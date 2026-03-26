As Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram esta quinta-feira que a milícia xiita pró-iraniana Hezbollah lançou nas últimas horas mais de 100 projéteis contra o país.

Segundo a imprensa local, num dos ataques um ‘rocket’ atingiu vários carros estacionados na localidade costeira de Nahariya, no norte do país, matando um homem.

Trata-se da segunda vítima mortal de um projétil do Hezbollah desde que este grupo atacou Israel a 02 de março, em resposta à ofensiva israelo-norte-americana no Irão, iniciada a 28 de fevereiro.

No Líbano, a ofensiva israelita por via aérea e terrestre já causou mais de 1.100 mortos e um milhão de deslocados, segundo as autoridades locais.