Momentos-chave
- Rui Costa: "Se 58% não acredita em mim, então há 70% que não acredita no outro lado"
- Martim Mayer: "É evidente o reforço de confiança em Rui Costa"
- Noronha Lopes lembra que "começa uma nova eleição" e não dá "nenhum voto por perdido"
- "Não se desiste do Benfica e eu não desisto do Benfica", diz Noronha Lopes, que não teve o resultado "que gostaria de ter"
- Rui Costa (o presidente) deixa mensagem após resultados oficiais
- Em Portugal, Rui Costa só perdeu em dois locais para Noronha Lopes
- "Pena, termos avançado tarde, pois o desfecho poderia ser outro." Luís Filipe Vieira reage aos resultados
- Agora fim, tudo contado: Rui Costa vence com 42,13% e há segunda volta
- Primeiro pavilhão da Luz reduz distâncias entre Rui Costa e Noronha Lopes
- Faltam apenas conhecer três locais de voto, Rui Costa com 45,57%
- "É provável que haja segunda volta entre a lista G e a lista F." Presidente da MAG diz que "não falta muito" para os resultados finais
- Como ficou o duelo Rui Costa-Noronha em Beja?
- Como ficou o duelo Rui Costa-Noronha em Aveiro?
- Votos já foram todos contados, anúncios finais para breve
- "Ainda não conhecem bem o homem." Diretor de campanha de Noronha também desmente desistência
- Os cenários de Noronha Lopes para uma segunda volta
- Campanha de Noronha Lopes desmente possibilidade de abdicar da segunda volta
- Covilhã. Costa ganha, mas Vieira bate Noronha Lopes
- Com 20 secções por apurar, Rui Costa segue na frente com mais de 45% dos votos
- Rui Costa ganha por larga margem em Coimbra e na Figueira da Foz
- Diretor de campanha de Luís Filipe Vieira: "Fomos prejudicados pelo voto útil"
- "Não há aqui derrotados", diz diretor de campanha de Luís Filipe Vieira
- Rui Costa vence em Fafe. Luís Filipe Vieira ficou à frente de João Noronha Lopes
- Lista de Costa ganha em Odivelas e na Amadora
- Até às 10h20, foram apurados os votos de 74 das 108 secções de voto
- Rui Costa vence também em Gondomar, Gaia e Matosinhos
- Lista de Rui Costa vence em Braga
- Resultados parciais: Rui Costa continua em primeiro lugar com 44,99% dos votos
- Rui Costa também vence em Faro
- Lista G, encabeçada por Rui Costa, vence todos os órgãos sociais no Porto
- Em Paço de Arcos vence Noronha Lopes
- Rui Costa ganha no Seixal, concelho da "casa" do Benfica
- Resultados parciais: Rui Costa com 45%, Noronha Lopes com 27%
- Ponto de situação: 36 locais de votos com resultados finais em 108
- Equipa de Noronha Lopes desmobiliza e fala amanhã em conferência
- Reviravolta à vista: Rui Costa na frente e com hipóteses de ganhar
- Noronha Lopes vence em Amesterdão, Rui Costa ganha em Arganil (a primeira secção a votar em Portugal)
- João Noronha Lopes vence em Berlim
- Há mais dois resultados oficiais: Rui Costa vence em New Bedford e Estugarda
- Luís Filipe Vieira vai dormir, acha que não há resultados antes das 10h e não acredita na vitória de Noronha Lopes à primeira volta
- Benfica divulga primeiros dados oficiais com resultados finais de seis locais de votos
- Pavilhão da Luz vai ser a fronteira entre vitória à primeira ou à segunda volta para Noronha Lopes
- CMTV coloca nesta fase Rui Costa e Noronha Lopes com 39%
- Tendência coloca Noronha destacado na frente e Rui Costa em 2.º
- "Estou perfeitamente confiante de que existirá uma segunda volta", garante Cristóvão Carvalho
- Manteigas adianta que resultados poderão ser conhecidos apenas perto das 6h da manhã
- Números finais: votaram 85.422 sócios nas eleições do Benfica
- "Com 85 mil votantes, fica aberta possibilidade de ficar resolvido já"
- "Estou muito otimista, estou confiante", diz Noronha Lopes
- Urnas fecharam, falta apenas saber os números finais do recorde
- A uma hora do fecho das urnas, já tinham votado 82.633
