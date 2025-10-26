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Agradeço o fato de estarem aqui. Peço desculpa por estar aqui toda a noite, mas inevitavelmente não iria falar durante a noite, não iria falar antes de saber os resultados. E permitam-me começar por agradecer a todos os benfiquistas, enaltecer este dia tão histórico, tão bonito da história do nosso clube, mostrando uma vez mais ao mundo a dimensão do nosso clube e portanto o meu muito agradecimento, o meu muito obrigado a todos os sócios que se mostraram uma vez mais presentes, tornando este dia, esta noite, estes dois dias praticamente, tão longos quanto foram. Agradecer também a toda a organização desta operação que foi magnífica, em nome de José Pereira da Costa, presidente da Assembleia Geral, por todo o trabalho que desenvolveu para se poder ter um dia desta dimensão. Agradecer à minha lista e a todos os colaboradores da minha lista que estiveram espalhados por todo o mundo a auxiliar naquilo que puderam e com sacrifício tremendo, com esforço tremendo. Foi uma noite longa para todos nós, para vocês também. E portanto estou muito orgulhoso daquilo que é ser benfiquista. Acima de tudo, isso porque esta mobilização é extraordinária, é fantástica.

Chegou a acreditar na vitória agora?

Creio que toda a gente pensava o mesmo. Com seis candidatos, era quase inevitável que não houvesse uma segunda volta. Eu estou muito honrado, muito satisfeito, muito feliz por este voto de confiança que me deram uma vez mais os sócios do Benfica. Não posso estar mais orgulhoso. Sabíamos todos que dificilmente alguém sairia vencedor à primeira volta, mas esta votação, as pessoas que mobilizaram para votar em mim e que acreditam em mim, deixam-me extremamente orgulhoso.

Está mais confiante para a segunda volta com este resultado, com esta vantagem que tem sobre o Nuno Miguel?

Eu estou confiante, evidentemente estou confiante. Eu ouvi há pouco que 60%, não são 60%, são 58% dos votantes não acreditam na minha eleição, mas é uma conta gira de fazer, porque se há 58% que não acreditam em mim, há 60% que não acreditam do outro lado. Portanto, cada um faz as contas como quer e nesse sentido deixa-me feliz.

O que é que conta agora para a segunda volta?

Não vale a pena. Palavra de honra. Vocês estiveram aqui a noite toda e eu respeito muito isso e por isso também vim aqui, não só para falar para os benfiquistas, mas também para falar para vocês. Não vou para mais lado nenhum. Portanto, temos tempo para falar se conseguirmos.

Contava com mais que apoios, o que conta agora para a segunda volta?

O apoio conta os benfiquistas, como sempre. Dos benfiquistas que eu conto. Não estou a pensar naquilo que sejam os outros candidatos. Acho que foi uma campanha muito interessante para a história do Benfica também. Seis candidatos que também proporcionaram todo este envolvimento dos sócios do Benfica. Eu neste momento continuarei a fazer a minha campanha, a mostrar aos sócios do Benfica que eu sou, como sempre.

A sua campanha já tem para a segunda volta.

O Diogo Manteiga já anunciou o apoio ao Nuno Nunes Lopes. Eu pergunto-lhe, pode contar com o apoio do Vieira na segunda volta?

Não, eu não falei com ninguém. Se eu não falei com ninguém, significa que eu não liguei para ninguém, ninguém ligou para mim. Estive em casa este tempo todo, desde ontem à noite, com a minha família, portanto foi com eles que eu estive, em contacto, evidentemente, com a minha lista. Não, não se esteja uma coisa que não se concretizou. Estou orgulhoso, estou feliz, estou contente e honrado e agradecido aos benfiquistas por esta responsabilidade acrescida que me deram. Muito honrado.

O que tem previsto para esta campanha de segunda volta?

Pudesse abdicar desta segunda volta, é que ainda faltam mais 15 dias de campanha, mais outras eleições para o Benfica.

