Momentos-chave
- Zelensky fala em "interação construtiva" com os representantes dos EUA nas conversações na Florida
- Zelensky lamenta “sinais negativos” de Moscovo durante negociações de paz
- O que está a acontecer na guerra na Ucrânia
- Rússia terá raptado cerca de 50 moradores de aldeia em Sumy, sobretudo idosos
- França saúda disponibilidade de Putin para falar com Macron sobre a Ucrânia
- Drones russos – cerca de 100 foram lançados esta noite – matam quatro pessoas na Ucrânia
- Putin diz estar “pronto para dialogar” com Macron sobre Ucrânia
- Rússia descarta para já negociações diretas com Kiev e europeus
- Grupo pró-ucraniano sabota importante "hub" de linhas de comboio na Rússia
Histórico de atualizações
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O que está a acontecer na guerra na Ucrânia
- A Rússia está a ser acusada de raptar cerca de 50 civis, na sua maioria idosos, da aldeia de Hrabovske, na região de Sumy, Ucrânia. As vítimas foram ilegalmente detidas e deportadas para território russo, levando as autoridades ucranianas a abrir uma investigação por deportação forçada e a apelar à retirada imediata de civis das zonas fronteiriças.
- As conversações diretas de paz entre a Rússia, Kiev, e países europeus foram descartadas pela Rússia para já, de acordo com o conselheiro diplomático do Kremlin. As segundas diplomáticas dirigem os esforços comunicacionais principalmente para conversações com os Estados Unidos, sem a participação de representantes ucranianos.
- O Presidente Vladimir Putin manifestou a sua disposição para dialogar com o Presidente francês Emmanuel Macron sobre a situação na Ucrânia. Macron sublinhou a importância de retomar o diálogo direto com Putin, salientando que tal seria vantajoso para europeus e ucranianos, e evitando negociações indiretas desgastantes.
- Ataques aéreos russos, incluindo o lançamento de cerca de 100 drones e mísseis balísticos, resultaram na morte de quatro pessoas e ferimentos em pelo menos 19 em território ucraniano. A defesa anti-aérea da Ucrânia conseguiu intercetar alguns dos drones, mas outros conseguiram atingir locais diferentes, incluindo áreas residenciais em Kharkiv e Donetsk.
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"Ocupantes russos" começam a vender bilhetes para espetáculos no teatro de Mariupol, que foi bombardeado em 2022
A autarquia de Mariupol critica o facto de os ocupantes russos terem posto à venda bilhetes para o “reconstruído teatro” de Mariupol, que foi bombardeado pela Rússia em março de 2022 e onde morreram cerca de 300 pessoas.
“O chamado ‘teatro dramático restaurado’ em Mariupol começou a vender bilhetes para espetáculos infantis e adultos… As primeiras apresentações estão programadas para o final de dezembro”, segundo uma mensagem no Telegram citada pelo Ukrinform.
Teatro de Mariupol. Mesmo com “crianças” escrito em “letras garrafais”, bombardeamento foi “deliberado” e é “crime de guerra”, diz Amnistia
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"Maioria das regiões ucranianas" vai ter cortes programados de eletricidade
O operador de eletricidade Ukrenergo anunciou que, a partir de amanhã, 22 de dezembro, haverá interrupções do fornecimento de eletricidade para os clientes residenciais na “maioria das regiões da Ucrânia”.
Já os clientes industriais vão ter restrições de consumo de energia em alguns horários.
Numa publicação no Facebook, é explicado que a “razão das restrições é explicada pelas consequências dos ataques russos contra instalações energéticas, através de mísseis e drones”.
O operador energético alerta que o período e o âmbito da aplicação das medidas poderá sofrer alterações.
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Zelensky fala em "interação construtiva" com os representantes dos EUA nas conversações na Florida
O Presidente ucraniano faz um ponto de situação sobre os encontros dos enviados russos, ucranianos e norte-americanos em Miami, na Florida.
Zelensky diz que a equipa de negociação da Ucrânia “está atualmente a trabalhar na Florida” e que “haverá mais reuniões hoje com a delegação americana, com os enviados do Presidente Trump”.
O governante explica que estão a ser feitos “trabalhos em documentos para o fim da guerra, sobre as garantias de segurança e sobre a reconstrução em curso”.
“Estão a passar cada ponto em detalhe e há uma interação construtiva com o lado americano. Isto é importante”, frisa Zelensky.
Os enviados também “estarão a discutir as questões de timing — possíveis calendáiros para decisões específicas”. Zelensky diz que espera um relatório dos enviados aos EUA, Rustem Umerov e Andrii Hnatov sobre “os detalhes das discussões”.
