"A obsessão", "o bullying" e os "ziguezagues". Há alguma estratégia na forma como Trump lida com a Gronelândia?

Avanços e recuos. Num dia, exigiu à Dinamarca o controlo total e a “soberania” da Gronelândia e não excluiu um ataque militar. O assunto converteu-se no seu foco e falou sobre o tópico várias vezes. Nessa senda, ameaçou aplicar tarifas aduaneiras a vários países europeus como consequência de terem enviado tropas e equipamento militar para a maior ilha do mundo. Dias depois, em Davos, anunciou um possível um acordo que resolve a polémica em redor da Gronelândia com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte. A postura assertiva e dura deu lugar à flexibilidade e ao compromisso.

Este parece ter sido o rumo que o Presidente dos Estados Unidos da América aplicou em relação à Gronelândia, se bem que nada garanta que não possa mudar entretanto. Isso não seria propriamente uma novidade: os ziguezagues e a inconstância são imagem de marca da carreira política de Donald Trump. O líder de uma das principais potências mundiais pode adotar um tom ameaçador e uma retórica combativa, enquanto horas depois altera radicalmente de postura.

Trump Always Chickens Out (Trump Acobarda-se Sempre — acrónimo em inglês TACO). Esta foi a expressão que muitos dos seus críticos e analistas usaram para descrever os comportamentos inconsistentes do Presidente norte-americano na gestão da política externa e na aplicação de tarifas. Não é descabido dizer que isso aconteceu novamente na Gronelândia: as tarifas aos países europeus deverão ser suspensas se se confirmar o acordo sobre a gestão da maior ilha do mundo.

Aliás, um dos principais rivais políticos e potencial candidato às eleições presidenciais de 2028, o democrata Gavin Newsom, que também está presente no Fórum Económico Mundial em Davos, usou precisamente o acrónimo “TACO” para reagir à notícia de que Donald Trump teria recuado na Gronelândia e teria reduzido a tensão com a Europa.

Mas haverá alguma estratégia por parte desta mudança de posição? Em declarações ao Observador, três especialistas lembraram o passado enquanto empresário na área do imobiliário para tentar explicar os comportamentos de Donald Trump. E também assinalam uma atitude de “bully” que — quando percebe que pode haver repercussões negativas para os Estados Unidos — recua imediatamente, indiferente às possíveis contradições.

“O comportamento peculiar” que “surge de impulsos e vontades” de Donald Trump

Ao Observador, Mark Storella, professor na Pardee School of Global Studies na Universidade de Boston e antigo embaixador norte-americano na Zâmbia entre 2010 e 2013, não tem dúvidas: “A política externa adotada por Donald Trump não é baseada numa estratégia ou mesmo numa ideologia. Surge de impulsos e vontades“. “Se se tentar perceber se há alguma estratégia concreta na política externa de Trump, não se vai encontrar nenhuma. Ele personalizou a política externa norte-americana.”