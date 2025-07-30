O candidato presidencial Antonio Filipe defendeu hoje que Portugal já devia ter dado “há muito tempo” o passo no sentido de reconhecer o Estado da Palestina.

“Creio que Portugal já devia ter feito isso há muito tempo, não há nenhuma justificação para que o Estado português não tenha já reconhecido o Estado da Palestina. A maioria dos países do mundo já o faz, na União Europeia há países que já o fazem e há outros que o projetam fazer a muito curto prazo. Portugal já devia ter abandonado essa lista cada vez mais reduzida dos países que não reconhecem o Estado da Palestina”, disse.

Pela Europa, assinaram a declaração Andorra, Finlândia, França, Islândia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Noruega, Portugal, San Marino, Eslovénia e Espanha. Entre estes países, Espanha, Irlanda, Noruega e Eslovénia reconheceram o Estado palestiniano no ano passado.

António Filipe que falava aos jornalistas no Barreiro, no distrito de Setúbal, à margem de um encontro com comissões de utentes, destacou que é preciso fazer mais do que reconhecer o Estado da Palestina.