Momentos-chave
- Linha do Norte cortada nos dois sentidos na zona de Vila Franca de Xira
- Incêndio em Vila Franca de Xira mobiliza mais de 100 operacionais
- Mais 500 operacionais combatem fogo de Valpaços que está em resolução
- Mais de 27 mil bombeiros combatem as chamas nos EUA. Estado de Washington declara emergência
- Dois mortos na colisão de helicópteros de combate a incêndios na Grécia
- Pilotos dos helicópteros envolvidos em colisão na Grécia resgatados com vida. Incidente foi captado em vídeo
- Nível de água do Danúbio também obriga hidroelétricas da Sérvia a reduzirem produção
- Dois helicópteros colidiram perto de Atenas enquanto combatiam fogos
- Nível das águas do rio Reno bate recorde mínimo na Alemanha
- Recomendado confinamento a 30 mil pessoas devido a incêndio em Grandrange, França
- Grécia em situação “extremamente difícil”. Fogos já devastaram milhares de hectares e vitimaram três bombeiros
- Incêndios e calor preocupam autoridades em Itália e em França, onde "megaincêndio" continua ativo
- Estado de Washington declara emergência devido aos incêndios. Há 80.900 hectares em chamas
- Fogos em Valpaços e Mesão Frio em resolução, mas ainda concentram cerca de 800 operacionais
Histórico de atualizações
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Bom dia,
Arquivamos agora este artigo em direto, mas pode continuar a acompanhar a evolução dos incêndios em Portugal e na Europa neste novo artigo.
Obrigado por continuar connosco
Incêndio em Washington obrigou à retirada de 60 mil pessoas e já destruiu cerca de 700 casas
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Linha do Norte cortada nos dois sentidos na zona de Vila Franca de Xira
A circulação na linha ferroviária do Norte está cortada hoje à noite, na zona de Vila Franca de Xira, nos dois sentidos, devido a um incêndio que arde naquele concelho, disse à Lusa fonte das Infraestruturas de Portugal (IP).
Segundo a mesma fonte, pelas 22h30 de hoje a circulação estava cortada entre Vila Franca de Xira e Castanheira do Ribatejo.
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Incêndio em Vila Franca de Xira mobiliza mais de 100 operacionais
De acordo com a Proteção Civil, o incêndio deflagrou nas proximidades da cidade de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, na noite deste domingo, sendo que foram destacados 101 operacionais e 31 veículos para o combate às chamas.
O alerta de incêndio foi dado cerca das 20h00. O fogo deflagrou numa zona de mato na freguesia de Povos, muito próxima da Linha do Norte, onde circulam as locomotivas da CP.
O trânsito foi condicionado na Ponte Marechal Carmona, que estabelece a ligação entre Vila Franca e Samora Correia.fogos.pt
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Ursula von der Leyen lamenta as mortes resultantes da colisão de helicópteros na Grécia
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, demonstrou o seu pesar pela morte dos dois tripulantes envolvidos na colisão entre dois helicópteros de combate às chamas na Grécia.
My thoughts are with the friends and families of the Greek and Danish wildfire pilots who tragically died earlier today in a collision with another helicopter while on duty in Greece.
I wish a full recovery to those injured.
It takes a special courage to fly towards the flames…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 2, 2026
“Os meus pensamentos estão com os amigos e famílias dos pilotos grego e dinamarquês que morreram tragicamente hoje na colisão com outro helicoptero, enquanto estavam de serviço na Grécia”, escreveu a dirigente, numa publicação na rede social X.
“Desejo uma total recuperação aos feridos”, continuou, acrescentando que “é necessária uma coragem especial para voar em direção às chamas para que outros possam ficar em segurança.”
“Enquanto continuamos a batalhar estes fogos lado a lado, a Europa está de luto pela Grécia e pela Dinamarca”, concluiu von der Leyen.
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Mais 500 operacionais combatem fogo de Valpaços que está em resolução
O fogo que deflagrou na terça-feira em Valpaços, no distrito de Vila Real, e atingiu Mirandela, Vinhais e Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança, está em resolução, mas continuava a ser combatido ao início da noite por 528 operacionais.
