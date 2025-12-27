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Nove pessoas foram detidas este sábado, em Itália, sob suspeita de terem financiado o Hamas através de instituições de solidariedade social. De acordo com a agência Reuters, os suspeitos, que são também acusados de pertencer ao grupo palestiniano, terão desviado cerca de sete milhões de euros angariados para “ações humanitárias” para financiar o Hamas.

A polícia italiana, numa operação coordenada pelas unidades anti-mafia e anti-terrorismo, conseguiu apreender mais de oito milhões de euros nas instalações do grupo na cidade de Génova, no norte do país. As investigações terão começado após terem sido identificadas “transações financeiras suspeitas” nas contas da suposta instituição social, que acabaram por envolver as autoridades dos Países Baixos e de outros Estados europeus.

Em declarações citadas pela Reuters, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, agradeceu às autoridades envolvidas nesta “operação importante e particularmente complexa”.