No aeroporto, Francisco Louçã, antigo líder do BE, considerou que os portugueses que seguiram na flotilha fizeram “um ato de coração”

“A Mariana, a Sofia, o Miguel, o Diogo foram raptados na quarta-feira, levados contra vontade para um país onde não queriam estar e foram detidos numa prisão de alta segurança com a tentativa de os assustar”, disse, acrescentando que “não se deixaram humilhar”.

Para o bloquista, em questão esteve uma iniciativa com uma elevada “bravura, de uma valentia extraordinária”. “Não pela travessia do Mediterrâneo, mas por saberem o que iam enfrentar.”

Louçã diz ainda que não há um “conflito com o Governo” e que não é necessária a presença de nenhum momento do Executivo de Montenegro: “O Governo fez o que tinha de fazer nos últimos dias [e] o primeiro-ministro não tinha de estar aqui, porque é representado por estes milhares de pessoas” — no entanto, Louçã sublinhou que há “um ministro, que é contra o reconhecimento do Estado da Palestina, que quis ajudar Netanyahu com uma acusação imbecil de que se tratam de terroristas”, referindo-se às declarações de Nuno Melo.

“A flotilha torna Portugal como nós somos: gente que não vira os olhos, que não se põe debaixo da areia quando há uma mortandade que é a principal tragédia do século XXI”, disse.

E, comparando o feito destes quatro ativistas com o de Ramalho Eanes, lembrou que quando este foi até Timor “não conseguiu logo a independência”, que ainda demorou 10 anos, “mas foi um ato digno e bonito”.