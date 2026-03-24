Moedas exonera Laplaine depois de tribunal o ter suspendido das funções na Câmara de Lisboa

Uma moção setorial ao Congresso do PS lamenta que o partido esteja em “cima do muro do ‘nim'” e numa posição indecisa, considerando ser preciso “sacudir a imagem de parceiro parlamentar do Governo” e afirmar os socialistas como alternativa.

Intitulada “Socialismo com futuro”, esta moção que vai ser discutida no 25.º Congresso Nacional do PS, que decorre entre sexta-feira e domingo em Viseu, tem como primeiro subscritor o deputado Miguel Costa Matos, seguido pelo dirigente Pedro Costa, sendo ainda assinada por Álvaro Beleza (apoiante desde a primeira hora de António José Seguro), a líder da JS, Sofia Pereira, o deputado Hernâni Loureiro (antigo chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos) ou o líder do PS/Porto, Nuno Araújo (diretor de campanha de das últimas legislativas).

“O PS tem de saltar de cima do muro do ‘nim’. Na era das redes sociais que valoriza reações rápidas e firmes, não podemos passar dias para reagir politicamente a uma determinada matéria. Devemos fazê-lo de forma clara, expondo a nossa posição de forma que as pessoas se revejam”, defendem os subscritores.

Para estes socialistas, as pessoas “respeitam uma posição moderada, sensata e realista”, mas “não respeitam uma posição indecisa, cheia de ‘ses’, ‘mas’ e outros condicionalismos”.