Apesar de alguns reacendimentos, o incêndio no concelho transmontano de Valpaços entrou hoje em fase de resolução, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional das Terras de Trás-os-Montes.
Às 19:45, as chamas estavam a ser combatidas por 528 operacionais, 182 viaturas e dois meios aéreos, acrescentou a mesma fonte.
O incêndio, que teve início na terça-feira à tarde na zona do Cabelo, Ervões, no concelho de Valpaços, distrito de Vila Real, estendendo-se depois aos concelhos de Mirandela, Vinhais e Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, foi dado como dominado às 04:40 da madrugada de sábado.
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Mais de 27 mil bombeiros combatem as chamas nos EUA. Estado de Washington declara emergência
2,1 milhões de hectares arderam só este ano. Washington e Oregon entre os estados mais afetados, na sequência de uma onda de calor que começou no sábado. Incêndio de Spokane é o mais preocupante.
Mais de 27 mil bombeiros combatem as chamas nos EUA. Estado de Washington declara emergência
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Primeiro-ministro grego expressa nas condolências pelas mortes na colisão do helicóptero
O primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, lamentou a morte dos dois tripulantes que morreram na sequência da colisão entre dois helicópteros de combate às chamas, em Psatha.
Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για το τραγικό δυστύχημα με τα δύο εκμισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα που στοίχισε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές υπό πολύ αντίξοες καιρικές συνθήκες -ειδικά για τα εναέρια μέσα μας.
Η απώλεια του Έλληνα…
— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 2, 2026
“Expresso a minha profunda tristeza pelo trágico acidente com os dois helicópteros de combate a incêndios alugados, que custou a vida a dois combatentes de primeira linha na guerra contra os incêndios, sob condições meteorológicas extremamente adversas — especialmente para os nossos meios aéreos”, escreveu o governante.
“A perda do coordenador grego e do piloto dinamarquês no momento em que operavam no grande incêndio de Porto Germeno enche-nos a todos de dor. As minhas condolências sinceras às suas famílias”, concluiu Mitsotakis.
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Dois mortos na colisão de helicópteros de combate a incêndios na Grécia
Duas das quatro pessoas a bordo dos helicópteros de combate às chamas que colidiram no grande incêndio de Psatha, no sul da Grécia, morreram na sequência do acidente.
Apesar da primeira informação, que dava conta de que as vítimas do choque aéreo tinham sobrevivido ao impacto e à queda, o Serviço Médico de Emergência da Grécia anunciou que dois tripulantes, um grego e um dinamarquês, não resistiram aos ferimentos.
Os restantes dois pilotos, de nacionalidade grega e britânica, permanecem vivos, de acordo com a mesma fonte.
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Pilotos dos helicópteros envolvidos em colisão na Grécia resgatados com vida. Incidente foi captado em vídeo
O jornal grego Ekathimerini adianta que as tripulações dos helicópteros envolvidos na colisão sobre Psatha, a oeste de Atenas, foram resgatadas.
Uma das tripulações, noticia o jornal, conseguiu comunicar imediatamente as suas coordenadas após a queda, tendo ambos os pilotos sido transportados para um hospital da Força Aérea grega em Atenas.
Mais tarde, a segunda equipa também foi encontrada e encaminhada para o mesmo hospital. Segundo o Ekathimerini, foi apenas revelado que dois dos pilotos tinham ferimentos leves e os outros dois foram encontrados inconscientes.
Foi ainda adiantado que os operadores de ambas aeronaves são de nacionalidade romena, ao passo que os seus respetivos coordenadores são gregos.
O incidente, que decorreu enquanto ambos helicópteros encontravam-se em missão para combater os grandes fogos a afetar a região, foi captado em vídeo, entretanto verificado pelo Ekathimerini, com as imagens a circular nas redes sociais.
A few minutes ago: Dramatic footage shows two firefighting helicopters colliding during a forest fire operation in the Psathas area of Greece.
Search and rescue teams have been deployed, and the operation to locate those involved is ongoing. pic.twitter.com/fAN6PkE4Kj
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 2, 2026
No vídeo é possível ver dois helicópteros a aproximarem-se e a colidirem, com o de baixo a irromper em chamas e a perder imediatamente o controlo após ficar sem pás. A outra aeronave, apesar do choque, fica ainda a planar até ao final da duração destas imagens.
