A onda de calor que atingiu os Estados Unidos neste sábado aumentou o risco de incêndio no território, sobretudo na região noroeste do país, onde os estados de Washington e Oregon enfrentam a situação mais complicada dos últimos 30 anos.

De acordo com o Centro Nacional Interagências de Combate a Incêndios, a entidade oficial do Governo americano que coordena a resposta aos fogos, existem 99 incêndios de grande escala ativos no país, sendo que já arderam 5,2 milhões de acres de terreno (2,1 milhões de hectares) desde o início deste ano.

Um total de 27.934 operacionais combatem as chamas, com o apoio de 1.715 veículos terrestres e 212 helicópteros. Só este ano, já se registaram 45.835 ocorrências no país.

This rare fire tornado formed during an Oregon wildfire when extreme heat met changing winds, unleashing a swirling column of fire and smoke that looks almost unreal pic.twitter.com/vItv6rYbu4 — Surajit (@surajit_ghosh2) August 1, 2026

O estado do Oregon emitiu um alerta que dá conta de uma “situação particularmente grave”, intensificada pela velocidade do vento que pode atingir os 60 quilómetros por hora.

Em Washington, no extremo noroeste do país, mais de 1.000 incêndios florestais queimaram 170.000 hectares, um nível de destruição que, de acordo com o departamento de Estado para os recursos naturais, não se registava desde 2021.

O estado enfrenta um período de seca, decorrente da insuficiente queda de neve durante o inverno, que não permitiu o abastecimento dos rios e reservas de água, segundo o departamento americano que se ocupa da ecologia.

#NOTICIAS #INTERNACIONALES ???????????? Incendio forestal destruye edificios y mantiene en alerta a comunidades de Washington El incendio Old Trails Fire avanza por el condado de Spokane, Washington, provocando la destrucción de varios edificios y generando preocupación entre los… pic.twitter.com/WovBzOvjkP — CHTV HONDURAS (@ChtvH3124) August 2, 2026

A combinação de falta de água com ventos fortes e calor anormal levou o governador de Washington, Bob Ferguson, a decretar estado de emergência e a proibir as queimadas e fogueiras até ao fim de setembro.

“Os nossos bombeiros já estão sobrecarregados em todo o estado e, com a previsão de mais calor e vento para este fim de semana e para o resto do verão, qualquer nova faísca nas nossas paisagens extremamente secas pode provocar outro incêndio florestal devastador”, disse Dave Upthegrove, comissário de terras públicas de Washington, num comunicado citado pelo The Guardian.

Over 600 structures have been lost across three fires as firefighters work to put out the Spokane, Washington Area Fires burning in Spokane County .

The Old Trails Fire burning in northwest Spokane, the Fairview Fire burning in Mead and the Autumn Lane Fire burning near Nine… pic.twitter.com/ILYQK0U9cH — Justa_Guy (@Justa_Guy907) August 2, 2026

Os arredores da cidade de Spokane, na região este do estado, enfrentam três incêndios particularmente complicados, e que já queimaram mais de 600 infraestruturas. O condado ativou ordens de evacuação para os habitantes mais ameaçados pela deflagração das chamas.