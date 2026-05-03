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Hoje damos início a uma nova era na história do nosso clube. Uma era que terá o meu compromisso e de todos os que integram a minha equipa para elevar o bom nome do Futebol Clube do Porto, vincado pelo sentido de exigência de todos os portistas e respeitando a importância do seu-

André Villas-Boas, o homem que aos 32 anos deu ao Futebol Clube do Porto um ano mágico no banco de suplentes, é hoje o 32.º presidente da instituição. Chegou com o peso de uma vitória histórica sobre o presidente dos presidentes, Pinto da Costa, com a promessa de devolver o clube aos sócios e com a promessa de cuidar do legado deixado pelo seu antecessor.

Não existem palavras para descrever ou até agradecer tudo o que fez pelo Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa. Este é o Futebol Clube do Porto que vos deixo. Cuidem dele. Jorge Nuno Pinto da Costa, assim o irei fazer. O seu legado é eterno e será sempre respeitado.

André Villas-Boas assumiu o Porto num estado de calamidade financeira e crise desportiva. Então, os sócios escolheram Villas-Boas para substituir o caos por uma gestão transparente e profissional. O Futebol Clube do Porto operou uma limpeza de 179 milhões de euros de passivo e apresentou o maior lucro da história da SAD, 39 milhões de euros. Villas-Boas renovou a estrutura do Futebol Clube do Porto com nomes experientes, Andoni Zubizarreta na direção desportiva e Jorge Costa no futebol profissional. Para o banco, abriu a porta de saída a Sérgio Conceição, a quem lamenta não ter feito uma despedida como deve ser.

A única coisa que tenho a lamentar é não ter feito a despedida ao Mister Sérgio Conceição, como tinha combinado com ele, no dia seguinte à minha tomada de posse. Lamento imenso. Falamos abertamente durante duas horas. Gostava muito de lhe ter oferecido uma despedida condigna.

A escolha recaiu primeiro sobre Vítor Bruno, depois sobre Martin Anselmi. Um resultado num primeiro ano como presidente, que deixou muito a desejar.

Termina a partida, termina o clássico. O Benfica repete o mesmo resultado da primeira volta. Goleada no Estádio do Dragão. Vence o Porto por quatro bolas a uma. Uma derrota pesada que deixa definitivamente a equipe do Porto fora do título e com muita dificuldade para o segundo.

André Villas-Boas entrou para a época 25/26 com uma ideia clara: revitalizar a equipa para obter sucesso desportivo. Com as contas do Futebol Clube do Porto estabilizadas, a aposta foi num jovem treinador italiano.

Gosto que vos apresento Francesco Farioli como o novo treinador do Futebol Clube do Porto para as próximas duas temporadas.

Acabou por ser a aposta certa. O Porto lançou-se no campeonato, atropelando tudo e todos, e Villas-Boas já sabia que o treinador tinha plena noção de qual era a luta do Futebol Clube do Porto.

Pediu ao novo treinador o título de campeão?

Não preciso pedir, porque o próprio sabe que é uma obrigação.

Que se está naquele cargo, é isso que lhe compete.

Sim, naturalmente, todas as pessoas que vêm para o Futebol Clube do Porto sabem que o título de campeão nacional é algo que ambicionamos.

Mas para Villas-Boas, surgia uma nova guerra com um dos seus rivais de Lisboa, o presidente do Sporting Clube de Portugal.

O presidente André Villas-Boas mente, é mentiroso, mas um mentiroso. Eu vivo bem com o futebol, vivo bem. É mentiroso, mas é muito pequeno. Muito.

Eu, desde as capas dos jornais, às bolas, às toalhas e aos cones, eu a única coisa que posso enviar ao presidente do Sporting é umas novas capas dos jornais, um conjunto de bolas, um conjunto de cones e um conjunto de toalhas. Portanto, eu não sei o que é que o presidente do Sporting tem contra o Futebol Clube do Porto.

Apesar de guerras presidenciais, o foco de Villas-Boas manteve-se só um.

Eu quero celebrar no fim do campeonato com o título nas mãos.

Campeonato esse que agora tem definitivamente nas mãos. O Porto é campeão nacional. André Villas-Boas cumpre o que prometeu aos adeptos e especialmente a Jorge Costa, mas acima de tudo, cumpre a promessa deixada ao presidente dos presidentes. Jorge Nuno Pinto da Costa pode descansar ao saber que o seu Porto está em boas mãos.

Abençoado, tem o teu Porto mais um arco triunfal. Porto, Porto, Porto, Porto, Porto, Porto, Porto, Porto, Porto, Porto.