- Jogo do Benfica está começar, fasquia dos 80.000 votantes prestes a ser atingida
- Já votaram 71.653 votos a três horas do fecho das urnas
- "Boletins em falta é uma questão que será resolvida em minutos"
- Mais Casas com falta de boletins de voto
- Nova atualização: 64.505 votantes até às 18h
- Recorde do Barcelona batido: 58.808 votantes confirmados
- Um dado importante nesta fase: 54,4% dos votos concentrados entre Lisboa e Setúbal
- Já votaram 49.015 sócios até às 16h
- Recorde de votação já terá sido batido
- Vieira: "Bem tratado aqui? É sinal que me conhecem, fui eu que inaugurei esta Casa"
- Luís Filipe Vieira já votou no Seixal
- Mais de 34.000 sócios já votaram
- Vieira: "Vai ser o maior ato eleitoral de sempre"
- Vieira justifica decisão de votar no Seixal: "O Benfica não é só o Estádio da Luz"
- Votação aproxima-se dos 33 mil votantes
- Vieira prepara-se para votar no Seixal: "Os benfiquistas estão todos de parabéns"
- João Diogo Manteigas, o "irreverente que tem muito benfiquismo para dar": "Estamos perante a maior prova de benfiquismo dos últimos 25 anos"
- Já votaram quase 28 mil sócios, mais 12 mil do que em 2021
- Nuno Gomes: "Os benfiquistas estão interessados naquilo que é o futuro do clube"
- Em quatro horas, votaram 22.749 sócios
- Manteigas: "Não há igual a isto no mundo"
- Noronha orgulhoso por "fazer parte do melhor clube do mundo": "Vamos bater o recorde de votação mundial"
- Martim Mayer afirma que "tem que haver mudança": "Há muitas pessoas que não se revêem no Benfica"
- Humberto Coelho: "Rui Costa teve quatro anos difíceis e temos pela frente um período difícil"
- Noronha Lopes já está na Luz: "Sinto o desejo de mudança"
- Às 12 horas votaram mais de 21 mil sócios, mais de metade do total de 2021
- Cristóvão Carvalho também já votou
- Votaram 13.811 sócios em duas horas e meia, mais cinco mil do que em 2021
- Cristóvão Carvalho confia numa "grande surpresa": "Vou ter uma votação fantástica e chegar à segunda volta"
- José Mourinho e o plantel já chegaram ao Seixal para votar
- João Leite: "O nosso trabalho é tentar chamar ainda mais pessoas à vida associativa do clube"
- Votaram 7.572 sócios em duas horas
- Shéu: "Devemos contribuir para a vivência do nosso clube"
- Adeptos relatam problemas em diversas mesas de voto
- Listas de João Leite e Noronha Lopes apresentam protesto por incumprimento de norma na Luz e em Carcavelos
- Votação em Beja ainda não começou por problemas com os boletins
- Rui Costa diz que fez a campanha "necessária" e espera "dia muito importante": "É a grandeza do Benfica"
- Noronha Lopes: "Não podemos deixar para dia 8 aquilo que podemos resolver já hoje"
- Estão abertas as urnas nas 108 secções de voto
- Cristóvão Carvalho: "O impossível não existe"
- Mayer: "Estou descansado, sinto que fiz o meu trabalho"
- Vieira: "No final, quem ganhar será o melhor de todos"
- Manteigas: "Estamos crentes de que vamos à segunda volta"
- Rui Costa: "Trabalhar para termos mais títulos, para sermos mais ambiciosos"
- Noronha Lopes: "Não somos uma monarquia, somos o povo do Benfica que vai ganhar"
- Candidatos vão todos votar de manhã
Histórico de atualizações
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Rui Costa orgulhoso pela vitória e pela votação da 1.ª volta
Rui Costa destaca quantidade de sócios que votaram na 1.ª volta das eleições presidenciais. Acredita na reeleição e deixa “farpa” a Noronha Lopes.
Ouça aqui a reação de Rui Costa aos resultados da 1.ª volta
Rui Costa orgulhoso pela vitória e pela votação da 1.ª volta
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Noronha Lopes: "2.ª volta é uma eleição completamente nova"
João Noronha Lopes assegura que não vai desistir de ser o novo presidente do Benfica. Destaca descontentamento dos sócios e que a 2.ª volta é uma “eleição nova”.