É uma pena, porque o facto que todos nós queríamos, que cá no fundo toda a gente queria que isto acabasse à primeira volta para não se ter aqui mais 15 dias e para que o clube se possa concentrar naquilo que é o dia a dia do próprio e da equipa de futebol e das modalidades e por aí fora. Mas era inevitável, portanto acho que era uma situação muito fácil de prever com os seis candidatos e portanto vão ser mais 15 dias onde continuarei a privilegiar, naturalmente, o facto de ser presidente e estarmos numa altura da época onde campeonato, Liga dos Campeões são de extrema importância para o clube e portanto o meu foco continuará sempre a ser esse e mostrando e dialogando com os sócios do Benfica, como tenho feito também, para continuar a mostrar aquilo que é as minhas ideias para o futuro.

Acha que esta votação da segunda volta vai ser tão demorada? A contagem de votos nesta segunda volta a 8 de novembro pode ser tão demorada como esta, tendo em conta, se calhar, a adesão novamente às urnas?

Eu ouvi algumas coisas sobre o tempo que durou estas contagens. Nós temos que perceber todos como é que foram estas eleições. Olha, se houvesse voto eletrónico teria sido muito mais fácil e se calhar tinham votado ainda mais pessoas.

Uma lição para o futuro?

Uma lição só para quem não quiser essa lição, porque essa lição estava em cima da mesa. E isto fez com que se estendesse até às horas que se estendeu, que obrigasse a que muita gente não pudesse votar, que obrigasse a que tantas pessoas tiveram que trabalhar 24 horas ininterruptamente, e isto também alonga todos esses prazos. As pessoas não se podem esquecer que, para além de haver seis listas, estas seis listas estavam divididas em quatro boletins, portanto contada uma a uma, é natural. Eu acho que foi uma operação extraordinária do Benfica e por isso eu disse e repito, dou os parabéns ao presidente da MAG, ao José Pereira da Costa, por um trabalho extraordinário com toda a sua equipa, que conseguiu levar as eleições a todos os pontos do país e no estrangeiro. E portanto eu acho que era uma operação que se sabia que era morosa. Era inevitável que fosse.

Está orgulhoso?

Estou orgulhosíssimo, mas acho que todos os benfiquistas estão orgulhosos deste recorde. É que nós não batemos o recorde, nós atropelamos o recorde mundial. Eu acho que todo o benfiquista está orgulhoso e mostra a dimensão deste clube magnífico que é o Benfica.

Na segunda volta é possível voltar a bater esse recorde?

Eu gostaria muito. E faço esse apelo que se dê outra resposta desta dimensão, da minha parte, egoisticamente, evidentemente, que as pessoas que votaram em mim não pensem que agora não vale a pena votar, porque vale sempre a pena votar.

O que é que já tem previsto para esta campanha eleitoral de duas semanas?

Não percebi.

O que é que já tem previsto para esta campanha eleitoral mais curta, de duas semanas, mas, por exemplo, o calendário da equipa A é exigente e tem até jogos de Liga dos Campeões.

Acabei de dizer que não deixarei de ser presidente e irei sempre privilegiar a parte do presidente. É um momento muito importante para a equipa de futebol e disse bem. Temos três competições até lá e temos que olhar por elas e irei sempre estar primeiro no patamar de presidente. E dentro da minha disponibilidade enquanto candidato, continuar a dialogar com os sócios do Benfica.

E disponibilidade para bater novamente?

Tendo conhecidos os resultados todos, chegou a ter quase 50%. O que fez a diferença? Os pavilhões fizeram a diferença nestes resultados. Sabia-se que era muito cedo, os resultados andavam para cima e para baixo, naquela situação. E, portanto, muito honestamente, muito sinceramente, desde o princípio, a percepção era que seria uma segunda volta clara, que nunca seria decidido à primeira volta e, portanto, nunca houve demasiado entusiasmo. Aliás, muitos dos vossos canais, ao princípio, começaram a dar resultados que ainda nem sequer tinham saído e também não assisti nessa altura.

Mas o que acha que fez a diferença pela diferença pontual não ser assim tão grande?

Não ser tão grande? Estamos a falar em 12% numa votação de 85 mil pessoas. Atenção.

