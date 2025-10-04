Netanyahu: "Haverá desarmamento do Hamas e Gaza será desmilitarizada"

Ativistas pró-palestinianos, participantes da flotilha humanitária, que chegaram hoje a Istambul, depois de terem sido expulsos de Israel, disseram à imprensa que foram sujeitos a violência e “tratados como animais”.

“Fomos intercetados por um grande número de embarcações militares”, disse à AFP Paolo Romano, conselheiro regional da Lombardia, em Itália, no aeroporto de Istambul. “Todos os barcos foram atacados por agentes fortemente armados e trazidos para terra”, disse o jovem de 29 anos.

“Obrigaram-nos a ajoelhar, de bruços. E se nos mexêssemos, espancavam-nos. Gozavam connosco, insultavam-nos e batiam-nos”, acrescentou Paolo Romano. “Usavam violência psicológica e física”.

Em Israel, foram levados para uma prisão, onde permaneceram presos sem permissão para sair e sem água, segundo o seu testemunho. “Abriam a porta à noite e gritavam connosco com armas para nos assustar”, acrescentou. “Éramos tratados como animais”.

O jornalista italiano Lorenzo D’Agostino, que também estava a bordo da flotilha, disse à AFP que “foram raptados em águas internacionais enquanto estavam a 55 milhas [pouco mais de 100Km] de Gaza”. “Passámos dois dias infernais na prisão. Agora estamos livres graças à pressão da opinião pública internacional que apoia a Palestina”, afirmou.

“Espero sinceramente que esta situação termine em breve, porque a forma como fomos tratados é bárbara”, acrescentou.

Iylia Balais, uma ativista malaia de 28 anos, disse à AFP que a interceção dos barcos por Israel foi “a pior experiência” que já teve. “Fomos algemados com as mãos atrás das costas, não conseguíamos andar, alguns de nós foram obrigados a deitar-se de bruços, depois foi-nos negada água e alguns de nós não receberam medicação”, relatou.

Os ativistas foram levados para Istambul num avião fretado especialmente pela Turkish Airlines.

O ativista líbio Malik Qutait disse não ter medo e prometeu continuar a tentar chegar a Gaza. “Reunirei o meu grupo, organizarei o fornecimento de medicamentos e ajuda humanitária, encontrarei um barco e tentarei novamente”, concluiu.