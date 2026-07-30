Momentos-chave
- Três frentes ativas em Valpaços, Mirandela e Vinhais levam ao reforço de meios
- Vale das Fontes em Vinhais confinada e plano de emergência ativado em Mirandela
- Duas localidades com plano municipal de emergência ativado
- Fogo em Chaves consumiu armazéns e alfaias agrícolas na aldeia da Pastoria
- Chamas passaram do concelho de Mirandela ao concelho de Vinhais
- Fogo em Valpaços mantém-se ativo e obriga ao corte da EN213-1
- Fogo em Chaves com três frentes ativas mobiliza 126 operacionais
- Aldeias de São Pedro Velho e Ervideira, em Mirandela, evacuadas devido a incêndio
- Fogo em Linda-a-Velha em fase de resolução
- Sistema europeu Copernicus capta área ardida em Castellón, Espanha
- Fogo em Valpaços com reforço de meios após consumir mais de 6 mil hectares
- Nuno Melo desmente Isaltino e diz que terreno onde deflagrou incêndio em Linda-a-Velha não é do Ministério da Defesa
- Incêndio em Linda-a-Velha consome zona de mato perto de supermercado
- Detenção de um homem por incêndio florestal em Cinfães
- Incêndio florestal deflagra perto da central nuclear no Reino Unido
- Pedro Sánchez anuncia fim da emergência nacional em Espanha
- Dois detidos por incêndio de grandes dimensões em Penafiel
- Cerca de 80% do perímetro de fogo de Valpaços está dominado
- Retiradas mais de 8 mil pessoas da ilha turística de Creta, na Grécia
- Espanha. Incêndio em Zamora está fora de controlo e obriga à evacuação de mais duas localidades
- Petição pede interferência do PR para compra de seis ‘Canadair’
- Fogo em Valpaços mobiliza mais de 800 operacionais
- Mais de 50 concelhos do interior em perigo máximo de incêndios
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Incêndio que começou em Valpaços continua a ser o que mais preocupa
O incêndio que começou na terça-feira no concelho de Valpaços e se estendeu aos de Mirandela e Vinhais estava a ser combatido, às 00h20, por 991 operacionais e 332 meios terrestres.
Já o fogo em São Domingos, Chaves, juntava 152 homens, ajudados por 47 veículos. Em Abragão, Penafiel, estavam, à mesma hora, 61 operacionais e 21 meios terrestres.
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Três frentes ativas em Valpaços, Mirandela e Vinhais levam ao reforço de meios
O incêndio que começou na terça-feira no concelho de Valpaços e se estendeu aos de Mirandela e Vinhais tem hoje à noite três frentes ativas, tendo sido feito um reforço de meios e operacionais, revelou a Proteção Civil.
O 2.º comandante regional do Norte da Proteção Civil, Luís Araújo, disse, em declarações à Lusa, que as três frentes ativas estão espalhadas por todo o perímetro de incêndio rural, nos três municípios transmontanos, nos distritos de Vila Real (no caso de Valpaços) e Bragança.
Por isso, foi feito um “reforço de meios”, estando no terreno 872 operacionais, 281 meios terrestres e sete meios aéreos às 19:55 de hoje.
Agora, explicou Luís Araújo, esperam “por uma janela de oportunidade”, uma vez que o incêndio tem estado “acima da capacidade de extinção”, sendo a principal preocupação a proteção de pessoas e bens.
A partir das 14:00 de hoje, o incêndio, que tinha 70% do perímetro dominado e 30% a ceder ao combate, acabou por ficar descontrolado, devido ao aumento das temperaturas e ao vento, com rajadas de 40 quilómetros/hora, que provocaram projeções e alargaram toda a área de fogo.
Luís Araújo avançou ainda que o incêndio voltou a ter grandes proporções também por os meios aéreos não terem podido atuar durante a manhã, devido à neblina e à intensidade do fumo, que impossibilitavam a sua atuação com condições de segurança.
Para a noite que se aproxima, o 2.º comandante realçou que será definida uma estratégia, que espera poder cumprir, bem como a proteção de bens e pessoas.
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Vale das Fontes em Vinhais confinada e plano de emergência ativado em Mirandela
Os moradores da aldeia de Vale das Fontes, no concelho de Vinhais, estão a ser confinados no pavilhão da junta de freguesia, devido ao fogo se ter propagado rapidamente, adiantou o autarca da localidade.
Segundo Carlos Fornos, os habitantes tiveram que deixar as habitações, porque o incêndio está “muito próximo” das casas e, por salvaguarda, foram confinados no pavilhão da junta de freguesia.
As chamas que entraram no concelho de Vinhais, por Vale das Fontes, são uma das frentes ativas do incêndio que lavra nos concelhos de Valpaços, em Vila Real, e Mirandela, em Bragança.
