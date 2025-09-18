Sete jogos, pouco mais de um mês, muito Campeonato e jornadas da Liga dos Campeões. Até às eleições do próximo dia 25 de outubro, o Benfica continua o objetivo de reconquistar a Primeira Liga e procura dar a volta ao mau arranque europeu — já com José Mourinho ao leme, com o treinador português a estrear-se já este sábado e contra o AVS, na Vila das Aves.

Depois, seguem-se receções ao Rio Ave e ao Gil Vicente antes de um regresso emotivo a Stamford Bridge, para defrontar o Chelsea. Já em outubro e no primeiro Clássico da temporada, o Benfica visita o FC Porto no Dragão e proporciona outro reencontro especial a José Mourinho. Segue-se o Newcastle, que o treinador português terá querido orientar há cerca de um ano, e finalmente o Arouca — na Luz e no próprio dia do ato eleitoral.

AVS, 20 de setembro, Estádio do Clube Desportivo das Aves (18h)

É o primeiro desafio de José Mourinho como novo treinador do Benfica. Depois do empate na Luz contra o Santa Clara, os encarnados visitam o AVS na Vila das Aves — curiosamente, uma equipa que também acabou de ficar sem técnico, face ao despedimento de José Mota, e que também deve confirmar João Pedro Sousa como o senhor que se segue nas próximas horas. Mais do que isso, o jogo do próximo sábado tem um contorno curioso: no dia 20 de setembro assinalam-se precisamente 25 anos desde que o treinador português assinou contrato com o Benfica de João Vale e Azevedo, em 2000, para suceder a Jupp Heynckes e antes de ser substituído por Toni cerca de dois meses depois.

De recordar que, na temporada passada, o Benfica não foi além de um empate com o AVS na Vila das Aves, já com Bruno Lage, num jogo com golos de Amdouni e Cristian Devenish (1-1). Na Luz, já em abril, os encarnados golearam os avenses com golos de Tomás Araújo, Pavlidis, Amdouni, Aktürkoğlu, Belotti e Otamendi (6-0).

Rio Ave, 23 de setembro, Estádio da Luz (20h15)

Logo na terça-feira seguinte, num jogo que remonta à primeira jornada da Primeira Liga e que foi adiado devido ao playoff de acesso à Liga dos Campeões, o Benfica volta ao Estádio da Luz e recebe o Rio Ave de Sotiris Silaidopoulos. Os vilacondenses ainda não venceram na atual temporada — levam três empates, contra Nacional, Arouca e Sp. Braga, e uma derrota, contra o Moreirense — e o treinador grego, que tem passagens pelas camadas jovens do Panathinaikos e do Olympiacos, tem demonstrado dificuldades em colocar em prática as ideias que trouxe para Portugal.

Na temporada passada, o Benfica de Bruno Lage goleou o Rio Ave na Luz, num jogo com golos de Aktürkoğlu, Schjelderup e Amdouni (5-0). Em Vila do Conde, já em março, os encarnados voltaram a vencer numa partida com golos de Clayton, Brandon Aguilera, Kökçü, Pavlidis e Aktürkoğlu (2-3).

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Gil Vicente, 26 de setembro, Estádio da Luz (20h15)

Num novo jogo à sexta-feira devido ao calendário da Liga dos Campeões na semana seguinte, José Mourinho tem provavelmente o maior desafio até então. O Benfica recebe um Gil Vicente que está a ser uma das sensações do arranque de temporada em Portugal: a equipa de César Peixoto leva três vitórias em cinco jornadas, sendo que derrotou Nacional, Moreirense e Sp. Braga, empatou com o Famalicão e só perdeu mesmo com o FC Porto.

Na temporada passada, o Benfica de Bruno Lage goleou o Gil Vicente na Luz num jogo com golos de Otamendi, Aktürkoğlu, Amdouni, Florentino, Rollheiser e Félix Correia (5-1). Em Barcelos, já em março, os encarnados voltaram a bater os gilistas com golos de Fredrik Aursnes, Belotti e Di María (0-3).

Chelsea, 30 de setembro, Stamford Bridge (20h)

Será já no final do mês que José Mourinho terá um dos jogos mais especiais neste regresso ao Benfica. Na segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, os encarnados deslocam-se a Londres para defrontar o Chelsea — com o treinador português a voltar ao sítio onde esteve em dois períodos distintos e onde conquistou três Campeonatos, três Taças da Liga, uma Taça de Inglaterra e ainda uma Community Shield.

Naturalmente, Mourinho já falou várias vezes sobre o quanto lhe custa ou custou defrontar o Chelsea, um clube que sempre juntou ao Inter Milão no lote de emblemas que guarda junto ao coração. “Tive duas grandes paixões na minha carreira, o Inter Milão e o Chelsea. O Chelsea é mais do que importante para mim. Foi muito, muito difícil jogar contra o Chelsea e só aconteceu duas vezes, o que nem foi assim tão mau. Prometo exatamente as mesmas coisas que prometi em 2004, mas com uma diferença para acrescentar: sou um de vocês. Chego ao meu clube, ao meu Chelsea”, disse o treinador português em 2013, na altura em que foi apresentado como treinador dos ingleses pela segunda vez e longe de imaginar que ainda iria defrontá-los em diversas ocasiões ao serviço de Manchester United e Tottenham.

O Chelsea de Enzo Maresca também perdeu na primeira jornada da Liga dos Campeões, na Alemanha e contra o Bayern Munique, e leva duas vitórias em quatro jornadas da Premier League. As duas equipas cruzaram-se muito recentemente, em junho e nos oitavos de final do Mundial de Clubes, num jogo que ficou para a história pela paragem devido ao alerta de mau tempo que fez com que, no total e desde o apito inicial ao apito final, durasse quase cinco horas.