Ouça aqui a reação de Noronha Lopes aos resultados da 1.ª volta
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"Também posso dizer que 70% não acredita no outro lado...": Rui Costa mostra-se orgulhoso pela votação e deixa "farpa" de resposta a Noronha
Rui Costa mostrou-se orgulhoso pelo resultado e “por ser benfiquista”, garante que não falou com nenhum dos outros candidatos e projeta a segunda volta já em despique com o agora adversário único.
“Também posso dizer que 70% não acredita no outro lado…”: Rui Costa mostra-se orgulhoso pela votação e deixa “farpa” de resposta a Noronha
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Rui Costa: "Se 58% não acredita em mim, então há 70% que não acredita no outro lado"
“Primeiro quero agradecer a todos os benfiquistas, enaltecer este dia tão histórico e bonito para o nosso clube. Tornaram estes dias longos mas estão todos de parabéns tal como a todos os que estiveram nas eleições porque foi uma noite longa para todos e estou muito orgulhoso por ser benfiquista”, começa por dizer Rui Costa, que reage junto de casa, em Alfragide.
“Toda a gente pensava o mesmo, com tantos candidatos era quase inevitável haver uma segunda volta. Não posso estar mais orgulhoso com esta votação, pela mobilização de todas as pessoas que foram votar. Ouvi dizer agora que 58% não acredita em mim mas também posso dizer que do outro lado há 70% que não acredita no outro lado… Apoios? Conto com o apoio de todos os benfiquistas, não estou a contar com os outros candidatos. Só quero mostrar quem sou e o que quero fazer. Não, não falei com ninguém depois das eleições”, assegurou o atual líder.
“Não se festeja uma coisa que ainda não se concretizou, estou apenas muito honrado. Todos nós queríamos que isto acabasse na segunda volta até para nos concentrarmos no dia a dia. Vou continuar a privilegiar o facto de ser presidente e estarmos numa parte importante do Campeonato e da Liga dos Campeões. Tempo de contagem de votos? Se houvesse voto eletrónico era mais fácil mas foi assim… Foi uma operação extraordinária de todas as pessoas, foi um trabalho fantástico e dou os parabéns a todos”, prosseguiu Rui Costa.
“Não batemos o recorde, nós atropelámos o recorde e todos devem estar orgulhosos. Novo recorde? Gostaria muito e faço esse apelo a nova resposta desta dimensão. De forma egoísta, que aqueles que votaram em mim voltem a ir lá votar. Vou sempre privilegiar a parte do presidente e dentro da minha disponibilidade vou continuar a dialogar com os sócios benfiquistas. Desde o princípio que achávamos que ia para uma segunda volta. Diferença não é tão grande? Bem, estamos a falar de 12% em 85.000 pessoas…”, concluiu o presidente dos encarnados.
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"Não se desiste do Benfica e eu não desisto do Benfica." Noronha Lopes "esperava melhor", mas lembra que segunda volta é "uma nova eleição"
O gestor garantiu que não abdica da segunda volta, algo que chegou a ser veiculado este domingo, e sublinhou que “60% dos sócios não se reveem no rumo” do Benfica. Noronha deu os parabéns a Rui Costa.
“Não se desiste do Benfica e eu não desisto do Benfica.” Noronha Lopes “esperava melhor”, mas lembra que segunda volta é “uma nova eleição”
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O fenómeno que se tornou bolha, o peso dos 50 votos e uma maioria silenciosa que apareceu: os vencedores e vencidos das eleições do Benfica
Noronha Lopes acreditou num terramoto na Luz que se transformasse num tsunami pelo país mas acabou inundado por uma onda silenciosa avessa a grandes ruturas e a mostrar o peso do Benfica pelo país.
O fenómeno que se tornou bolha, o peso dos 50 votos e uma maioria silenciosa que apareceu: os vencedores e vencidos das eleições do Benfica
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Martim Mayer: "É evidente o reforço de confiança em Rui Costa"
“Primeiro devemos louvar o facto de termos batido um recorde nacional e pela maneira ordeira como tudo decorreu. Tem de ser um exemplo para o futuro, é a base para vencermos mais. O incumbente é sempre mais forte e há aqui uma mudança na continuidade, os sócios entenderam que era o melhor. É evidente o reforço de confiança em Rui Costa”, aponta Martim Mayer, numa primeira reação perto do Estádio da Luz.
