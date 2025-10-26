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Em primeiro lugar, deixo dizer que ontem foi um dia excelente para os benfiquistas. É um dia no qual todos nós temos que ter orgulho. Batemos o recorde mundial de votação para um clube de futebol e, portanto, é um enorme orgulho fazer parte dos candidatos que estiveram nesta jornada inesquecível e que vai marcar a nossa história para sempre. Deixe-me só que lhe diga outra coisa, que é agradecer a todos os funcionários, a todos os voluntários que estiveram nas secções de voto espalhadas em todo o mundo, que estiveram ontem no estádio até altas horas da noite, que o meu companheiro, Gonçalo Almeida Ribeiro, acabou de chegar, esteve lá também até altas horas e, portanto, um grande obrigado a todos que tornaram isto possível.

João, pode garantir que não vai desistir de ir a essa segunda volta? Porque houve aqui algumas notícias durante o dia. E já agora queria lhe perguntar, se Luís Filipe Vieira der apoio a Rui Costa, não teme que de alguma forma possa vir a ter um resultado muito pesado depois na segunda volta?

Não, não desisto do Benfica. A minha energia, a minha convicção e a minha determinação são hoje iguais àquelas que eu tinha em junho, quando apresentei a minha candidatura. É preciso, obviamente, dizer que este resultado não é o resultado que eu gostaria de ter. Mas também é preciso referir que quase 60% dos benfiquistas não se revêm no rumo que o clube neste momento está a tomar. E, portanto, aquilo que eu vou trabalhar é para agregar os votos de todos os sócios benfiquistas que não se revêm neste rumo.

Que rumo é esse? Quer dizer que concretamente.

Refiro-me ao rumo que está a ser trilhado por esta direção e, portanto, aquilo que eu vou trabalhar é com todos.

E o que é que fará de diferente?

Eu vou trabalhar com todos os sócios, com todos os benfiquistas, que querem que exista uma evolução com tranquilidade. Por uma lista que já foi apresentada, uma lista que apresenta uma evolução na tranquilidade, com projeto que é conhecido dos benfiquistas, com pessoas que os benfiquistas conhecem. E é preciso também referir o seguinte: nesta segunda volta, começa uma nova eleição. Somos dois candidatos. Acho que a existência de dois candidatos vai permitir que exista uma discussão mais profunda, com menos ruído, em que nós possamos comparar não só as ideias, mas também que as pessoas que fazem parte das listas possam ter tempo para as concretizar e que seja mais esclarecedor ainda para os sócios, para que os sócios votem ainda mais em consciência.

Ficou surpreendido com esta percentagem de Rui Costa? Ainda assim, é um voto de confiança no atual presidente.

Eu tenho uma grande humildade democrática e, portanto, os sócios do Benfica votaram, são soberanos. Aquilo que eu irei fazer, mais uma vez, com uma grande energia e com uma grande convicção, é procurar agregar as pessoas que não se revêm no rumo em que o clube está a tomar. Eu nunca dei nenhum voto por adquirido e também não dou nenhum voto por perdido. A isto chama-se democracia e, portanto, a segunda volta existe exatamente para que os sócios do Benfica possam expressar uma maioria decisiva relativamente ao próximo presidente do Benfica. Eu, com toda a humildade democrática, vou sujeitar-me ao voto dos benfiquistas. Espero que eles ainda sejam mais esclarecidos. E na segunda-feira começamos esta campanha.

Essa posição pode ser clarificada e reforçada? Não teme o que se possa vir a sublinhar na segunda volta?

Não, acho que a segunda volta com dois candidatos é uma eleição nova. E mais uma vez, havendo dois candidatos, acho que nós vamos poder concentrar-nos mais nas ideias e nos projetos, que é isso que os sócios do Benfica querem ver discutidos. E eu, da minha parte, tudo farei para que isso aconteça.

Pode dizer, pode

Nesta altura, aquilo que eu posso garantir é que vou a todos os cantos de Portugal, vou a todas as casas do Benfica, vou ouvir todos os sócios ainda para poder esclarecer melhor e para lhes explicar aquilo que é o meu projeto. É isto que se chama a democracia no Benfica, é isto que qualquer candidato vai fazer. Temos dois candidatos que foram os mais votados.

