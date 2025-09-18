Chegou de Ferrari preto oferecido por Abramovich para mudar um "Ferrari vermelho": Mourinho assina até 2027 (com uma cláusula de saída)

Entre a parte da manhã e o final da tarde, altura em que Mourinho aterrou em Lisboa vindo de Barcelona, o Benfica foi sobretudo discutido num plano eleitoral, com todos os candidatos à presidência dos encarnados a deixarem críticas a Rui Costa pela postura “eleitoralista” que comportava uma aposta no atual contexto no treinador que foi campeão europeu pelo FC Porto em 2004 e pelo Inter em 2010. Ponto fulcral: a duração do contrato que estaria à espera para regressar ao Benfica, tendo em conta que daqui a cerca de cinco semanas haverá eleições. Ao longo dos contactos feitos ao longo do dia, o Observador sabe que esteve em equação a possibilidade de haver um vínculo só até junho de 2026, com ou sem opção de renovação por mais uma temporada, mas as conversações acabaram mesmo por levar o acordo para um contrato até 2027.

A Benfica SAD informa que chegou a acordo com o treinador José Mário dos Santos Mourinho Félix para a celebração de um contrato de trabalho desportivo para vigorar até ao final da época desportiva 2026/27. Mais se informa que, dez dias após o último jogo da época desportiva 2025/26, nas mesmas condições, tanto a Benfica SAD como o treinador poderão optar por não dar continuidade ao contrato para a época desportiva 2026/27”, explicaram as águias.

Em paralelo, e de uma forma quase “natural”, José Mourinho passará também a ser o treinador com salário mais alto na Primeira Liga, superando (e muito) os valores de Rui Borges e Francesco Farioli mas também a fasquia que antes existia com Ruben Amorim, Sérgio Conceição ou Roger Schmidt. O técnico poderá ter um vencimento um pouco mais baixo do que na Turquia mas deverá receber um montante de quatro milhões de euros limpos por temporada, o que equivale a um encargo de mais de oito milhões brutos.

“Não vos posso confirmar nada. Não tenho nada para vos dizer, honestamente. Na pré-época disse que sabia que ia voltar a Portugal. Se já sabia que podia voltar ao Benfica? Não, pensava que um dia iria para a Seleção. Não tenho nada para vos dizer. A única coisa que confirmo é que antes de entrar no avião perguntaram-me se eu poderia ter interesse e eu disse que sim, poderia ter interesse. O Benfica oficialmente perguntou-me se eu estaria interessado. Eu disse que estava no estrangeiro e que quando regressasse a Portugal teria todo o gosto em falar com as pessoas”, começou por referir o técnico depois de aterrar em Lisboa.

“Se eu regressar ao Benfica não é uma celebração de carreira nem um regresso a casa. Eu saí do meu anterior clube há três ou quatro semanas, se perguntarem se estava à espera de ficar até ao final da época sem treinar, essa não é a minha natureza. Queria treinar, disse para mim próprio que teria de me equilibrar emocionalmente porque não queria dizer sim a algum clube que não fosse o certo só pelo facto de ser um bocadinho workaholic ou futebolaholic. Quando fui confrontado com a possibilidade de treinar o Benfica, não pensei duas vezes no sentido de ‘Interessa-me, gostava’. Mas estou em Lisboa para ir para casa”, voltou a reforçar José Mourinho, que abordou também a posição do seu antecessor na Luz, Bruno Lage.