com o Benfica
Benfica comunicou à CMVM a contratação de José Mourinho até 2027, com uma cláusula que permite que clube ou treinador não ter de cumprir a parte do vínculo relativa à época de 2026/27.
“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa que chegou a acordo com o treinador José Mário dos Santos Mourinho Félix para a celebração de um contrato de trabalho desportivo para vigorar até ao final da época desportiva 2026/27”, começa por dizer o comunicado.
“Mais se informa que, dez dias após o último jogo da época desportiva 2025/26, nas mesmas condições, tanto a Benfica SAD como o treinador poderão optar por não dar continuidade ao contrato para a época desportiva 2026/27”, acrescenta o texto
???? Bem-vindo, José Mourinho!
— SL Benfica (@SLBenfica) September 18, 2025
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Os dois regressos de Mourinho, os obstáculos do Campeonato e o jogo no meio dos votos: o calendário do Benfica até às eleições
Já com Mourinho e até ao dia das eleições, os encarnados têm três jogos na Luz para o Campeonato — incluindo no dia do ato eleitoral. Pelo meio, há Clássico no Dragão e visita ao Chelsea em Londres.
Os dois regressos de Mourinho, os obstáculos do Campeonato e o jogo no meio dos votos: o calendário do Benfica até às eleições
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"Até o contexto mostra a capacidade que Mourinho tem de enfrentar o momento"
“Queremos sempre que o clube evolua em todas as áreas, a vinda de José Mourinho tem a ver com o clube que somos e com aquilo que queremos. Estamos muito orgulhosos também por isso, querem partir a carreira dele a meio ou em duas partes mas é um dos melhores treinadores do mundo e com melhor imagem a nível mundial, o que tem importância. Já agora, a questão do contexto por causa das eleições: até isso mostra a capacidade que tem para enfrentar um momento como estes. O risco era não trazer um treinador que não tivesse esta bagagem”, conclui Rui CostaJOSÉ SENA GOULÃO/LUSA
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"No futebol, nem sempre se consegue fazer projetos a longo prazo"
“Demasiada responsabilidade nos treinadores? Nunca deixei de assumir as minhas responsabilidades, tenha ou não sucesso. Estou grato aos técnicos que trabalharam comigo no mandato mas a vida do futebol é assim, sobretudo nos países latinos. Nem sempre se consegue fazer projetos a longo prazo. Roger Schmidt foi campeão, ganhou Supertaça mas não teve o sucesso que se esperava, Bruno Lage também foi preciso mudar… Infelizmente faz parte do futebol e é José Mourinho que vai ficar no comando da equipa, esperando eu que exista um momento em que se possa partir para uma renovação”, prossegue Rui Costa
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"Mourinho não é um treinador qualquer que possa condicionar o futuro”
“Agradeço para aproveitar ao mister ter aceitado as cláusulas e de ter percebido o momento do Benfica. Há uma cláusula que permite que quem esteja no clube possa escolher ou não se quer continuar com o treinador. Estamos a contratar alguém que não é indiferente a nível mundial, Mourinho visa defender toda a gente… Não é um treinador qualquer que possa condicionar o futuro”, volta a vincar o líder dos encarnados, Rui Costa
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"Devia ficar sem treinador até às eleições?", questiona Rui Costa
“Trunfo eleitoral? Enquanto presidente do Benfica estou a escolher o treinador para o futuro do Benfica, quando já se ouvia da vossa parte. Faz confusão que se use esses termos. Mas a minha maior responsabilidade como presidente é assegurar o melhor para o futuro. Era ficar sem treinador até às eleições? Não consigo perceber as dúvidas”, volta a responder agora Rui Costa
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A minha única preocupação é que preciso ir treinar..."
“Estou nesse momento. Não penso que tenha uma dívida com o Benfica por me ter dado uma oportunidade há 25 anos, estou aqui para servir. A minha única preocupação é que preciso ir treinar, é essa a minha preocupação…”, volta a referir José Mourinho
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"Contratar o mister Mourinho foi um privilégio para mim"
“Foi um privilégio para mim perceber que o mister Mourinho queria vir treinar o Benfica, deu-me mais força para perceber que estava perante a pessoa certa. Isso facilitou a escolha e a decisão final, foi um processo mais rápido por isso. Também por isso estamos aqui e vai dar o treino da tarde”, refere agora Rui Costa
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“No Dragão estou à espera de uma reação diferente"
“No Dragão estou à espera de uma reação diferente. A que tive é normal, sou um treinador histórico e não voltava há 20 anos, agora regressando como treinador do grande rival estou à espera de algo diferente mas o respeito que temos não vai mudar. Não tenho qualquer tipo de problema… Defensivo? Atacar com 11 e manter equilíbrios, defender com 11 e morder muito porque nos últimos jogos o Benfica mordeu pouco”, refere José Mourinho
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"Ruído? Sou muito forte em não sentir o ruído mediático"
“Ao José Mourinho de há 25 anos diria que as coisas correram bem, apesar de ter feito algumas borradas. Ruído? Sou muito forte em não sentir o ruído mediático porque não sou um maníaco sobre o que dizem sobre mim e sobre a equipa. É uma proteção minha, não tenho tempo para preocupações exteriores. Quem me elogiar ou criticar não vai mudar a minha vida. Por treinar clubes mais importantes, aprendi a bloquear”, comenta José Mourinho
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"Tive uma opção errada, fiz mal em ir para o Fenerbahçe. Não era o meu nível"
“Tive uma opção errada, com no regrets. Fiz mal em ir para o Fenerbahçe, não era o meu nível em termos de futebol, mas voltar ao Benfica é regressar ao meu mundo”, admite o novo técnico dos encarnados, numa fase em que as perguntas se abrem também a Rui Costa, presidente do Benfica
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"Promessa não mas a convicção é que podemos e devemos ser campeões"
“Promessas antigas vêm contra o que já diz, as promessas valem o que valem. São fases de um homem de 40 ou 60. O que penso é que o Benfica tem todas as condições para ganhar o Campeonato. Tem dois pontos perdidos, iremos perdurar mais alguns, espero que não muitos, e tem potencial naquele balneário para ser campeão. Não me escondo. Promessa não mas a convicção é que podemos e devemos ser campeões. O meu contexto é poder treinar um dos melhores clubes do mundo”, aponta José Mourinho