Ukraine’s negotiating team is currently working in Florida – there will be more meetings today with the American delegation, with envoys of President Trump. Work on the documents on ending the war, on security guarantees, and on reconstruction is ongoing – they are going through… pic.twitter.com/mX5k6ZYf0B
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2025
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Enviado russo diz que conversas sobre plano de paz dos EUA para a Ucrânia "estão a avançar de forma construtiva"
O enviado do Kremlin a Miami, na Flórida, diz que as conversações sobre o plano de paz dos EUA para a Ucrânia estão a avançar “de forma construtiva”.
Foi esta a garantia dada pelo enviado russo Kirill Dmitriev à imprensa em Miami, escreve a AP News.
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Zelensky lamenta “sinais negativos” de Moscovo durante negociações de paz
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, destacou hoje a necessidade de negociações de paz construtivas nos Estados Unidos, mas lamentou que “apenas cheguem sinais negativos” da parte russa.
“Estamos a fazer progressos bastante rápidos, e a nossa equipa na Florida tem trabalhado com o lado americano. Também foram convidados representantes europeus. É importante que estas negociações sejam construtivas, e muito depende de a Rússia sentir a necessidade de realmente acabar com a guerra e não se envolver em jogos retóricos ou políticos”, escreveu Zelensky na rede X.
As conversações estão em curso em Miami, na Florida, entre o enviado do Kremlin, Kirill Dmitriev, e os representantes da Casa Branca Steve Witkoff e Jared Kushner, sobre o plano de paz para a Ucrânia, após uma reunião na sexta-feira com a delegação ucraniano e também com elementos europeus.
Na sua mensagem, o Presidente ucraniano criticou porém que, “infelizmente, os sinais reais vindos da Rússia são apenas negativos”.
Zelensky relatou que prosseguem “os ataques nas linhas da frente, os crimes de guerra russos nas zonas fronteiriças”, bem como os bombardeamentos das infraestruturas energéticas, comentando que “o mundo não pode permanecer em silêncio perante tudo isto”.
Ao mesmo tempo, afirmou que existe um sentimento generalizado de que, após o trabalho que está a ser realizado pela equipa ucraniana nos Estados Unidos, liderada pelo secretário do Conselho de Segurança Nacional, Rustem Umerov, “seria aconselhável realizar consultas num contexto mais alargado” com os parceiros europeus.
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Rússia terá raptado cerca de 50 moradores de aldeia em Sumy, sobretudo idosos
Cerca de 50 civis ucranianos terão sido raptados da aldeia de Hrabovske, na região ucraniana de Sumy, a poucos metros da fronteira com a Rússia, revelou neste domingo o provedor de Justiça da Ucrânia, citado pelo The Kyiv Independent.
De acordo com a mesma fonte, os moradores — maioritariamente idosos, incluindo uma mulher de 89 anos — foram detidos ilegalmente a 18 de dezembro, mantidos incomunicáveis e levados à força para território russo dois dias depois. Muitos tinham recusado sair das suas casas.
O provedor ucraniano disse ter pedido esclarecimentos às autoridades russas e ao Comité Internacional da Cruz Vermelha, enquanto a polícia abriu uma investigação por deportação forçada. As autoridades apelam à retirada imediata dos civis que permanecem na zona fronteiriça.
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França saúda disponibilidade de Putin para falar com Macron sobre a Ucrânia
A presidência francesa saudou hoje a disponibilidade do Presidente russo, Vladimir Putin, para falar com o homólogo Emmanuel Macron e anunciou que vai decidir nos próximos dias as modalidades em que o diálogo poderá ocorrer.
“É bem-vindo que o Kremlin [presidência russa] dê um acordo público a esta iniciativa. Decidiremos nos próximos dias sobre a melhor forma de proceder”, disse o Eliseu (presidência francesa), segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).
O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, declarou hoje que Putin estava “pronto para o diálogo” com Macron, que já tinha dado um passo nesse sentido, na sexta-feira, após a cimeira europeia em Bruxelas.
“Penso que vai voltar a ser útil falar com Vladimir Putin”, disse Macron aos jornalistas em Bruxelas.
“Constato que há pessoas que falam com Vladimir Putin”, afirmou então, referindo-se ao Presidente norte-americano, Donald Trump, que retomou o diálogo com o homólogo russo.
Macron considerou que seria do interesse dos ucranianos e dos europeus “encontrar o enquadramento” para retomar o diálogo com a Rússia.
“Caso contrário, discutimos entre nós com negociadores que vão sozinhos discutir com os russos, o que não é o ideal”, insistiu, referindo-se às negociações indiretas entre Moscovo e Kiev sob mediação de Washington.
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Drones russos – cerca de 100 foram lançados esta noite – matam quatro pessoas na Ucrânia
A Rússia lançou cerca de 100 drones para território ucraniano durante esta madrugada, o que causou a morte de quatro pessoas (e pelo menos 19 feridas).