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Nível de água do Danúbio também obriga hidroelétricas da Sérvia a reduzirem produção
O nível de água historicamente baixo do rio Danúbio obrigou as centrais hidroelétricas da Sérvia a reduzirem a sua produção, comunicou hoje o Governo local, apelando à população para um consumo de eletricidade racional.
“A central hidroelétrica de Djerdap 1 está a funcionar com 20% da sua capacidade de produção e a Djerdap 2 com 30%”, indicou a ministra da Economia sérvia, Dubravka Djedovic Handanovic, à televisão nacional RTS.
“Ao longo dos meses de maio, junho e julho, tivemos a menor produção nas centrais de Djerdap desde que entraram em funcionamento”, na década de 1970, realçou, precisando que o caudal atual ronda os 1.500 m³/s, equivalente a níveis mínimos registados em 1985 e 2003.
Estas duas centrais elétricas, localizadas a aproximadamente 240 quilómetros a sudeste de Belgrado, na fronteira com a Roménia, fornecem cerca de 18% da produção anual de eletricidade da Sérvia.
Aproximadamente 70% da eletricidade na Sérvia é fornecida por centrais termoelétricas e 30% por hidroelétricas.
De acordo com a ministra sérvia, a produção de eletricidade também está a ser afetada pelo mesmo motivo na Roménia e na Bulgária, enquanto o consumo está a aumentar devido ao recurso ao ar condicionado, em resposta a uma nova onda de calor extremo.
“Todos esses fatores exercem pressão sobre a quantidade de eletricidade disponível e sobre os preços”, constatou a ministra sérvia, apelando aos cidadãos para que consumam eletricidade “de forma racional”.
A situação no rio Danúbio é mais crítica no norte da Sérvia, perto da fronteira com a Hungria e a Croácia, onde o caudal era de 750 m³/s na manhã de hoje, segundo o Instituto Meteorológico Sérvio.
Nessa região, o nível do rio está em mínimos históricos há vários dias e continua a baixar, situação que obrigou as autoridades a desligarem uma bomba que desvia água do Danúbio para um sistema de canais, de 960 quilómetros de extensão, que irriga mais de um milhão de hectares de terras aráveis.
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Dois helicópteros colidiram perto de Atenas enquanto combatiam fogos
Dois helicópteros de combate a incêndios colidiram enquanto combatiam incêndios florestais em Psatha, a oeste de Atenas, este domingo, adianta a agência Reuters, citando o corpo de bombeiros da Grécia.
Para já ainda não se sabem mais detalhes, mas é também avançado que está em curso uma operação de busca e salvamento das tripulações.
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Nível das águas do rio Reno bate recorde mínimo na Alemanha
O nível das águas do rio Reno, na sua passagem pela cidade alemã de Colónia, bateu este fim de semana o recorde mínimo histórico, ao baixar para os 67 centímetros, situação que está a afetar a navegação.
Este nível — registado no sábado e que aumentou um centímetro este domingo — é o mais baixo de sempre desde que há registos oficiais.
O anterior mínimo estava fixado em 69 centímetros, medidos em 23 de outubro de 2018.
Também na cidade de Duisburgo, onde fica o maior porto seco (fluvial, interior) da Europa, na confluência dos rios Ruhr e Reno, este último atingiu a marca mínima de 153 centímetros, enquanto na cidade de Kaub, com um estreito crucial para a navegação, baixou até aos 25 centímetros, o que só acontecera em 2018.
Já em Bona, o nível de água do Reno atingiu o recorde mínimo na sexta-feira, caindo para 81 centímetros, mas subiu dois centímetros.
De qualquer forma, a situação obrigou a interromper o funcionamento de um dos ferries que ligam ambas as margens do rio, sob pena de ficar atolado num banco de areia.
Esta situação veio complicar ainda mais o tráfego entre as margens do Reno, dado que uma das pontes está fechada para obras.
Por sua vez, a indústria da zona está a ressentir-se do facto de os barcos de transporte não poderem ir com carga máxima, dada a escassa profundidade das águas.