“Hoje é dia de balanço. Abandonei todos os meus afazeres em seis meses, trouxe uma proposta com o máximo de qualidade e agora tenho de fazer o meu balanço. Apoios não é para hoje… Foi uma votação para mim abaixo do que esperava, também tenho de perceber o porquê. Apareci porque entendo que posso acrescentar ao clube e não vou sair de cena. Se apresentei a minha própria proposta e se fui dizendo que não me revia em nenhuma proposta, é difícil ir agora para outro lado”, acrescenta o gestor.
“O Benfica global que apresentei coloca o Benfica como uma marca global e as minhas propostas a partir de agora ficam como propostas para o Benfica. Se algum me ligar? Primeiro digo viva o Benfica, depois congratulou-os e depois podemos falar de Benfica. Agora, o que eu quero é trabalhar para a união do Benfica. Apoio a outras listas? Não digo que não, também não posso dizer que sim”, conclui Martim Mayer
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Noronha Lopes lembra que "começa uma nova eleição" e não dá "nenhum voto por perdido"
João Noronha Lopes continua a reação aos resultados da primeira volta. “Nesta segunda volta começa uma nova eleição. Somos dois candidatos e a existência de dois candidatos vai permitir que exista uma discussão mais profunda, com menos ruído, onde possamos comparar não só as ideias mas também que as pessoas que fazem parte das listas possam ter tempo para as concretizar. Que seja ainda mais esclarecedor para os sócios”, explica.
“Tenho uma grande humildade democrática. Os sócios do Benfica votaram, são soberanos. O que eu vou fazer, mais uma vez com grande energia e com grande convicção, é agregar as pessoas que não se reveem no rumo que o clube está a tomar. Não dou nenhum voto por por adquirido nem nenhum voto por perdido. A isto chama-se democracia”, acrescentou.
“O que posso garantir é que vou a todos os cantos de Portugal, a todas as Casas do Benfica, vou ouvir todos os sócios para os esclarecer melhor e para explicar o meu projeto. Conversa com Vieira? Não falei com Luís Filipe Vieira, não falei com nenhum dos candidatos. Acho que a quota parte de responsabilidade é de todos os candidatos”, terminou, deixando ainda “os parabéns ao candidato Rui Costa” por “ter sido o mais votado”.
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"Não se desiste do Benfica e eu não desisto do Benfica", diz Noronha Lopes, que não teve o resultado "que gostaria de ter"
João Noronha Lopes está a reagir aos resultados oficiais da primeira volta das eleições. “Em primeiro lugar, ontem foi um dia excelente para os benfiquistas. É um dia do qual temos de ter orgulho. É um enorme orgulho fazer parte dos candidatos que estiveram nesta jornada inesquecível e que vai marcar a nossa história para sempre”, começou por dizer.
“Não se desiste do Benfica e eu não desisto do Benfica”, acrescentou, garantindo desde logo que não irá abdicar da segunda volta, como já chegou a ser adiantado. “A minha energia, a minha convicção e a minha determinação são hoje iguais às que tinha em junho quando apresentei a candidatura. É preciso dizer que, obviamente, este não é o resultado que eu gostaria de ter. Mas também é preciso referir que quase 60% dos benfiquistas não se reveem no rumo que o clube está a tomar. Aquilo em que vou trabalhar é para agregar os votos de todos esses benfiquistas. Vou trabalhar com todos os sócios que querem uma evolução com tranquilidade”, disse.
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Rui Costa (o presidente) deixa mensagem após resultados oficiais
“Quero, enquanto presidente do Sport Lisboa e Benfica, expressar o meu profundo orgulho pela vitalidade democrática do nosso clube. O Sport Lisboa e Benfica e os seus sócios deram, uma vez mais, uma plena demonstração da sua inigualável grandeza – em Portugal e no mundo. Estabelecemos um novo recorde mundial num dia intenso de democracia, pluralismo e respeito pela história e pelos valores do Sport Lisboa e Benfica”, apontou Rui Costa, neste caso na versão presidente dos encarnados.