Muitos sócios ontem falavam conosco a pedir a mudança no Benfica, queriam votar então em João Noronha Lopes. O que hoje tem a dizer?

Não percebi, desculpe.

Muitos sócios ontem apostaram na mudança. O que tem a dizer?

Houve mais sócios a apostar na não mudança.

O que tem a dizer a esses sócios?

Isto é um clube democrático e nós temos esse orgulho de ser um clube muito democrático e, portanto, eu acho muito bem que cada um tenha a sua opinião, a sua ideia e estas eleições mostraram isso mesmo. Há um reparo ainda, ou mais um elogio que eu tenha a fazer a estas eleições ou a este dia eleitoral, é que 85 mil pessoas, nos vários postos pelo país inteiro, foi tão democrático, não se ouviu falar de um problema que houvesse entre adeptos ou sócios de duas fações, por exemplo. Foi realmente democrático e foi lindo, foi maravilhoso, foi histórico e que o próximo seja assim também. Portanto, que seja com esta democracia, com este bom senso da parte de todos os sócios do Benfica, porque é isso que nós pretendemos, que no final do dia, como eu costumo dizer, no final do dia, somos todos do Benfica.

O que vai fazer agora, se for reeleito?

Vou fazer tudo o que está no programa.

Inclusive mudar o sistema de votações?

O sistema de votações entrou nos novos estatutos do clube e, portanto, não havendo consenso, não havendo unanimidade na situação do voto eletrónico, ele não pode ser feito. Agora, espero que isto tenha servido também, de facto, para se perceber o que nós perdemos com isso também.

A votação desta vez esteve bastante inferior à que esteve há quatro anos.

Não percebi.

Desta vez a votação esteve bastante inferior à de há quatro anos, ainda que desta vez sabemos que houve mais candidatos.

Houve seis candidatos, completamente diferente.

Mas como é que interpreta esta mudança de números?

Interpreto com grande satisfação. Havendo seis candidatos, bons candidatos também à corrida pelo Benfica, se olharmos para o número de votantes, eu tive mais do que há quatro anos.

Mas o que acha por ter perdido?

Não fiz bem essa conta, mas acredito que vá dar.

Tem disponibilidade para bater novamente com o João Noronha Lopes?

Falou que o Benfica demonstrou que era um clube democrático, falou que este é, na sua mensagem, um dos momentos mais marcantes da história do Benfica. Por isso, lhe pergunto se não recebeu nenhuma mensagem de nenhum dos outros candidatos, não se vai aqui fazer nenhum tipo de transição?

Não, mas acho completamente natural. Ainda ninguém ganhou as eleições do Benfica. Houve uma primeira volta, onde eu saio vencedor da primeira volta, mas ainda não há um novo presidente do Benfica, portanto, é natural.

Mas o Benfica ninguém lhe disse nada?

Não, até agora ainda não, mas não estou nem chateado, nem triste, nem ofendido, nem muito menos numa posição que não compreenda uma situação dessas. Ainda ninguém ganhou as eleições.

Um dos candidatos.

O que é que estava a dizer aos sócios neste momento?

Vou continuar a ser eu próprio, vou continuar a fazer aquilo que sempre fiz, dando a minha vida pelo Benfica e eles sabem disso. E por isso também o voto de confiança que estou muito grato e honrado por me terem dado.

João Noronha Lopes, está disponível para um debate entre os dois nas várias televisões?

Eu estou sempre disponível.

Nas várias televisões, não só na BTV.

Eu estou sempre disponível para discutir o Benfica com todos os benfiquistas, portanto, isso nunca foi uma coisa que me acanhe a fazer. Acho uma situação completamente natural que nem vale a pena fazer bandeira disso.

Mas o que acha de ter perdido para João Noronha Lopes no Estádio da Luz?

Foi o João Noronha Lopes que mandou. Só para sanoviar um bocado, porque a noite foi muito longa, vocês estão com sono, eu também estou, naturalmente, os sócios também. Escuta, por que não me pergunta se eu não estou feliz por ter ganho em toda a parte do país?