Ao final da tarde de hoje, o município de Mirandela, num comunicado enviado à Lusa, informou que foi ativado o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, que prevê a “adoção de medidas necessárias à proteção de pessoas, bens, animais, ambiente e património”.
O município revelou ainda que o incêndio já afetou várias localidades, Aguieiras (14 quilómetros quadrados de área territorial), Bouça, (11 quilómetros quadrados), Vale das Telhas, (15 quilómetros quadrados), Fradizela, 14 (quilómetros quadrados), e São Pedro Velho, 23 (quilómetros quadrados).
O incêndio continua a lavrar com intensidade, tendo obrigado a confinar também os habitantes de Soutilha, neste concelho, adiantou fonte da GNR. Nos três concelhos, Valpaços, Mirandela e Vinhais estão no combate às chamas cerca de 800 operacionais.
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Duas localidades com plano municipal de emergência ativado
Há atualmente dois planos municipais de emergência e proteção civil ativados, avançou o 2.º Comandante da Proteção Civil, José Ribeiro.
Segundo disse o representante da Proteção Civil no ponto de situação desta tarde, os dois locais onde estes planos municipais foram ativados são Tondela (incêndio que já se prolonga há vários dias) e Valpaços.
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Fogo em Chaves consumiu armazéns e alfaias agrícolas na aldeia da Pastoria
O incêndio que deflagrou hoje em Chaves consumiu “alguns armazéns e alfaias agrícolas” e causou a morte de animais na aldeia da Pastoria, referiu à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Salvação Pública de Chaves.
Segundo a fonte, devido à intensidade do fogo foi retirada de casa, mas apenas por precaução, uma pessoa idosa acamada que foi transportada para a Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro (ULSTMAD) em Chaves, no distrito de Vila Real.
Pelas 19:00, a aldeia já estava “livre de perigo”, assinalou.
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Chamas passaram do concelho de Mirandela ao concelho de Vinhais
O incêndio que começou em Valpaços e se alastrou ao concelho de Mirandela também já entrou, ao final da tarde de hoje, no concelho de Vinhais, pela aldeia de Vale das Fontes.
O fogo que deflagrou na terça-feira em Ervões, concelho de Valpaços, continua hoje a mobilizar 800 operacionais e obrigou ao corte da Estrada Nacional (EN) 103, entre Lebução, em Valpaços, e Rebordelo, em Vinhais, disse à Lusa fonte da GNR.
O presidente da junta de freguesia de Vale das Fontes, Carlos Fornos, adiantou à Lusa que, minutos antes das 18:30, uma das frentes de fogo, proveniente da aldeia de São Pedro Velho, concelho de Mirandela, no distrito de Bragança, entrou naquela povoação, no concelho de Vinhais, no mesmo distrito.
O autarca revelou ainda que no terreno estão vários operacionais a fazer prevenção e combate e que, até ao momento, ardeu apenas floresta, tendo o incêndio contornado armazéns agrícolas e estábulos com animais.
O incêndio pode vir a entrar ainda no concelho de Vinhais por Rebordelo, uma localidade que está na linha de fogo. Outra das frentes do incêndio está também a entrar na localidade da Aguieira, aldeia do concelho de Mirandela.
Segundo fonte do Comando Territorial de Vila Real, a EN 103, entre Lebução, no concelho de Valpaços, e Rebordelo, no concelho de Vinhais, distrito de Bragança, está cortada ao trânsito na zona do incêndio.
A mesma fonte adiantou à Lusa que, pelas 18:30, também a EN 213-1, entre Santa Valha e Bouçoães, e a Estrada Municipal (M) 544, entre Santa Valha e Fiães, no concelho de Valpaços, se encontram interditadas
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Fogo em Valpaços mantém-se ativo e obriga ao corte da EN213-1
O incêndio que deflagrou na terça-feira em Ervões, concelho de Valpaços, continua hoje a mobilizar 799 operacionais e obrigou ao corte da Estrada Nacional (EN) 213-1, que liga Santa Valha a Bouçoães, disse à Lusa fonte da GNR.
O incêndio já causou danos em pelo menos 21 casas, num armazém agrícola, em duas indústrias e fez cinco feridos.
Segundo fonte do Comando Territorial de Vila Real, a Estrada Nacional (EN) 213-1, entre Santa Valha e Bouçoães, está cortada ao trânsito na zona do incêndio.
A mesma fonte adiantou à Lusa que também a Estrada Municipal (EM) 544, entre Santa Valha e Fiães, no concelho de Valpaços, se encontra interdita.
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Fogo em Chaves com três frentes ativas mobiliza 126 operacionais
Um incêndio que deflagrou hoje em São Domingos, no concelho de Chaves, está a ser combatido por 126 operacionais, apoiados por 30 veículos e oito meios aéreos, avançou fonte dos Bombeiros.