Isso tem obrigado as empresas a distribuir a carga por várias embarcações, o que implica custos adicionais, reconheceu a Câmara de Comércio da região da Renânia do Norte-Vestfália, recordando que este problema já se registou noutros verões, mas desta vez surgiu mais cedo.
O Instituto Federal de Hidrologia da Alemanha já alertou que esta semana, dada a falta de chuva, registou níveis de água “extremamente baixos” em muitas partes do país.
E mesmo as chuvas previstas para estes dias só gerarão subidas passageiras dos níveis de água, mantendo-se a “tendência descendente”, acrescentou.
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Recomendado confinamento a 30 mil pessoas devido a incêndio em Grandrange, França
As autoridades francesas pediram este domingo a cerca de 30 mil pessoas que se confinem devido a um incêndio em instalações industriais nas imediações de Grandrange, no noroeste de França.
A autarquia do departamento de Moselle explicou, pelas 12h30 locais (11h30 em Lisboa), que o fogo ardia num armazém de 500 metros quadrados, instalação classificada por risco de acidentes devido aos produtos utilizados na sua atividade no setor metalúrgico e com teto baixo.
Do exterior, uma densa coluna de fumo é visível, com perto de 100 operacionais e meia centena de veículos a responder à ocorrência no local.
O confinamento é uma “medida preventiva” para residentes de Grandrange, Amnéville, Vitry-sur-Orne, Clouange e Rombas, pode ler-se em comunicado.
“A presença de químicos torna o cumprimento das medidas de confinamento essenciais. Fiquem em casa. Fechem portas e janelas, evitem sair e qualquer viagem que não seja crucial. Não se aproximem do fogo sob quaisquer circunstâncias”, escreveu o autarca de Grandrange, Quentin Bigot, na rede social Facebook.
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Grécia em situação “extremamente difícil”. Fogos já devastaram milhares de hectares e vitimaram três bombeiros
O primeiro-ministro grego alertou hoje para a situação “extremamente difícil” que o país enfrenta devido a condições meteorológicas “extremas”, com ventos de 100 quilómetros por hora e altas temperaturas, após uma semana em que arderam 12 mil hectares de floresta.
“Estes dias são extremamente difíceis”, escreveu Kyriakos Mitsotakis na rede social Facebook, referindo-se às “condições meteorológicas extremas e aos ventos” que frequentemente alcançam os 100 quilómetros por hora, cita a agência AFP.
O chefe de Governo disse que “há momentos em que a natureza e a intensidade dos fenómenos meteorológicos ultrapassam qualquer planeamento humano e qualquer capacidade operacional”.
Em plena época turística, em apenas uma semana, mais de 12 mil hectares de floresta e de terrenos agrícolas foram devastados pelas chamas na Grécia, que tem sido fortemente afetada pela crise climática, à semelhança de toda a região do Mediterrâneo.
Habitualmente fustigada todos os verões por incêndios devido às frequentes ondas de calor e à seca, a Grécia tinha, até agora, escapado aos grandes fogos no início da época estival, ao contrário do que aconteceu em França e em Espanha.
O país encontra-se agora no nível máximo de alerta, numa altura em que um incêndio, que deflagrou na sexta-feira, em Porto Germeno, a cerca de 70 quilómetros a noroeste de Atenas, nas margens do Golfo de Corinto, preocupa população e autoridades.
A AFP cita um meteorologista especializado em incêndios e investigador do Observatório Nacional da Grécia, Théodore Giannaros, que defendeu que “infelizmente, é muito provável — para não dizer quase certo — que este incêndio venha a ser classificado como um megaincêndio”.
Segundo relata aquela agência de notícias francesa, na Grécia, os bombeiros enfrentam atualmente vários incêndios em simultâneo, salientando que estão mobilizados em Porto Germeno cerca de 500 operacionais e outros 100 combatem outro incêndio em Aigialia, no norte da península do Peloponeso.
Entretanto, um novo incêndio deflagrou na noite de sábado na ilha de Cefalónia, no mar Jónico.
O ministro grego da Proteção Civil, Evangelos Tournas, declarou no sábado que os bombeiros foram “levados ao limite”, lembrando que três bombeiros morreram esta semana no exercício das suas funções: dois em Creta e um no Peloponeso.