Pode afirmar que não falou com Luís Filipe Vieira? Pode afirmar que não falou ontem à noite? Porque surgiram notícias.

Não, não falei com Luís Filipe Vieira.

Mas tenciona falar com algum candidato?

Não falei com nenhum dos candidatos. Neste momento, estamos no dia a seguir a uma eleição histórica pro clube. Muitos de nós só nos deitamos muito tarde.

Acha que tem alguma responsabilidade no recorde mundial da votação?

Não, eu acho que a quota parte de responsabilidade é a todos os candidatos. E mais uma vez, haver seis candidatos é um enorme sinal de vitalidade da democracia no Benfica. E aquilo que é importante dizer hoje é que aquilo que nos faz grandes enquanto benfiquistas são também momentos como este. São momentos de grandeza, são momentos que são falados no mundo, em que nós somos falados no mundo como exemplo. E portanto, nós já éramos um grande exemplo de associativismo. Estas eleições vieram demonstrar que nós somos os maiores, não só em número de sócios, mas também na participação dos sócios.

Alguma figura de peso, neste momento, daqui pra frente?

Gostaria e merecer o apoio de todos os benfiquistas que se reveem nas minhas ideias e no meu projeto.

Ficou desiludido com o resultado? Ficou desiludido com o resultado?

Não, este não era o resultado que eu esperava, como eu já lhe disse, mas mais uma vez, há quase 60% dos sócios que desejam que se tome outro rumo e, portanto, o meu trabalho vai ser um trabalho incansável. É de ir de encontrar esses sócios, explicar-lhe ainda melhor as minhas ideias, explicar ainda melhor o meu projeto e ser, mais uma vez, o agregador das pessoas que querem ver um novo Benfica.

Gostava de agregar essa confiança de outros candidatos que ficaram atrás de si?

Gostava de agregar essa confiança de todos os sócios do Sporting e do Benfica que me derem a sua confiança. Neste momento, mais uma vez, estamos aqui depois de uma eleição histórica. Houve dois candidatos que passaram à segunda volta. A segunda volta vai ser uma nova eleição e nós vamos, eu e o candidato Rui Costa, a quem aproveito para também dar os parabéns por ter sido o mais votado, aproveitando também para dar os parabéns aos outros candidatos, porque esta eleição é histórica, porque todos eles participaram nela. E, portanto, se não fossem estes seis candidatos com as suas ideias e com os seus projetos, nós não teríamos chegado aqui.

Mas ficou satisfeito com os seus 30%?

Não, obviamente que esperaria um resultado superior. Espero vir a tê-lo na segunda volta.

O que é que falhou na sua comunicação que pretenda mudar? Por exemplo, ontem havia sócios a queixarem-se que receberam e-mails, mensagens no dia das eleições e que isso não é ético. Pode confirmar se a sua equipa mandou essas mensagens, esses e-mails, e isso deixou muitos sócios descontentes?

Não, acho que esse assunto é um não assunto, foi esclarecido pela minha candidatura, foi mandado para os voluntários.

Esclarecimento.

Foi mandado para os voluntários da campanha, portanto, acho que esse assunto foi esclarecido.

Mas os sócios mostraram as mensagens e os e-mails, mostraram até para as câmaras de televisão da CNN Portugal.

Algum dos voluntários pode ter passado isso a outra pessoa, mas é um não assunto. Deixe-me só que lhe diga o seguinte, mais uma vez, que é: nós vamos disputar uma segunda volta. Somos o maior clube do mundo. Somos o maior clube em termos de participação associativa. Aquilo que eu faço votos é que a próxima eleição, esta segunda volta, seja mais uma vez um exemplo de participação associativa e que os sócios do Benfica batam o recorde destas eleições. Eu vou fazer tudo para que isso aconteça e espero que esta discussão seja uma boa discussão com o Rui Costa para que no fim disto tudo, o clube saia a ganhar. Muito obrigado.