“Foi, também, um dia de inexcedível demonstração de profissionalismo e de paixão pelo clube por parte de todos os colaboradores que tornaram possível que um ato eleitoral de dimensão tão extraordinária decorresse com inesquecível lisura e exemplaridade. Em nome pessoal e da Direção que tenho a honra de liderar, expresso o meu sincero agradecimento a todos os sócios, a todas as candidaturas e a todas as pessoas envolvidas neste ato eleitoral, que ficará para sempre inscrito como um dos momentos mais marcantes da história do nosso Sport Lisboa e Benfica”, acrescentou
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Em Portugal, Rui Costa só perdeu em dois locais para Noronha Lopes
As votações em Portugal foram avassaladoras para Rui Costa, com apenas dois locais onde Noronha Lopes terminou com mais votos do que o atual presidente: o Pavilhão número 2 da Luz, onde o triunfo teve mais de 24.000 votos de diferença para o gestor, e Paço de Arcos
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"Pena, termos avançado tarde, pois o desfecho poderia ser outro." Luís Filipe Vieira reage aos resultados
Luís Filipe Vieira já reagiu oficialmente aos resultados da primeira volta das eleições. Numa mensagem enviada aos apoiantes, o antigo presidente reconheceu que o ato eleitoral “não teve o desfecho que todos” desejavam.
“Tudo indica que ficámos em terceiro lugar. Ainda assim, sinto um profundo orgulho em tudo o que fizemos juntos. Durante estes últimos dois meses percorremos mais de 9.000 quilómetros em apenas 45 dias, de norte a sul do país. Falámos com milhares e milhares de benfiquistas, ouvimos as suas preocupações e partilhámos a nossa visão para o futuro do clube. Criámos o projeto mais sólido e detalhado, formámos uma equipa nova, jovem e dedicada, e demos o nosso melhor numa campanha feita com alma, sacrifício e paixão. Pena, termos avançado tarde, pois o desfecho poderia ser outro”, começa por dizer.
“Com 76 anos, e com 20 anos de serviço no nosso Clube, posso dizer que dei tudo de mim ao Sport Lisboa e Benfica. Nunca me escondi, nos momentos mais difíceis do clube. Servi o clube com honra e orgulho durante tantos e tantos anos, e continuo a sentir-me profundamente ligado à sua história e ao seu futuro”, acrescenta.
“Quero agradecer-vos, de coração, por todo o vosso empenho, lealdade e amizade. Juntos, fizemos parte da maior eleição de sempre de um clube desportivo no mundo, e isso ficará para sempre marcado na história do Sport Lisboa e Benfica e do mundo!”, atira.
“Continuarei sempre disponível para ajudar o nosso clube, em qualquer circunstância, sempre com o mesmo espírito de dedicação, serviço e amor. Irei sempre defender o nosso Clube em qualquer circunstância. Agora é tempo de unir novamente a Família Benfiquista, de procurar estabilidade e de voltarmos — todos juntos — a ganhar. Uma vez mais, obrigado por tudo o que me deram ao longo destes anos! Viva o Sport Lisboa e Benfica!”, termina.
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Agora fim, tudo contado: Rui Costa vence com 42,13% e há segunda volta
Agora sim, todos os votos estão contados e anunciados: Rui Costa venceu eleições com 42,13% e vai à segunda volta com Noronha Lopes, que terminou com 30,26%
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Primeiro pavilhão da Luz reduz distâncias entre Rui Costa e Noronha Lopes
Benfica divulgou os resultados do primeiro resultado no Pavilhão da Luz apesar de haver mais uma vitória de Rui Costa, colocando o atual líder com 44,23% e João Noronha Lopes apenas 28,3%. Segunda volta é uma inevitabilidade, faltando agora saber se, no final do 108.º e último local, é maior a diferença entre Rui Costa e Noronha ou entre Noronha e Luís Filipe Vieira (14,19%)
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Cristóvão Carvalho assume resultado aquém do que ambicionava
Candidato assume resultado que não corresponde às expectativas, mas defende ter feito “campanha séria, honesta e sempre centrada no melhor para o Benfica”.