Mas já está contente. O semblante mudou.

Naturalmente, estamos todos cansados, foi uma noite em que inevitavelmente estive atento àquilo que foi o decorrer da noite, o decorrer da votação e, portanto, vocês estiveram aqui a noite toda também. Estamos bastante cansados. Agora, eu vou pelo lado positivo da coisa.

Um dos candidatos sugeriu.

Estou satisfeito porque não foi uma vitória num local. Estou satisfeito porque foi uma vitória em todo o país e em muita parte do mundo também.

Um dos candidatos sugeriu.

Satisfeito com essa vitória em todo o país, em todos os sítios?

Fiquei orgulhoso, fiquei feliz.

Mas não estava a contar com ela.

Fiquei orgulhoso, fiquei feliz, mas isso não invalida, não impede que Que não parta para a segunda volta do zero e para continuar a conquistar os benfiquistas.

Um dos candidatos sugeriu que depois do ato eleitoral, quer primeira, quer segunda volta, que poderia convidar os restantes candidatos para assistir ao jogo na tribuna de honra, neste caso, o próximo jogo em casa do Sport Lisboa e Benfica. Vai convidar os restantes candidatos para estarem presentes no jogo da equipa A?

Eu ainda não ganhei nada.

Mas depois da segunda volta.

Estão a perguntar o que eu vou fazer depois de ganhar e eu não ganhei nada.

Mas depois da segunda volta.

Neste momento, como eu já disse, continuo a ser o presidente do Benfica e com a responsabilidade de ser o presidente do Benfica e não vou abdicar disso e isso será sempre metido à frente de tudo. E depois então continuar com a campanha e continuar a demonstrar aos benfiquistas o porquê de eu considerar que devo ficar à frente do Benfica.

Mas pode prometer aos sócios que os resultados das eleições vão ser mais rápidos?

O Bruno Batista, o candidato a vice-presidente pela lista do Luís Filipe Vieira, disse que os resultados mostram um bloco Rui Costa, Luís Filipe Vieira, de 60%. Agrada-lhe esta leitura?

A mim agrada-me que os sócios tenham confiança em mim. Naturalmente, nunca fiz, não comprei votos a ninguém, não mandei pedidos para ninguém. Eu fui, eu próprio, fui ter com os benfiquistas, as benfiquistas conhecem-me, e apresentei aquilo que é as minhas ideias para o futuro. E é isso que eu vou continuar a fazer. Depois, inevitavelmente, espero que mais alguém me acompanhe nisso. Mais alguém, estou a falar dos sócios do Benfica, não estou a falar de outras situações. É isto que eu vou continuar a fazer, é isto que eu vou fazer daqui para a frente, ou que fiz até aqui, vou continuar a fazer daqui para a frente.

Mas e os sócios que confiaram em si, o que era exatamente isso, nesse sentido de não votar?

Não votaram, também já disse. Houve aqui uma pergunta sobre essa situação e eu disse, naturalmente, ainda bem que é assim.

Mas e os que não votaram em si, qual é o apelo que faz para terem agora?

Ainda bem, como eu disse há pouco, já não sei em que pergunta é que foi, eu respeitei muito isso, com humildade, respeito, com a democracia do que represento.

Mas o que apelo que faz agora?

Respeito e, portanto, vou tentar não perder os meus e conquistar aqueles que não votaram em mim, como é natural. Com as minhas ideias, com aquilo que é a minha vida no Benfica.

Mas as suas ideias não convenceram da primeira vez, exatamente.

Convenceram. Nesse aspeto, eu continuo à frente. Se formos por esse caminho, eu continuo à frente. Parece aquela frase de há 60% das pessoas que não se veem em mim. Então há 70% não se veem no outro candidato. Portanto, nesse aspeto, eu continuo à frente.

Mas qual o apelo que faz aos outros candidatos e aos outros que não votaram?

É continuar a fazer a minha campanha, da mesma forma que fiz neste período até aqui, com humildade, com benfiquismo, com as ideias, chegando às pessoas, mostrando às pessoas o porquê que eu considero que seja a melhor solução.

