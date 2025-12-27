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O presidente do Irão, Massoud Pezeshkian, disse este sábado que os Estados Unidos, Israel e os europeus estão em “guerra total” contra Teerão, seis meses após os ataques contra território iraniano, segundo a agência France-Presse (AFP).

“Na minha opinião, estamos em guerra total contra os Estados Unidos, Israel e a Europa, eles querem colocar o nosso país de joelhos”, disse ao site oficial do Líder Supremo iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei.

O Irão e Israel, inimigos declarados desde a fundação da República Islâmica, travaram uma guerra de 12 dias em junho, desencadeada por um ataque israelita sem precedentes contra instalações militares e nucleares, bem como zonas residenciais.

Estes ataques, nos quais participaram os Estados Unidos, resultaram em mais de mil baixas iranianas, segundo as autoridades, tendo interrompido as negociações iniciadas em abril entre Washington e Teerão sobre o seu programa nuclear.

O Irão acusa ainda a França, o Reino Unido e a Alemanha de terem iniciado a reinstalação das sanções da ONU contra o Irão no final de Setembro, relativamente ao seu programa nuclear.

“Esta guerra é pior do que aquela que o Iraque nos lançou. Analisando mais a fundo, é muito mais complexa e difícil”, acrescentou o presidente Pezeshkian, referindo-se ao conflito de 1980 a 1988 entre os dois países vizinhos, que ceifou centenas de milhares de vidas.

A 22 de setembro de 1980, o Iraque, então liderado por Saddam Hussein e apoiado pelas potências ocidentais, atacou o Irão, que tinha sido militarmente enfraquecido após os levantamentos da Revolução Islâmica de 1979.

Desde que regressou à Casa Branca, em janeiro, o presidente norte-americano, Donald Trump, retomou a sua política dita de “pressão máxima” contra o Irão, iniciada durante o seu primeiro mandato.

Isto traduz-se numa série de sanções adicionais destinadas a prejudicar economicamente o país e a secar as suas receitas petrolíferas provenientes das vendas clandestinas no mercado global.

Esta situação está a exercer uma forte pressão sobre a moeda nacional, o rial, que sofre uma depreciação crónica face ao dólar, levando à hiperinflação.

No sábado, o rial atingiu mais um mínimo histórico em relação ao dólar, segundo a taxa do mercado paralelo informal, atingindo quase 1,4 milhões de riais por dólar, em comparação com cerca de 800 mil um ano antes.