O histórico, porém, é totalmente favorável aos ingleses. Para além da recente derrota no Mundial de Clubes e na sequência do prolongamento (1-4), a verdade é que o Benfica nunca conseguiu vencer o Chelsea: perdeu tanto na primeira como na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de 2011/12 (0-1 e 2-1), com a segunda partida a ficar fechada com um grande golo de Raúl Meireles nos descontos em Stamford Bridge, e perdeu também na final da Liga Europa de 2012/13 (1-2), em Amesterdão, com um golo de Ivanovic também no tempo extra a garantir a conquista europeia da equipa então orientada por Rafael Benítez.

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FC Porto, 5 de outubro, Estádio do Dragão (21h15)

Depois de um reencontro, outro. Logo no início de outubro, num Dia da Implantação da República Portuguesa que é também um domingo, José Mourinho regressa ao Estádio do Dragão para defrontar o FC Porto — onde conquistou dois Campeonatos, uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA, uma Taça de Portugal e uma Supertaça, tornando-se num dos ídolos do universo azul e branco.

Por isso mesmo, por ser um dos ídolos do universo azul e branco, resta a dúvida sobre como será recebido pelos adeptos agora que aceitou o convite do Benfica. O treinador português esteve recentemente no Dragão, à assistir à vitória do FC Porto contra o Nacional, e foi ovacionado pelas bancadas do estádio — mas, naturalmente, ainda não era o novo treinador dos encarnados.

O jogo vai também marcar o regresso de José Mourinho aos Clássicos do futebol português, com a equipa de Francesco Farioli a realizar até agora um bom arranque de temporada: os dragões levam cinco vitórias em cinco jornadas, V. Guimarães, Gil Vicente, Casa Pia, Sporting e Nacional, e estreiam-se na fase de liga da Liga Europa na próxima semana e contra o RB Salzburgo, na Áustria.

Na temporada passada, o Benfica de Bruno Lage goleou o FC Porto de Vítor Bruno na Luz, com golos de Álvaro Carreras, Di María, Nehuén Pérez (ag) e Samu (4-1), e voltou a golear no Dragão, com os dragões já orientados por Martín Anselmi nessa altura, num Clássico com golos de Pavlidis, Otamendi e Samu (1-4).

Newcastle, 21 de outubro, St. James’ Park (20h)

Depois da pausa para os compromissos das seleções nacionais, já daqui a praticamente um mês e na segunda metade de outubro, o Benfica continua a caminhada na Liga dos Campeões. O calendário obriga a uma nova deslocação a Inglaterra, desta feita para defrontar o Newcastle — uma equipa a que José Mourinho também tem, ou quase teve, uma ligação especial.

Em novembro do ano passado, quando o português ainda estava no Fenerbahçe, o jornal The Guardian garantiu que o treinador estava interessado em assumir o comando técnico do Newcastle se Eddie Howe fosse demitido. Na altura, o jornal inglês lembrava que Mourinho estava insatisfeito na Turquia e sentia que tinha “assuntos por terminar” na Premier League, revelando que o técnico tinha conhecido Yasir al-Rumayyan, o presidente dos magpies, no Grande Prémio da Arábia Saudita em Fórmula 1, mantendo contacto próximo com o dirigente.

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Ainda assim, e até porque Eddie Howe continua à frente dos destinos do Newcastle, a mudança nunca se concretizou. Uma eventual mudança que, na altura, até levou a imprensa inglesa a lembrar a ligação entre José Mourinho e Bobby Robson, mentor do treinador português que é um dos técnicos mais acarinhados da história do clube inglês.

O Newcastle defronta o Barcelona esta quinta-feira, na Catalunha, e na jornada em que o Benfica visita o Chelsea vai deslocar-se à Bélgica para cruzar com o Union St. Gilloise. Na Premier League, os magpies levam apenas uma vitória em quatro jornadas, já que perderam com o Liverpool, empataram com Aston Villa e Leeds e só venceram o Wolverhampton.

Arouca, 25 de outubro, Estádio da Luz (20h30)

O sétimo jogo em pouco mais de um mês, a data mais importante em pouco mais de um mês. No dia 25 de outubro, o dia das eleições para os órgãos sociais do Benfica, os encarnados recebem o Arouca no Estádio da Luz — o encontro está marcado para as 20h30 e o clube ainda não solicitou a alteração da data, tendo ainda margem temporal para o fazer se não quiser que a partida coincida com o dia do ato eleitoral mais importante em décadas.

Neste dia, para além de cumprir a quinta jornada como treinador do Benfica, José Mourinho pode ficar a saber que o presidente encarnado continua a ser Rui Costa, a pessoa que o escolheu, mas também pode ficar a saber que o novo presidente encarnado é João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Luís Filipe Vieira, Martim Mayer ou Cristóvão Carvalho, pessoas que não o escolheram.

O Arouca de Vasco Seabra tem apenas uma vitória nas cinco jornadas da Primeira Liga, contra o AVS e entre derrotas com Sporting e Casa Pia e empates com Rio Ave e V. Guimarães. Na temporada passada, o Benfica de Bruno Lage venceu em Arouca com golos de José Fontán (ag) e Di María (0-2), mas empatou na Luz em abril (2-2), num jogo que acabou por hipotecar a conquista do Campeonato e abrir a porta à revalidação do título por parte do Sporting.