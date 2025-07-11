Programa Alimentar Mundial alerta que situação em Gaza "está pior do que nunca"

O Programa Alimentar Mundial (PAM) alertou hoje que a situação em Gaza está “pior do que nunca”, com uma em cada três pessoas a passar vários dias sem comer.

Num encontro com a imprensa em Nova Iorque, o diretor adjunto do PAM, Carl Skau, forneceu detalhes sobre a mais recente visita a Gaza, onde se encontrou com várias famílias que relataram não terem acesso a comida.

“A situação é pior do que alguma vez vi antes. A situação está pior do que nunca. E vem de dois lados: primeiro, as necessidades humanitárias nunca foram tão grandes. Mas também a nossa capacidade de responder e ajudar nunca foi tão limitada”, sublinhou.