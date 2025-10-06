As acusações de maus tratos, as assinaturas e a multidão no aeroporto. Como foi o regresso dos quatro ativistas portugueses da flotilha

Mariana Mortágua, Sofia Aparício, Miguel Duarte e Diogo Chaves já estão de volta a Portugal. Os ativistas portugueses detidos por Israel quando seguiam numa flotilha até Gaza regressaram a casa este domingo, depois de uma detenção de três dias. O grupo foi recebido por uma multidão no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por volta da meia-noite e admitiu estar orgulhoso da mobilização e da receção que tinham recebido. Os ativistas denunciaram ainda terem sido mal-tratados por Israel e acusaram o país de forjar a sua assinatura em documentos nos quais reconhecem ter entrado ilegalmente em águas israelitas.

A expectativa era elevada. Desde as 12h que se esperava que o grupo de quatro portugueses voltasse para casa, depois de, no sábado, Israel ter começado a expulsar algumas das pessoas detidas na flotilha de outras nacionalidades. Pouco depois, pelas 17h, o Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmava: o grupo chegaria ao aeroporto de Lisboa pelas 22h40 e seria recebido pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa.

A chegada aconteceu dentro da hora prevista e por essa altura uma grande multidão já se tinha formado na zona das chegadas. Ouviam-se cânticos de apoio à Palestina e contra Israel. Depois de aterrarem, os quatro portugueses foram levados da pista num “transporte especial pedido pelo cônsul”, avançou a CNN. Este acompanhou-os durante a viagem, mas terá sido impedido na chegada à Madrid “de continuar ao pé dos quatro portugueses”. Já em Portugal, as primeiras pessoas a reunir-se com os ativistas foram os familiares, numa sala privada.