Segundo o ministro, a intensidade dos ventos criou “condições extremamente difíceis, provocando numerosas situações em que os aviões não conseguiram recolher água nem efetuar descargas devido à forte turbulência”.
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Incêndios e calor preocupam autoridades em Itália e em França, onde "megaincêndio" continua ativo
Os incêndios e o calor continuam a preocupar as autoridades em França, onde está ainda ativo um “megaincêndio” em Bordéus, e em Itália, que vai enfrentar hoje o pico da quarta onda de calor, com 23 cidades em alerta vermelho.
Em França, adianta a agência Efe, as operações de limpeza florestal, que consistem na abertura de acessos, no corte da vegetação e na criação de aceiros (faixas de proteção contra incêndios), próximo de Bordéus, no sudoeste de França, continuam hoje após no sábado o fogo ter sido dado como controlado.
O “megaincêndio” em Bordéus afetou sobretudo a zona norte e nordeste da Bacia de Arcachon, uma região francesa de grande importância turística, bem como as áreas periféricas da metrópole de Bordéus, tendo, em dez dias, o fogo devastado 42 mil hectares.
“A situação mantém-se estável. O incêndio permanece contido dentro do seu perímetro, apesar de ainda existirem focos ativos em Lège e Le Porge”, dois municípios cujos habitantes ainda não puderam regressar a casa, anunciaram as autoridades de Gironda, citadas pela Efe.
Segundo as autoridades locais, o “’megaincêndio’ já não está a evoluir”, mas ainda não se encontra “extinto”, acrescentando que “o nível de alerta para incêndios florestais continua no vermelho”.
A dimensão dos incêndios e das áreas afetadas já levaram o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, a anunciar, numa entrevista ao jornal La Tribune Dimanche, a nomeação de um “coordenador nacional”, sob a tutela do primeiro-ministro, para dirigir os trabalhos de reconstrução nas zonas afetadas pelos incêndios, que já consumiram mais de 117 mil hectares de floresta em França desde o início do ano.
Já em Itália, a preocupação das autoridades é com as altas temperaturas que se vão fazer sentir, numa altura em que o país enfrenta o pico da quarta onda de calor e quando se esperam temperaturas próximas dos 40 graus e níveis de humidade muito elevados, segundo os últimos boletins meteorológicos e do Ministério da Saúde.
“O nível máximo de alerta foi ativado de norte a sul, com 23 cidades em alerta vermelho, o que indica condições meteorológicas de emergência e possíveis efeitos negativos para grupos vulneráveis, como idosos, crianças pequenas e pessoas com doenças crónicas”, destaca o portal especializado Meteo.it, citado pela AFP.
Para hoje e para os próximos dias, estão previstas temperaturas recorde durante o dia e noites “supertropicais”, além de uma sensação sufocante de abafo provocada pela elevada humidade.
As regiões mais afetadas pelo calor extremo são as centrais, as do vale do Pó, as províncias do interior e a ilha da Sardenha. No sul da península italiana, as altas temperaturas serão ligeiramente atenuadas pela brisa nas zonas costeiras.
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Hungria anuncia paragem inédita de central nuclear devido a seca e calor
O primeiro-ministro húngaro, Peter Magyar, anunciou hoje a paragem da única central nuclear do seu país, uma “situação inédita em 44 anos”, devido aos níveis de água demasiado baixos no Danúbio.
“Devido à nova descida do nível das águas do Danúbio, uma das duas últimas unidades de produção da central nuclear de Paks será desativada à 01:30 da manhã” de domingo (23:30 TMG de sábado), escreveu Magyar na rede social X pouco antes da paragem programada.
Due to the further drop in the Danube's water level, one of the last two generating units at the Paks Nuclear Power Plant will be shut down at 1:30 a.m. As a result, the plant's output will fall to just 240 megawatts, and tomorrow it will be completely shut down for the first…
— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) August 1, 2026
“A produção da central cairá assim para apenas 240 megawatts”, acrescentou o chefe do Governo, precisando que a central “será completamente paralisada pela primeira vez em 44 anos”.
Situada a cerca de cem quilómetros a sul de Budapeste, a central de Paks fornece cerca de 40% da produção anual de eletricidade do país.