O fogo começou cerca das 13:50 e está “a arder com muita intensidade, com três frentes ativas, uma em direção à aldeia da Pastoria [em Chaves], outra em direção à Autoestrada 24 (A24) e outra em direção à aldeia de Sapelos, [no concelho de Boticas]”, adiantou à Lusa o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Salvação Pública de Chaves, Ricardo Rebelo.
As chamas já ameaçaram “duas vacarias entre aldeias [do concelho] de Boticas”, não havendo registo de habitações atingidas.
Num ponto de situação às 16:30, o responsável disse ter sido pedido “um reforço de meios”, havendo aeronaves “portuguesas e espanholas” a combater as chamas.
De acordo com fonte da GNR, pelas 16:25 não havia estradas interditas ou cortadas na zona do incêndio, após um breve corte da Estrada Nacional (EN) 103, entretanto reaberta ao trânsito.
De acordo com a informação disponível no ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 16:30 encontravam-se mobilizados no local do incêndio rural 126 operacionais, 30 viaturas terrestres e oito meios aéreos.
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Aldeias de São Pedro Velho e Ervideira, em Mirandela, evacuadas devido a incêndio
Foram evacuadas as aldeias de São Pedro Velho e Ervideira, no concelho de Mirandela, devido à aproximação do incêndio que começou em Valpaços, avança a RTP. De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estão 786 operacionais no terreno, apoiados por 259 viaturas e ainda cinco meios aéreos.
As populações foram retiradas de casa e confinadas em pontos de encontro, ao início da tarde de hoje.
O presidente da Câmara de Mirandela, distrito de Bragança, adiantou, à Lusa, que os moradores estão confinados nas associações de cada aldeia, um ponto de encontro definido para salvaguarda em caso de incêndio.
Fonte da GNR revelou ainda à Lusa que a Estrada Municipal 532, com ligação a São Pedro Velho, está fechada ao trânsito.
O incêndio chegou ao concelho de Mirandela, distrito de Bragança, na quarta-feira, proveniente do concelho de Valpaços, distrito de Vila Real.
Chegou a ter 80% do perímetro de incêndio controlado, na manhã de hoje, mas o fogo descontrolou-se.
*Com Lusa
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Fogo em Linda-a-Velha em fase de resolução
Ricardo Brito, comandante adjunto dos Bombeiros Voluntários de Algés, garante que o fogo já entrou em fase de resolução. O alerta para o incêndio foi dado às 12h49 e foi dominado cerca de uma hora e vinte minutos depois. A combater as chamas estiveram seis viaturas do corpo dos Bombeiros Voluntários de Algés, disse fonte da corporação ao Observador.INÊS LACERDA/OBSERVADOR
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Polícia Judiciária instala 125 câmaras em espaços florestais de Vila Real
A Polícia Judiciária (PJ) instalou 125 câmaras de videovigilância em espaços florestais do concelho de Vila Real, destinadas a apoiar a prevenção e investigação de incêndios florestais, revelou hoje a autarquia.
O investimento camarário, superior a 32.000 euros, pretende apoiar a PJ na recolha de imagens e de elementos que possam contribuir para a investigação das causas dos incêndios rurais e para a identificação dos seus autores, designadamente em caso de comportamento negligente ou atos dolosos.
“A instalação dos equipamentos foi realizada pela Polícia Judiciária, no âmbito das suas competências, constituindo mais um instrumento de apoio à prevenção e à investigação do crime de incêndio florestal”, frisou a autarquia.
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Sistema europeu Copernicus capta área ardida em Castellón, Espanha
Uma imagem do satélite Copernicus Sentinel-2, captada esta terça-feira, 28 de julho, mostra uma densa nuvem de fumo espalhada pelo leste da Espanha, na região de Castellón.Copernicus Sentinel-2
“Esta imagem é apresentada tanto em cores naturais como em cores falsas. Na imagem em cores naturais, à esquerda, uma densa coluna de fumo envolve os céus sobre a área afetada. A imagem em cores falsas, à direita, composta a partir de bandas espectrais capazes de penetrar na neblina, revela a extensão da cicatriz de queimada castanho-avermelhada por baixo da nuvem de fumo, com os incêndios ativos a aparecerem como manchas laranja brilhantes e a vegetação circundante a ser apresentada em verde vivo”, lê-se ainda no site da União Europeia, que destaca esta segunda-feira a imagem.
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Fogo em Valpaços com reforço de meios após consumir mais de 6 mil hectares
O incêndio que deflagrou na terça-feira em Ervões mobiliza cerca de 800 operacionais e será reforçado com meios terrestres após dificuldades na atuação dos meios aéreos, avançou fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Norte.
