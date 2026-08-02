Quando a noite cai na cidade de Ceuta, começa uma vida diferente para os milhares de migrantes que estão a dormir nas ruas da cidade.

Na Playa del Trampolín, onde estão centenas de homens sem rumo, acendem-se fogueiras, conversa-se e joga-se à bola. Muitos tentam simplesmente dormir — estão exaustos dos últimos dias.

A polícia mantém um forte aparato, através de carrinhas com luzes ligadas e agentes que impedem a passagem dos migrantes para o centro da cidade e para o CETI, o centro de acolhimento temporário que não tem capacidade para mais ninguém.

Sem comida, vão-se fazendo contas ao futuro e há curiosidade sobre as decisões políticas internacionais que podem ajudar a desenrolar o nó que a crise migratória causou. Neste momento, quem ainda está em Ceuta, está para ficar — e não tenciona sair.

Apesar dos muitos milhares de marroquinos que entraram no país (e de uma grande maioria que saiu), atualmente destacam-se centenas de pessoas da África Subsariana no território espanhol. Quase todos homens que fugiram de países como o Sudão, a Nigéria ou a Argélia e que estavam em Marrocos na altura em que circularam mensagens a dizer que as fronteiras estavam abertas. Viram uma oportunidade e não pretendem regressar a um país que nem é o deles.

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

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