Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O teatro de Mariupol era, até 16 de março, um “santuário” numa cidade já gravemente afetada pela guerra. Era ponto de distribuição de medicamentos, de água e de comida. Era o abrigo de civis à espera de serem evacuados de Mariupol, que estava sob intensos ataques por parte das forças de Putin. Em russo, lia-se nas laterais do edifício, em letras garrafais, “Crianças”.

A presença de menores não intimidou as forças russas, que lançaram bombas sobre o teatro de Mariupol pelas 10 horas daquele dia de março. O ataque originou uma grande explosão, que levou ao colapso do teto e de grande parte das duas paredes principais do edifício, lembra o novo relatório da Amnistia Internacional divulgado esta quarta-feira, 29 de junho. Contando com entrevistas a 53 testemunhos e sobreviventes, incluindo também a análise de provas digitais (fotografias e vídeos partilhados nas redes sociais e diretamente com os investigadores) e imagens de satélite, provas reunida pela ONG neste documento provam que este bombardeamento constitui um “claro” um “crime de guerra”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.