“Durante a noite tivemos cerca de 70% do perímetro do incêndio em consolidação e 30% a ceder aos meios de combate. Durante a manhã [de hoje] estabelecemos uma estratégia apoiada na utilização de 12 meios aéreos que não foi possível de implementar, que não puderam atuar, por razões de segurança”, adiantou à Lusa o comandante Luís Araújo.
Num ponto de situação às 13h50, o responsável disse que os meios estavam a ser posicionados e reforçados, numa altura em que cinco meios aéreos já se encontravam a combater as chamas.
Num balanço provisório da área ardida, o segundo comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Norte disse que, à data, estará “acima dos seis mil hectares”.
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Reforçado combate ao incêndio em Linda-a-Velha
Está agora a ser combatido por 63 operacionais e 21 meios terrestres o fogo que tem vindo a consumir uma zona de mato perto do supermercado LIDL em Linda-a-Velha.INÊS LACERDA/OBSERVADOR
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Nuno Melo desmente Isaltino e diz que terreno onde deflagrou incêndio em Linda-a-Velha não é do Ministério da Defesa
O incêndio deflagrou em Linda-a-Velha, em zona de mato junto a um supermercado. Isaltino Morais criticou abandono do terreno pelo Ministério da Defesa, mas Melo diz que local não é da tutela.
Nuno Melo desmente Isaltino e diz que terreno onde deflagrou incêndio em Linda-a-Velha não é do Ministério da Defesa
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Incêndio em Linda-a-Velha consome zona de mato perto de supermercado
Está a arder uma zona de mato no perímetro urbano de Linda-a-Velha que está próxima do supermercado LIDL. A combater as chamas estão seis viaturas do corpo dos Bombeiros Voluntários de Algés que ainda não cortaram o trânsito, disse fonte da corporação ao Observador.
No local, o presidente da Junta de Freguesia, António Lopes Costa, criticou o Governo central por não limpar o terreno: “Está completamente ao abandono por parte do Ministério da Defesa”.
Isaltino Morais, o presidente da Câmara de Oeiras, já tinha feito um vídeo sobre o terreno, onde já ocorreram dois incêndios este mês, a criticar o Ministério por “não limpar o monte” e alertando que havia riscos de fogo.
O alerta para o incêndio foi dado às 12h49.
*com Martim MadeiraInês LacerdaInês LacerdaInês LacerdaInês LacerdaInês LacerdaInês LacerdaInês Lacerda
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Detenção de um homem por incêndio florestal em Cinfães
A Polícia Judiciária deve um homem com 60 anos indiciado pela autoria de um crime de incêndio florestal ocorrido no dia de 28 de julho em Ferreiros de Tendais, Cinfães.
De acordo com o comunicado da PJ enviado às redações, o incêndio “consumiu 1,5 hectares de mato, arbustos e pinheiro, vindo a criar perigo para habitações localizadas nas imediações” e só não teve repercussões mais graves face à rápida intervenção de pessoas e bombeiros.
O detido, residente na área, será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas, indica o mesmo texto.
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Incêndio florestal deflagra perto da central nuclear no Reino Unido
Enquanto os incêndios florestais em Espanha e em França começam a ficar sob controlo, as autoridades do Reino Unido anunciaram um “incidente de grande dimensão” devido a um incêndio numa zona de mato na costa de Suffolk, a apenas seis quilómetros da central nuclear de Sizewell B, reporta a Sky News.
Os bombeiros garantem que, para já, não existe perigo para a central, mas que a situação permanece “em evolução”. “Neste momento não há risco para Sizewell B, dada a distância em relação ao fogo e à direção em que este se desloca (rumo a este)”, esclareceu a corporação esta manhã. “No entanto, trata-se de uma situação em curso e dinâmica, pelo que todas as atualizações serão comunicadas atempadamente.”
Os bombeiros foram alertados para um incêndio em Dunwich Heath, perto de Leiston, pouco depois das 17h30 desta quarta-feira. A população local foi aconselhada a evitar a zona e a manter portas e janelas fechadas.
“As equipas de Leiston deslocaram-se ao local e depararam-se com um incêndio florestal de grandes proporções, alimentado pelo vento”, explicou o comandante Dan Davis. “O evento foi, entretanto, elevado à categoria de incidente de grande dimensão.”
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Pedro Sánchez anuncia fim da emergência nacional em Espanha
O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, acaba de anunciar o fim da emergência nacional no país devido ao incêndio em Ávila e Madrid, reporta o El País. Sánchez considera que a resposta foi “eficaz face à envergadura do incêndio”, durante uma visita ao posto de comando avançado no município de Navaluenga, na província de Ávila.
Entretanto, em Castela e Leão, nove incêndios continuam ativos — cinco dos quais no nível máximo de perigo, em Burgohondo (Ávila), Fermoselle (Zamora) e San Cipriano, Veguellina e Valdelaloba (Leão).