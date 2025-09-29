A Casa Branca divulgou esta segunda-feira um longo plano para alcançar um cessar-fogo em Gaza, que inclui 20 pontos formulados pelos EUA para pôr fim à guerra e para o futuro do território palestiniano. O comunicado foi apresentado minutos antes de Donald Trump começar a falar na Casa Branca sobre a proposta, que ainda não foi aprovada pelo Hamas, mas que já teve sinal verde de Israel.

Na conferência de imprensa, após estar reunido com o Presidente dos EUA, Benjamin Netanyahu confirmou que tinha aceitado os termos do plano, mas não ficou claro se todos os pontos, em específico, foram aprovados pelo primeiro-ministro israelita.

Antes de ser libertado o documento oficial, com os 20 pontos, foi noticiado que o documento continha um ponto extra. Neste lia-se que o Israel concordaria em “não realizar futuros ataques no Qatar” e que os EUA e a comunidade internacional “reconhecem o importante papel de mediação de Doha no conflito de Gaza”. O ponto caiu do documento, depois de Netanyahu, a partir da Casa Branca, ter ligado ao primeiro-ministro do Qatar durante a reunião desta segunda-feira, pedindo-lhe desculpa pelo ataque com mísseis de Israel em Doha.

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Eis o texto completo da proposta, fornecido pela Casa Branca: