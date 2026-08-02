Os incêndios e o calor continuam a preocupar as autoridades em França, onde está ainda ativo um “megaincêndio” em Bordéus, e em Itália, que vai enfrentar hoje o pico da quarta onda de calor, com 23 cidades em alerta vermelho.

Em França, adianta a agência Efe, as operações de limpeza florestal, que consistem na abertura de acessos, no corte da vegetação e na criação de aceiros (faixas de proteção contra incêndios), próximo de Bordéus, no sudoeste de França, continuam hoje após no sábado o fogo ter sido dado como controlado.

O “megaincêndio” em Bordéus afetou sobretudo a zona norte e nordeste da Bacia de Arcachon, uma região francesa de grande importância turística, bem como as áreas periféricas da metrópole de Bordéus, tendo, em dez dias, o fogo devastado 42 mil hectares.

“A situação mantém-se estável. O incêndio permanece contido dentro do seu perímetro, apesar de ainda existirem focos ativos em Lège e Le Porge”, dois municípios cujos habitantes ainda não puderam regressar a casa, anunciaram as autoridades de Gironda, citadas pela Efe.

Segundo as autoridades locais, o “’megaincêndio’ já não está a evoluir”, mas ainda não se encontra “extinto”, acrescentando que “o nível de alerta para incêndios florestais continua no vermelho”.

A dimensão dos incêndios e das áreas afetadas já levaram o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, a anunciar, numa entrevista ao jornal La Tribune Dimanche, a nomeação de um “coordenador nacional”, sob a tutela do primeiro-ministro, para dirigir os trabalhos de reconstrução nas zonas afetadas pelos incêndios, que já consumiram mais de 117 mil hectares de floresta em França desde o início do ano.

Já em Itália, a preocupação das autoridades é com as altas temperaturas que se vão fazer sentir, numa altura em que o país enfrenta o pico da quarta onda de calor e quando se esperam temperaturas próximas dos 40 graus e níveis de humidade muito elevados, segundo os últimos boletins meteorológicos e do Ministério da Saúde.

“O nível máximo de alerta foi ativado de norte a sul, com 23 cidades em alerta vermelho, o que indica condições meteorológicas de emergência e possíveis efeitos negativos para grupos vulneráveis, como idosos, crianças pequenas e pessoas com doenças crónicas”, destaca o portal especializado Meteo.it, citado pela AFP.

Para hoje e para os próximos dias, estão previstas temperaturas recorde durante o dia e noites “supertropicais”, além de uma sensação sufocante de abafo provocada pela elevada humidade.

As regiões mais afetadas pelo calor extremo são as centrais, as do vale do Pó, as províncias do interior e a ilha da Sardenha. No sul da península italiana, as altas temperaturas serão ligeiramente atenuadas pela brisa nas zonas costeiras.