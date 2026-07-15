Líder do PS: "Quanto mais cedo o ministro da Administração Interna fizer esclarecimentos, melhor"

No final da reunião da Comissão Política Nacional do PS, o socialista André Moz Caldas notou que o Governo “é visto pelos portugueses como um dos principais problemas do país”.

Numa análise na véspera do debate do Estado da Nação, Moz Caldas afirmou que “falta liderança e coordenação do primeiro-ministro” no Governo. Os socialistas querem “forçar o primeiro-ministro a uma reflexão sobre o modo como está a desempenhar as respetivas funções”.

“Fraco rei faz fraca a forte gente”, diz citando Luís de Camões para atingir o primeiro-ministro.

Continua a dizer que o PS “não contribuirá para a instabilidade”, mas avisando que esta não é “um fim em si mesmo”. Ainda assim, afasta a discussão sobre a posição do PS no próximo Orçamento do Estado e mantém o mantra que Carneiro já instituiu — desta vez citando Saramago — “não tenhamos pressa, mas não percamos tempo”.

Quanto aos exames nacionais, o socialista garante que o PS não quer introduzir qualquer perturbação no processo que ainda está a decorrer e que só depois de sexta se devem tirar ilações políticas e explicações sobre o que se passou — a comissão parlamentar de inquérito está em cima da mesa.

Ainda assim, este não será tema único no debate amanhã, com o PS a apostar naquilo a que chama a “transversalidade do falhanço do Governo”, apostando em vários temas.