Segundo as autoridades regionais, citadas pelo The Kyiv Independent, além das largas dezenas de drones lançadas a partir da Rússia e da Crimeia ocupada, foi disparado um míssil balístico Iskander-M a partir de Rostov (Rússia). A defesa anti-aérea ucraniana intercetou dezenas de drones mas 19 conseguiram atingir os alvos, em oito locais diferentes.
Duas pessoas morreram em Kharkiv, devido a drones que atingiram casas particulares e um prédio residencial. Já em Donetsk morreu uma pessoa e várias ficaram feridas, com ataques a edifícios administrativos e casas, e houve mais um morto a registar no sudeste, perto de Zaporijía.
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Putin diz estar “pronto para dialogar” com Macron sobre Ucrânia
O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, está “pronto para dialogar” com o homólogo francês, Emmanuel Macron, disse hoje o porta-voz do Kremlin à agência de notícias russa RIA Novosti.
“[Macron) disse que estava pronto para falar com Putin. É provavelmente muito importante recordar o que o Presidente disse durante a ‘Linha Direta’ [entrevista anual a Putin). Ele também expressou o facto de estar pronto para dialogar com Macron”, explicou Dmitry Peskov.
O porta-voz referia-se a uma declaração de Emmanuel Macron na sexta-feira de manhã em Bruxelas, no final da cimeira em que a União Europeia chegou a um acordo para desbloquear um empréstimo de 90 mil milhões de euros para apoiar a Ucrânia.
“Penso que vai voltar a ser útil falar com Vladimir Putin”, disse o presidente francês à imprensa. “Constato que há pessoas que falam com Vladimir Putin”, acrescentou, referindo-se ao Presidente norte-americano, Donald Trump, que retomou o diálogo com o homólogo russo.
“Por isso, penso que nós, europeus e ucranianos, temos interesse em encontrar o enquadramento para retomar esta discussão de forma adequada. Caso contrário, discutimos entre nós com negociadores que vão sozinhos discutir com os russos, o que não é o ideal”, insistiu Macron.
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Rússia descarta para já negociações diretas com Kiev e europeus
A Rússia descartou hoje, por enquanto, a possibilidade de iniciar um novo formato de conversações de paz para a Ucrânia que inclua negociações diretas com Kiev e representantes europeus.
“Ninguém falou seriamente sobre esta iniciativa ainda e, tanto quanto sei, não se está a trabalhar nisso”, disse o conselheiro diplomático do Kremlin (presidência), Yuri Ushakov, citado pelas agências noticiosas russas Interfax e TASS.
Ushakov comentava as afirmações do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que disse no sábado que Washington propôs a realização de negociações de paz conjuntas com representantes da Ucrânia e da Rússia e, possivelmente, de países europeus.
Para reforçar a ideia, Ushakov disse que o negociador russo Kirill Dmitriev, que se encontra nos Estados Unidos, irá falar apenas com os norte-americanos.
“Irá falar com os nossos parceiros, com quem nos reunimos repetidamente, os nossos parceiros norte-americanos. Não sei se há ucranianos lá”, afirmou, segundo as agências espanholas Europa Press e EFE.
Ushakov disse que Dmitriev irá informar Moscovo sobre as consultas mantidas na cidade norte-americana de Miami com os representantes da Casa Branca (presidência), Steve Witkoff e Jared Kushner.
Dmitriev “regressará a Moscovo, apresentará o seu relatório e discutiremos o que fazer a seguir”, acrescentou, também citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).
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Grupo pró-ucraniano sabota importante "hub" de linhas de comboio na Rússia
O grupo pró-ucraniano Atesh disse ter sabotado um importante “hub” ferroviário em Bataysk, perto de Rostov-on-Don, usado pela Rússia para abastecer as suas forças nos territórios ocupados a sul, incluindo a Crimeia.
Os operacionais desta organização provocaram um incêndio no local. “Como resultado do incêndio, o funcionamento do principal centro logístico que abastece as forças de ocupação em todas as direções do sul, foi interrompido”, escreveu o grupo no Telegram, citado pelo The Kyiv Independent.
Este grupo é conhecido por fazer sabotagens em instalações militares no território ucraniano ocupado e em zonas remotas da Rússia.
No início do mês passado, o Atesh terá sabotado uma locomotiva elétrica alegadamente utilizada para transportar carga militar da cidade russa de Rostov-on-Don.
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Bom dia. Abrimos este liveblog para acompanhar os últimos acontecimentos na guerra na Ucrânia, ao longo deste domingo.
Europeus estão a “reter” envio de mísseis à Ucrânia por medo dos drones da Rússia, diz Zelensky
Pode encontrar a ligação para o liveblog de ontem, sábado, neste endereço. Foi o dia em que uma comitiva portuguesa, liderada pelo primeiro-ministro Luís Montenegro, visitou a capital ucraniana e se reuniu com Volodymyr Zelensky
Europeus estão a “reter” envio de mísseis à Ucrânia por medo dos drones da Rússia, diz Zelensky
Muito obrigado por nos acompanhar.