Na sexta-feira, o operador da central, cujos quatro reatores construídos com tecnologia da era soviética são arrefecidos por água bombeada do Danúbio, tinha alertado que a descida do nível do rio poderia obrigar a central a ser completamente desativada em meados da próxima semana.
O Governo húngaro tinha, no entanto, avisado que a operação poderia ocorrer já este fim de semana.
Devido à prolongada escassez de precipitação e ao calor extremo que assola a Europa desde a primavera, as águas do Danúbio atingiram, em alguns pontos, níveis historicamente baixos.
A situação corre o risco de agravar-se devido a temperaturas entre os 40°C e os 42°C previstas para os próximos dias no país da Europa Central.
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Estado de Washington declara emergência devido aos incêndios. Há 80.900 hectares em chamas
O governador de Washington, Bob Ferguson, declarou estado de emergência devido aos incêndios florestais, numa altura em que se contabilizam 12 grandes incêndios e 80.900 hectares em chamas.
Este é o quarto ano consecutivo de seca neste estado no noroeste dos EUA, um nível recorde, segundo o gabinete de Ferguson.
“A seca histórica e os ventos fortes estão a criar condições perigosas em todo o estado”, avisou o governador.
O estado de emergência proíbe a maioria dos incêndios em áreas agrícolas e a céu aberto até 30 de setembro.
Este sábado, milhares de pessoas receberam a indicação de que se deveriam retirar de Spokane, em Washington, devido a um incêndio florestal.
O Governo criou um abrigo para as pessoas que foram retiradas das suas casas.
O estado de Washington faz fronteira com o Canadá, que, em julho, enfrentou uma época de incêndios florestais, classificada, pelo primeiro-ministro, Mark Carney, como uma das mais intensas da história.
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Fogos em Valpaços e Mesão Frio em resolução, mas ainda concentram cerca de 800 operacionais
Os dois incêndios que mais esforços obrigaram nos últimos dias estão ambos em fase de resolução nesta manhã de domingo.
O incêndio que teve início na terça-feira em Valpaços, no distrito de Vila Real, e que atingiu Mirandela, Vinhais e Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, foi dado como controlado este sábado, mas continua a obrigar à presença de um forte contingente no local.
Em declarações à Lusa, o 2.º Comandante Regional de Emergência e Proteção Civil do Norte, Luís Araújo, explicou que “durante a noite houve reacendimentos fortes que foram prontamente combatidos pelas forças operacionais no terreno”.
“O incêndio está em resolução, continuamos o combate dentro do perímetro do incêndio e vamos manter aqui capacidade e meios de combate”, disse.
De acordo com as informações providenciadas pela Proteção Civil, há neste momento 726 operacionais no terreno, apoiados por 242 meios terrestres e três meios aéreos.
Já o fogo que deflagrou este sábado no concelho de Mesão Frio, distrito de Vila Real, foi dado como dominado às 22 horas desse mesmo dia, obrigando neste momento à presença de 80 operacionais no local e 23 meios terrestres.
*com Lusa
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IPMA mantém aviso amarelo para Faro devido às temperaturas elevadas
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) manteve hoje o aviso amarelo para o distrito de Faro devido às temperaturas máximas elevadas.
O aviso prolonga-se até às 21:00 e a persistência de valores elevados vai sentir-se, sobretudo, na região interior.
Ainda assim, a previsão do instituto para o país aponta uma pequena descida da temperatura máxima e vento fraco a moderado.
Na grande Lisboa o céu estará pouco nublado, com períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã. O vento será fraco a moderado.
Já no grande Porto o céu estará, geralmente, muito nublado e o vento será fraco.
No que diz respeito ao estado do mar, na Costa Ocidental são esperadas ondas de noroeste com um metro, sendo de um a 1,5 metros a sul do Cabo Mondego até ao início da manhã.
A temperatura da água do mar estará entre os 17 e os 20º.
Na Costa Sul as ondas serão inferiores a um metro e a temperatura da água estará entre os 20 e os 22º.
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Bom dia.
Neste artigo em direto pode acompanhar as notícias mais recentes sobre os incêndios em Portugal e noutros países a serem afetados pelos fogos de verão.
Pode rever os acontecimentos de sábado neste link.
Obrigado por continuar a acompanhar-nos.