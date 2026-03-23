O CDS-PP vai propor que a Assembleia da República condene publicamente o ataque que aconteceu contra a Marcha pela Vida, que aconteceu este sábado. Um homem de 39 anos foi detido pela PSP após atirar um cocktail Molotov contra participantes da marcha contra o aborto e a eutanásia. Não há registo de feridos.

Numa nota enviada aos jornalistas, o grupo parlamentar diz que “este ataque extremista a famílias, crianças e bebés inocentes revela um ódio e um radicalismo político intolerável num Estado de Direito Democrático”. “Qualquer ato de violência política contra inocentes tem de ser veementemente condenado, venha de onde e de quem vier. Ainda para mais, quando o objetivo deste ato criminoso era vitimar famílias, crianças e bebés inocentes. Este ataque podia ter sido verdadeiramente trágico, com vários mortos e feridos a lamentar, e exige por isso da sociedade e das instituições democráticas portuguesas o mais absoluto repúdio”, continua a nota.

“A violência política nunca pode ser justificada numa democracia livre e num Estado de Direito, sobretudo quando se dirige contra aqueles que se reúnem pacificamente para afirmar a dignidade da vida humana. O ataque ocorrido ontem, durante a Marcha pela Vida, constitui um atentado muito grave, não apenas contra as pessoas concretas que lá se encontravam, mas contra um princípio fundamental da nossa democracia: o respeito inviolável pela vida, pela dignidade da pessoa humana e pela liberdade de consciência, de expressão e de associação”.