Alguns jogadores da equipa principal votaram ao longo da manhã na Casa do Benfica.

Como aconteceu sempre.

Sim, mas eu pergunto-lhe se é uma imagem positiva que deixa para os sócios que não votaram nesta primeira volta e que, se calhar, estarão dispostos a votar na segunda volta. Ver os atletas da equipa principal votar.

Não sei qual é o ponto disso, que os jogadores do Benfica sempre votaram nas eleições do Benfica. Nunca deixaram de votar. E agora, cá por brincar um bocado com a situação, se calhar, vamos ter uma eleição antes de cada jogo, a coisa resultou bem.

Mas pode prometer aos sócios que os resultados da segunda volta vão ser mais rápidos?

Não, já falei com o José Mourinho sobre o jogo de ontem, sobre aquilo que se passou ontem, nada mais do que isso. Sobre as eleições, eu não falo com o meu treinador.

Já agora, pode prometer aos sócios que os resultados da segunda volta vão ser mais rápidos a ser conhecidos?

Sobre a situação dos resultados, já disse aqui o que tinha a dizer. O José Pedro da Costa já explicou também o que levou à demora da saída dos resultados. Eu, neste momento, aquilo que prefiro é agradecer o trabalho que toda a gente teve durante mais de 24 horas para que estas eleições pudessem correr da maneira como correram. Estou muito grato a todos eles e acho que todos os candidatos também estarão gratos, porque tinham lá os seus delegados e acompanharam todos os trabalhos e, portanto, perceberam e participaram nesta situação dos resultados só poderem sair a determinada altura do dia.

Há pouco dizia que estava disposto para discutir com todos os benfiquistas o Benfica. Ora, também José Mourinho é benfiquista, no sentido em que também foi votar. Não fala com o treinador sobre estas eleições?

Como é óbvio. Nós temos muito para fazer no Benfica e cada um tem aquilo que tem para fazer no Benfica. O treinador do Benfica tem para fazer no Benfica, treinar a equipa, preparar a equipa e é isso que eu quero que ele faça. Aliás, já disse isto também no passado, não quero nenhum envolvimento. Procuramos, não sempre é fácil, o mediatismo que tem havido nas eleições do Benfica é tal, que não se consegue completamente esconder tudo dentro do balneário. Mas ao mesmo tempo, criar uma bolha para que a equipa possa trabalhar em paz. Agradecer também, já agora aproveito, eu tinha feito o apelo.

Então não houve nenhuma palavra, nem aos jogadores, nem a José Mourinho, sobre as eleições?

Não houve e vocês estiveram aqui o dia todo, eu não fui ao Benfica Campus hoje.

Há vários dias que não conversa.

Certo, mas não fui ao Benfica Campus hoje.

Também não desliga o telemóvel durante a noite.

Não, não desligo o telemóvel porque eu não dormi. Ou dormi muito pouco. Venho dizer, dormi muito pouco. E, portanto, não são coisas que eu transmita lá para dentro ou que faça alguma coisa que possa condicionar ainda mais o trabalho da equipa. E dentro disso, é uma regra muito básica, muito simples.

A segunda volta vai calhar, ao contrário da primeira volta, não vai ser em dia de jogo.

Vai ser na véspera do jogo.

Vai ser na véspera do jogo, é um jogo frente ao Casa Pia. Acha que a falta de 90 minutos de futebol no Estádio da Luz vai desmobilizar menos pessoas?

Eu ia dizer isso, ainda bem que falou isso, que eu estava aqui a responder antes e esqueci-me de agradecer. Eu tinha feito o apelo para que, durante o jogo, as eleições ficassem fora do estádio e, mais uma vez, a demonstração dos nossos sócios, dos nossos adeptos, dentro do estádio foi fantástica. A equipa jogou bem, o nosso povo, os nossos adeptos estiveram sempre com a equipa e as coisas correram lindamente. Pergunta, desculpe.

Neste caso, sendo que a segunda volta não é em dia de jogo, se vai desmobilizar.

