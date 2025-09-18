Benfica comunicou à CMVM a contratação de José Mourinho até 2027, com uma cláusula que permite que clube ou treinador não ter de cumprir a parte do vínculo relativa à época de 2026/27.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa que chegou a acordo com o treinador José Mário dos Santos Mourinho Félix para a celebração de um contrato de trabalho desportivo para vigorar até ao final da época desportiva 2026/27”, começa por dizer o comunicado.

“Mais se informa que, dez dias após o último jogo da época desportiva 2025/26, nas mesmas condições, tanto a Benfica SAD como o treinador poderão optar por não dar continuidade ao contrato para a época desportiva 2026/27”, acrescenta o texto