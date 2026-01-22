Trump diz que Putin e Zelensky querem chegar a um acordo para acabar com a guerra

Luís Montenegro considerou a reunião informal do Conselho Europeu em Bruxelas “muito importante” num contexto crítico da “segurança coletiva”. “É altura de reafirmarmos a unidade e firmeza da Europa na defesa dos princípios da soberania”, disse aos jornalistas.

O primeiro-ministro adianta que Portugal vai “sustentar” — numa posição de “unidade” com os parceiros europeus — que “qualquer visão de alternativa às Nações Unidas não terá o nosso acolhimento”. “Não há alternativa às Nações Unidas”.

Se a ideia de haver um Conselho de Paz para Gaza pode ter algum acolhimento por Portugal, Montenegro vê como “desajustado” tudo o que possa dar a essa ideia uma “natureza genérica de intervenção concorrencial com o espírito” das Nações Unidas.

O líder do Governo defende que Portugal irá ouvir e decidir com os outros parceiros europeus. “Não há ninguém que possa antecipar o que será o futuro”, face à grande imprevisibilidade. Apesar disso, e sem lamentos, Montenegro diz que “há uma lição que se pode tirar”: “Quando a Europa está firme e unida, os seus pontos de vista podem ser salvaguardados; quando a Europa se divide (…) fica mais frágil e os seus interesses mais difíceis de garantir”.