Cristóvão Carvalho assume resultado aquém do que ambicionava
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Faltam apenas conhecer três locais de voto, Rui Costa com 45,57%
Benfica já anunciou 105 locais de voto, que não contam ainda com o “bolo” dos Pavilhões 1 e 2 da Luz que concentram mais de 25% dos boletins. Rui Costa lidera com 45,57%, à frente de Noronha Lopes com 26,59%. Luís Filipe Vieira segue com 14,72%
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"É provável que haja segunda volta entre a lista G e a lista F." Presidente da MAG diz que "não falta muito" para os resultados finais
José Pereira da Costa, presidente da Mesa da Assembleia-Geral do Benfica, está agora a falar no Estádio da Luz.
“Voltamos a falar mais de 30 horas depois da primeira vez. Não foi um dia de eleição, foram dois dias. O último voto, contado na segunda secção de Lisboa, foi contado muito perto das 10h da manhã. O último voto da primeira secção de Lisboa foi contado perto das 8h30. Envolveu, inclusivamente, a contagem de cerca de 50 urnas e cada uma dessa urna tinha votos para quatro órgãos diferentes. É uma operação logística de grande complexidade, mas terminou e terminou bem, como partilhei com os mandatários e delegados que se encontravam presentes”, começou por dizer.
Questionado sobre se foi informado sobre a possibilidade de João Noronha Lopes abdicar da segunda volta, José Pereira da Costa respondeu “não, não”. “Foram contados cerca de 350 mil votos para quatro órgãos distintos, com vários valores de voto. Voto por voto. 106 secções fora de Lisboa e duas em Lisboa, em que foram contadas cerca de 50 urnas. Aliás, cada urna foi tratada como uma secção. Face à recusa do voto eletrónico todo o processo foi manual. Foi um processo extraordinário de cooperação”, acrescentou.
“Assim que o processo estiver comunicado, é-vos comunicado. Não falta muito. Durante o dia de hoje, durante a tarde de hoje. À medida que estamos a falar vão saindo secções. É uma operação de grande envergadura. É provável que haja segunda volta entre a lista G [Rui Costa] e a lista F [João Noronha Lopes]”, concluiu.
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Como ficou o duelo Rui Costa-Noronha em Beja?
Olhando apenas para o distrito de Beja, que teve 979 votantes, Rui Costa terminou com mais 152 votantes e mais 4.175 votos do que Noronha Lopes mas com uma curiosidade: em Odemira, que foi o local com menor expressão (143 votantes), Noronha ganhou no número de votantes mas Rui Costa foi mais forte nos votos
Beja (513 votantes)
- Rui Costa, com mais 73 votantes e mais 2.037 votos do que Noronha Lopes
Almodôvar (179 votantes)
- Rui Costa, com mais 52 votantes e mais 1.267 votos do que Noronha Lopes
Moura (144 votantes)
- Rui Costa, com mais 30 votantes e mais 685 votos do que Noronha Lopes
Odemira (143 votantes)
- Rui Costa, com menos 3 votantes mas mais 186 votos do que Noronha Lopes
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Como ficou o duelo Rui Costa-Noronha em Aveiro?
Com a divulgação dos resultados, começa a ser possível perceber as diferenças entre Rui Costa e Noronha Lopes de forma mais fina. Em Aveiro, que teve cinco locais de voto, o atual presidente ganhou em todos os locais, teve mais 360 votantes entre um total de 2.812 votantes e terminou com mais 9.368 votos
Aveiro (749 votantes)
- Rui Costa, com mais 62 votantes e mais 1.916 votos do que Noronha Lopes
Santa Maria da Feira (685 votantes)
- Rui Costa, com mais 66 votantes e mais 1.571 votos do que Noronha Lopes
Oliveira de Azeméis (508 votantes)
- Rui Costa, com mais 55 votantes e mais 1.551 votos do que Noronha Lopes
Anadia (497 votantes)
- Rui Costa, com mais 82 votantes e mais 1.932 votos do que Noronha Lopes
São João da Madeira (373 votantes)
- Rui Costa, com mais 95 votantes e mais 2.398 votos do que Noronha Lopes
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Votos já foram todos contados, anúncios finais para breve
Todos os votos estão contados, falta apenas anunciar os locais que faltam para que sejam conhecidos, mais de 12 horas depois, o resultados das eleições do Benfica (que levarão o clube para uma segunda volta)