Eu acho que não, que os benfiquistas vão querer dar essa resposta também. E vamos ter outra vez umas eleições, um dia eleitoral bastante concorrido e, sobretudo-

Será mais do que agora?

Eu acho que já dissemos todos isso. Acho que o benfiquista hoje sentiu esse orgulho também de ter chegado a um número tão importante. Não sei se vai ter o mesmo número ou não, mas com certeza absoluta vai ter um número muito alto.

Se ganhar na segunda volta, 8 de novembro, é dessa estabilidade que o Benfica precisa para mais vitórias, mais campeonatos?

O Benfica precisa dessa estabilidade, seja com quem for. E como eu tenho dito ao longo destes dias, é natural que, pelo fato de estarmos numa eleição com seis candidatos, houvesse aqui algum frisson, quem está de um lado, quem está do outro, o que seria completamente natural. Ganhe quem ganhar, e como eu tenho dito, tem como obrigação procurar unir a família benfiquista o quanto antes, quem perder, tem a obrigação de não destruir essa parte. E vale para toda a gente, vale para mim, em ambas as partes, e é esse o meu compromisso também com os benfiquistas.

Este grande exemplo de militância benfiquista, este grande dia ao Benfica poderá dar ainda mais força aos vários plantéis do Benfica?

Sim, quando eu digo, há coisas que nós não conseguimos anular do balneário, pese embora façamos de tudo para que eles estejam numa bolha, à parte daquilo que sejam as eleições. Eu acho que eles também não ficaram alheios a saber o número de quantas pessoas ontem vieram votar pelo mundo fora, em nome do Benfica. Portanto, eu acho que isso também, no jogador, é sentido com certeza absoluta. A responsabilidade, o sentido de responsabilidade. Está bem?

Como é que reagiria a um apoio de Luís Filipe Vieira?

Vocês estavam as duas a combinar, que eu vi as duas a combinar a pergunta. Eu vi as duas a combinar. Vou-lhe ser franco. Da mesma forma que eu disse há pouco, eu vou continuar a fazer a minha campanha, falando com os benfiquistas.

Não me respondeu.

Mas estou a responder e vou-lhe responder muito sinceramente. Da mesma forma que fez-me a pergunta há bocado: como é que eu convenço aqueles que não votaram em mim? É não perder aqueles que votaram em mim, é tentar não perder aqueles que votaram em mim e conseguir angariar aqueles que não votaram, neste caso, em mim, falando com as pessoas.

Quando vai ser a primeira ação de campanha? Agora?

O apoio do Luís Filipe Vieira, é a minha pergunta.

Não é uma decisão que compete a mim tê-la. E, portanto, não estou neste momento, honestamente, não quero estar a fugir à pergunta, vocês sabem que eu tento responder a tudo aquilo que vocês me perguntam. Não estou a fugir a essa pergunta, mas não é uma coisa que eu esteja neste momento a pensar, porque é uma coisa que eu vou continuar a fazer por mim mesmo, tentar angariar os sócios que não votaram em mim.

Quando é a primeira ação de campanha?

A primeira ação de campanha, vamos planear agora. Vocês veem que eu estou em casa, não estou em sede de campanha, mandei os meus todos para casa descansar e passar uma noite longa. E portanto, amanhã chegarei ao estádio e falarei com a minha equipa para preparar aquilo que sejam estes 15 dias. Repetindo só que quarta-feira já temos jogo e, portanto, já temos que estar afinados para esse jogo. Ok? Muito obrigado.

Seria bom, seria importante ter mais apoios de outros candidatos, inclusive a Vieira.

E vamos estar aqui a noite toda com isto e eu vou-lhe dar a mesma resposta. Neste caso, se fosse ao contrário, não era o Rui Costa que apoiava um outro candidato. Nós não somos donos de quem vota. Não somos donos de quem vota. E, portanto, serão as pessoas que votaram, que decidem agora, não tendo lá o candidato deles, em quem vão votar. E, portanto, eu vou tentar angariar esses sócios. São simples quanto isto. Ok?